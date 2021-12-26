Konut kredisinde hayat sigortası iade işlemleri nasıl yapılır ?

Konut kredisi hayat sigortası için kredi çekerken hayat sigortasını yaptırmak şart mıdır, tüketici kredisi hayat kredisi iptal ve iadeleri bu yılda nasıl yapılacağını sizin için yazdık. Borcu kapatılmış kredilerin hayat sigortası iade dilekçesinin nasıl yazılacağı, nasıl hesaplanması gerektiğini, Ziraat Bankası hayat sigortası iptali nasıl yapılır, nerden alınır gibi merak edilenlere bu haberimizde yer verdik.

Konut kredisi çekmek isteyen vatandaşlarımızın hayat sigortası yaptırma gibi bir zorunluluğu yoktur. Hayat sigortası tamamlanan kişinin isteğine bağlı bir şeydir. Konut için kredi kullanmak isteyen vatandaşlarsa krediyi çekeceği bankaların borcunu ödeme süresince sigorta yapmaları önerilmektedir. Zorunlu olmasa da hayat sigortasını eviniz ve kendi güvenceniz için yaptırmanızda fayda vardır. Bunu yaptırmanın daha güvenli olduğu söylenmektedir. Evlerimizde çıkabilecek herhangi bir olumsuz durumda karşımıza çıkabilecek masrafları sigorta ile teminatını karşılatabilirsiniz. Kendi teminatınızı kendiniz belirleyebilirsiniz. Sigorta verdiği primlerde konutunuzun yeri ve özelliklerine göre değişiklikler yapabilir.

Yaş Sınırı Nedir?

Genellikle sigorta için 18 ila 65 yaşları arasında bulunan kişilere sigorta şirketleri hayat sigortasını vermektedir. 65 yaşından büyük olan vatandaşların konut kredisi için hayat sigortasını yapan şirketler az bulunmaktadır. Tabi bankadan bankaya yaş ile ilgili sınırda değişiklikler olabilir.

Kimlere Hayat Sigortası Yapılır?

Kişi eğer 18 yaş altındaysa kredi alamaz ve hayat sigortası yaptıramaz.

Kendi isteğinize bağlı olarak aynı sigorta şirketi üzerinden farklı poliçe alabilirsiniz.

Yaş sınırının üzerinde olan kişilerin başvuru yapmaları durumunda olumsuz sonuç ortaya çıkabilir.

Sonuçların durumu kredi kuralları ve bankaya göre değişebilir.

Kredi alabilmek için ipotek ve kefil gibi teminat bilgileri sunmanız gerekecektir.

Krediyi alan kişinin ölmesi durumunda tüm borç kefile kalacaktır.

Konut Kredisi Hayat Sigortası Miktarı

Kredi kullanırken hayat sigortası yaptırmanız başvuru sahibinin cinsiyet, sağlık ve yaşına göre değişebilir. Ayrıca konut kredisinin yanında yılda 500 ile 550 TL hayat sigortasından prim ödemesi yapmanı gerekecek. Ayrıca bu miktar sizin talebinize göre değişiklik gösterebilir.

2021 Tüketici Kredisi Hayat Sigortası İadesi

Tüketici kredisi öderken hayat sigortanızı geri almak istiyorsanız dilekçe yazarak ödemenizi alabilirsiniz. Bankanız size ödeme yapmayı kabul etmiyorsa tüketici hakem heyetine başvuru yapmanız gerekecektir. Sigorta şirketleri bunun için size 1 ay ek süre tanıyacaktır.

Hayat Sigortası İadesi Sorgulama

2021 Kredi Hayat Sigortası Hesaplama İşlemi

Hayat sigortanızın iadesini sorgulamak için E-devlet sistemine girerek ya da sigorta yaptırdığınız şirket üzerinden sorgulama işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Hayat sigortası hesaplama işleminde yıllık hesaplama yaparak paranızın miktarını öğrenebilirsiniz. Önek verecek olursak, konuk kredisi hayat sigortasında aylık 150 TL ödediğinizi varsayalım. Bu ücret yıllık olarak 1800 TL olacaktır. Bu miktar şirkete ve ödeme yaptığınız miktara göre değişir.

Kredi Kullanımında Hayat Sigortası Her Yıl Yenileniyor mu?

Kredilerde hayat sigortası yaptırma zorunluluğu yoktur. Kredide sözleşmedeki konut ya da hayat sigortasını herhangi bir şirkete gidip yaptırabilirsiniz. Yenileme zorunlu değilse istediğiniz zaman yenileme yapabilirsiniz. Buna göre geçerlilik süresi en az 1 yıl olacaktır. İsteğe bağlı bir durum varsa 1 yıl sonunda yenileme yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Hayat Sigortası İadesi

Ziraat Bankası üzerinden yapılan hayat sigortasının iptali için banka şubesine gitmeniz ve dilekçe yazmanı gerekmektedir. Sonrasında hayat sigortası iptali gerçekleştirilir. Bu sigorta türü, banka üzerinden çektiğiniz konut kredisinde ödeme devam ederken ölüm gerçekleşmesi üzerine sağlanan sigorta türüdür. Ölümden sonra geriye kalan borç sigorta şirketi tarafından kapatılacaktır. Kalan tazminat ödemesi ise varislere ödenmektedir. Gerekli detayları banka şubelerine giderek öğrenebilirsiniz.

2021 Hayat Sigortası Ölüm Tazminatı

Hayat sigortası yaptırdıktan sonra ölen kişilerin mutlaka yasal varisleri olacaktır. Varislerin bazı haklardan yararlanması için bazı şartları karşılaması gerekiyor. Gerekli şartları sağlayan varisler hak ettikleri tazminat ödemesini alacaktır. Varis kişilerin tazminat alabilmesi için şu şartları yerine getirmeleri gerekmektedir;

Sigorta şirketine tazminat talep belgesini iletmek.

Ölen kişinin hayat sigortasının sorgulanması gerekiyor.

Tazminat talebi için gerekli evrakların tamamlanması gerekiyor.

Tazminatın nakit bir şekilde ödenmesinin talep edilmesi gerekiyor.

Sigorta şirketi tazminat talebiniz doğrultusunda gerekli incelemeleri yaptıktan sonra olumlu sonuçlanırsa tazminat ödemesi tarafınıza yapılacaktır.

Ayrıca bu evrakların tamamlanmasından sonra en son alındı belgesinin şirkete verilmesi gerekiyor.

Hayat Sigortası Ölüm Tazminatında Zaman Aşımı Ne Kadar?

Hayat sigortası yaptırdıktan sonra ölüm tazminatının zaman aşımı 2 yıl olarak belirlenmiştir. 2 yıl sonra sigorta sayesinde edindiğiniz tüm haklar zaman aşımına girecektir. 2 yıl ve üzerindeki zararlarda olay tarihinden 10 yıl sonrasında zaman aşımına uğrar.

Hayat Sigortası İptal Ettirme

Hayat sigortasıyla ilgili şikayetleriniz varsa ve iptal ettirmek istiyorsanız sigorta şirketine gitmek yerine direkt olarak bankaya gitmeniz daha doğru olacaktır. İptal başvurunuzdan sonra banka yetkilileri gerekli araştırmaları yapacaktır. Gerekli şikayetlerinizde ise banka ya da sigorta şirketinin herhangi bir şubesine giderek şikayet dilekçesi verebilirsiniz.