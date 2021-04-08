Konut kredisi kullanma şartları neler? Konut kredisi alma şartları 2021

Konut kredisi nedir? Şartları nelerdir?

Konut kredisi almak için gereken şartlar

Sistem nasıl işler?

Öncelikle vatandaş taşınmazı bulur ve satıcı ile pazarlık yapabilir.

Kişi, bankaya giderek taşınmazı almak için bankadan para talebinde bulunur.

Banka gereken araştırmayı yapar ve uygun görürse krediyi verir.

Konut sahibi olmak için para biriktirmek gerekmemektedir. Mortgage taşınmaz malın ipotek alınması şartıyla verilen kredilerden biridir. Kredinin tüm taksitleri ödendiği zaman ipotek durumu da ortadan kalkmaktadır.

Mortgage vermek için her bankanın farklı kriterleri bulunmaktadır. Farklı kredi şartları, ödeme seçenekleri mevcuttur. Kişinin kredi özgeçmişi, toplam gelir, peşinat ve taşınmaz malın özellikleri önemli etkenlerdir.

Konut kredilerinde 5-10 sene vade bulunur. Almak istediğiniz evin tapusu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve gelir belgesi ile birlikte bankaya başvuru yapabilirsiniz. Şartları sağlıyorsanız kredi almanız için herhangi bir engel bulunmamaktadır.