Konut kredisi hakkında bilinmeyenler ve konut kredileri hakkındaki sorular ve cevaplar

Konut kredisi insanların hayatlarınde pek çok başvurmadıkları bir yol. İhtiyaç kredisi, araba kredisi gibi çok ve sık başvurulan bir kredi olmadığından konut kredisi hakkında da detaylı bilgiler pek bilinmiyor. Haberimizde mutlu bir yuvaya sahip olmak isteyen vatandaşlarımız için yol gösterici bir haber hazırladık.

Ev kredisi çekmek için ne kadar para sahibi olmalıyım?

Ev kredisi çekebilmek için, satın almak arzuladığınız istediğiniz konutun yekün satış fiyatının %20’si kadar paranızın cebinizde olması lazım. Konut için %80 için banka kredisi çıkarken, arda kalan miktarı biriktirdiğiniz paradan karşılamanız gerekiyor.

Arsa tapulu eve banka kredi verir mi?

Bankalardan ev kredisi çekebilmek için, oturma planına göre daire tapusunun olması lazım. Yani tapusu olmayan daireye kredi verilmediği gibi sadece arsa tapusu olan evlere de bankanız kredi çıkartmıyor.

Ev kredisi için vade kaç aydır?

Ülkemizde bankalar ev kredisi için uzun bir vade seçeneği sunuyor. Vade uzadıkça toplam ödenecek miktar da haliyle artıyor. Vadeyi ne kadar az tutarsanız ödeyeceğiniz toplamda o kadar azalıyor olacak. Türkiye'de vadeler 10 ve 20 yıl olmak üzere iki seçenektir. En çok tercih edilen seçenek 10 yıldır.

Tüm bankalar konut kredisi vermektedir mi?

Sigortalı çalışan değilim ev kredisi kullanabilir miyim?

Türkiye'de bankalar müşterilerine ev kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi gibi seçeneklerin hepsini sunmaktadır. Tüm bankalar belirledikleri faiz oranında kredi akışı sağlamaktadır. Burada dikkat edilmesi husus en düşük faiz oranını veren bankayı tercih etmek olacaktır.

Ülkemizde bankalar kredi verirken en az 180 gün yani 6 ay sigortalı çalışmanızı ister. Bu durumu da belgelemenizi isteyecektir. Bordro banka tarafından istenen önemli belgelerden birisidir. Esnaf iseniz bağ kurlu vatandaşlarımız içinde aynı kurallar geçerlidir. Düzenli prim ödemeniz lazım.

Ev hanımları ev kredisi çekebilir mi?

Bankalar kredi kullandırırken kredi kullanacak kimsenin düzenli bir geliri olmasına bakar. Bu durumda ülkemizde ev hanımlarının düzenli bir geliri olmadığını varsayarsak ev kredisi kullanamazlar.

Oturmakta olduğum tapulu evime konut kredisi çekebilir miyim?

Bankalar alacaklarına karşın bazı teminatlar isteyebilir. Bu durumda bankaların üzerinize tapulu bir evi ipotek eder ve ev kredisinin yüzde ellisini kullandırır.

Devlet tarafından sağlanan engelli aylığımla konut kredisi kullanabilir miyim?

Engelli aylığı ile ihtiyaç kredisi kullanılabilse de ev kredisi için bankanız sizlerden ek gelir olduğunuzu belgeleyen evrak isteyebilir veya aileden birinin gelirleri belgelenerek konut kredisi kullanabilirsiniz.

Ülkemizde ev sahibi olmanın bir yolu da TOKİ'dir. Belirli şartları sağlayan vatandaşlarımız TOKİ'ye başvurup kuraya katılabilir ve taksitler halinde borcunu ödeyebilir.