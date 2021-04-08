Konut kredisi masrafları nelerdir? 2021 Banka konut kredisi masrafları

Pek çok vatandaş ev sahibi olmak için konut kredisi kullanıyor. Bu kredinin taksitlerin ödemesi bittiği zaman ev üzerindeki ipotek kaldırılıyor. Konut kredisi alırken bir çok hata yapılmaktadır. Bazen en düşük faiz oranı en uygun konut kredisi sanılıyor ama durum pek öyle değildir. Konut kredisi alacak kredinin gizli masraflarını da öğrenmek gerekmektedir.
2021 konut kredisi masrafları nelerdir?
2021 yılında güncel olarak konut kredilerinde alınan masrafları dört başlık altında toplayabiliriz. Bunlar şu şekilde;
1- Faiz
Konut kredisi alındığında andan itibaren, alınan miktar üzerinden faiz işlemeye başlıyor. Faiz oranlarında küçük farklılıklar hesaplamalarda büyük değişikliklere sebep olmaktadır.
2- Alım ve satım masrafları
Banka kredi kullandırma ücreti bankadan bankaya farklılık göstermektedir. Bazı bankalar bu miktara ek olarak müşteriden banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV), dosya parası, istihbarat ücreti, başvuru ücreti, işlem ücreti ve avukat masrafıda istenebilmektedir.
3- Sigortalar
Bankanız taşınmaz mala Konut Sigortası ve DASK (Doğal Afet Sigortası) ve ayrıca size Bireysel Yaşam Sigortası yapılmasını da zorunlu kılabilmektedir. Ek masrafları kaleminde en önemli etkenlerden biride sigorta primleri oluşturmaktadır. Mortgage alırken yaptırılacak Konut, DASK ve Bireysel Yaşam sigortaları için gereksiz primler ödenebilmektedir. Devlet tarafından belirlenmeyen sigorta primleri sigorta şirketleri tarafından serbest piyasada rahatça belirlenebilmektedir.
4- Vergi ve aidatlar
Evi aldıktan sonra belli aidatlar ve vergiler ödemeniz gerekebilmektedir. Aynı zamanda taşınmazların belediyelere ve maliyeye ödenmesi gereken senelik vergileri bulunmaktadır.
2021 güncel konut kredisi faiz oranları
Masraflar dahil olmak üzere (Bankaların gizli masrafları) 100bin TL için beş yıl vadede uygulanan faiz ve masraflar şu şekilde;
Halkbank
Faiz oranı: %1,21
Toplam masraf: 3bin 914
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %1,30
Aylık ödeme: 2bin 410
Toplam masraf: 3bin 633
Akbank
Faiz oranı: %1,40
Aylık ödeme: 2bin 473
Toplam masraf: 7bin 162
ING Bank
Faiz oranı: %1,44
Aylık ödeme: 2bin 498
Toplam masraf: 4bin 146
Vakıfbank
Faiz oranı: %1,51
Aylık ödeme: 2bin 548
Toplam masraf: 5bin 364