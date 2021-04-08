Konut kredisi masrafları nelerdir? 2021 Banka konut kredisi masrafları

Pek çok vatandaş ev sahibi olmak için konut kredisi kullanıyor. Bu kredinin taksitlerin ödemesi bittiği zaman ev üzerindeki ipotek kaldırılıyor. Konut kredisi alırken bir çok hata yapılmaktadır. Bazen en düşük faiz oranı en uygun konut kredisi sanılıyor ama durum pek öyle değildir. Konut kredisi alacak kredinin gizli masraflarını da öğrenmek gerekmektedir.

2021 konut kredisi masrafları nelerdir?

2021 yılında güncel olarak konut kredilerinde alınan masrafları dört başlık altında toplayabiliriz. Bunlar şu şekilde;

1- Faiz

Konut kredisi alındığında andan itibaren, alınan miktar üzerinden faiz işlemeye başlıyor. Faiz oranlarında küçük farklılıklar hesaplamalarda büyük değişikliklere sebep olmaktadır.

2- Alım ve satım masrafları

Banka kredi kullandırma ücreti bankadan bankaya farklılık göstermektedir. Bazı bankalar bu miktara ek olarak müşteriden banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV), dosya parası, istihbarat ücreti, başvuru ücreti, işlem ücreti ve avukat masrafıda istenebilmektedir.

3- Sigortalar

Bankanız taşınmaz mala Konut Sigortası ve DASK (Doğal Afet Sigortası) ve ayrıca size Bireysel Yaşam Sigortası yapılmasını da zorunlu kılabilmektedir. Ek masrafları kaleminde en önemli etkenlerden biride sigorta primleri oluşturmaktadır. Mortgage alırken yaptırılacak Konut, DASK ve Bireysel Yaşam sigortaları için gereksiz primler ödenebilmektedir. Devlet tarafından belirlenmeyen sigorta primleri sigorta şirketleri tarafından serbest piyasada rahatça belirlenebilmektedir.

4- Vergi ve aidatlar

Evi aldıktan sonra belli aidatlar ve vergiler ödemeniz gerekebilmektedir. Aynı zamanda taşınmazların belediyelere ve maliyeye ödenmesi gereken senelik vergileri bulunmaktadır.

2021 güncel konut kredisi faiz oranları

Masraflar dahil olmak üzere (Bankaların gizli masrafları) 100bin TL için beş yıl vadede uygulanan faiz ve masraflar şu şekilde;

Halkbank

Faiz oranı: %1,21

Aylık ödeme: 2bin 354

Toplam masraf: 3bin 914

Ziraat Bankası

Faiz oranı: %1,30

Aylık ödeme: 2bin 410

Toplam masraf: 3bin 633

Akbank

Faiz oranı: %1,40

Aylık ödeme: 2bin 473

Toplam masraf: 7bin 162

ING Bank

Faiz oranı: %1,44

Aylık ödeme: 2bin 498

Toplam masraf: 4bin 146

Vakıfbank

Faiz oranı: %1,51

Aylık ödeme: 2bin 548

Toplam masraf: 5bin 364