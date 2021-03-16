Konut kredisinde bina ve ev yaşı şartı var mı? Eski evlere konut kredisi çıkıyor mu?

Bitmiş ev için konut kredisi çıkar mı?

İpotekli krediler arasında bulunan konut kredileri için bir teminat gerekmektedir. Konut kredilerinde de teminat vatandaşların alacakları ev olarak gösterilir. Eski, bakımsız ve etkisiz bir noktada bulunan evlerin fiyatı düşük ve satışı zor olduğu için bankalar bu tür evler için kredi vermek istemezler. Genellikle 20 yaşına kadar olan evler içintavsiye edilirken bazı bankalar yaptıkları incelemeler sonucundan bazı evlere kredi verebilmektedir. Çünkü eski olan bir ev şehrin en işlek noktalarından birinde bulunabilir bu durumda bankalar yaptığı incelemeler sonucu konut kredisi verir. İleride değerlenebilecek bir konumda olan evler içinde bankalar kredi verebilir. Bu durumda bankalar eski evler için konut kredisini yaptıkları inceler sonucu verirler.

Konut kredisi için vatandaşlar, evin tapusu, kat irtifakı ya da kat mülkiyeti ve iskân belgesi ile başvuru yapmaktadırlar. Kooperatif evleri ve proje evleri için ise bu durum inşaattan satın alma sırasında görülür. Bitmemiş evler için bakalar konut kredisi verirken daha dikkatli davranmaktadır. Şu an için genel geçer algı inşaatın en az %80’inin tamamlanmış olması yönündedir. Bu durumda ipotek alınacak evin bitirilmesi önemlidir çünkü bitmemiş bir evin satılma oranı çok düşük olacaktır. Bu durumda bankalarda zarar etmeyi göze almak istemezler.