İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...

Konut kredisi güncel kredi faiz oranları 25 Mart 2021 Perşembe

Konut kredisi güncel kredi faiz oranları konusuyla ilgili olarak basın bülteninde yer alan sıcak habere ait gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. 25 Mart 2021 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olabilirsiniz.

25 Mart 2021 Perşembe 12:46
Konut kredisi güncel kredi faiz oranları 25 Mart 2021 Perşembe
Takip Et:

Konut kredilerinde faiz oranları koronavirüs nedeniyle tarihin en düşük oranlarına çekildi. Yüzde 0.64 faiz oranları ile 1 yıl erteleme ve 180 ay vadeli konut kredisi olanaklarından yararlanmak isteyen kişiler kampanya ile ev sahibi oldular. Ağustos ayında sona erecek kampanya sonrasında konut kredisi faiz oranları artış göstermeye başladı.

Konut kredilerinde satın alınmış olan konutlar bankalar tarafından teminat altına laınıyorlar. Ticari nitelikli taşınmazlar teminat olarak alınamamaktadır. Bu süreçte satın alınacak konut ipoteklenir ve kredi ödemesinin tamamlanmasıyla birlikte ipotek kaldırılacaktır. Konut kredileri en fazla belirlenen değerin yüzde 75'ine kadar olabiliyor. Konut kredisi finanse eden bankalar mevcut banka politikalarına bağlı olarak sabit veyya değişken faiz uygular. Türkiye'deki konut kredi faiz oranları genellikle sabit tutulmaktadır. Krediyi erken kapatmanız halindeyse yüzde 2 oranında erken kapama komisyonu ödenecektir.

 

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.34

Taşıt kredisi: 1.30

Konut kredisi: 1.19

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Konut Kredisi: 1.19

Taşıt kredisi: 1.25

ihtiyaç kredisi: 1.34

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.34

Taşıt kredisi: 1.32

Konut kredisi: 1.19

AKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.60

Konut kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.37

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.30

Ev kredisi: 1.25

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi 1.81

Konut kredisi: 1.33

Taşıt kredisi: 1.49

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.3

Konut kredisi: 1.34

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.19

Konut kredisi: 1.39

Taşıt kredisi: 1.61

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç Kredisi: 1.90

Taşıt kredisi: 1.39

Konut kredisi: 1.37

İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerindeki faiz oranları bazı bankalarda değişiklik gösteriyor. Bankaların yüksek faiz oranları kredi kampanyası çerçevesinde çeşitli avantajları bulunuyor. Söz konusu avantajlar içerisinden en fazla görüneni erteleme olanağı olmaktadır. Bazı kredi paketlerinde 3 ay erteleme bulunuyorken, bazılarında 12 aya kadar erteleme olanağı tanınıyor. Öte yandan taksit ödemlerindeyse 3’er aylık ödemeler mümkün olmaktadır.



Son Güncelleme: 25.03.2021 12:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Konut Kredisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? Kredi kartı borcumu ödemedim, ne olacak?
Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? Kredi kartı borcumu ödemedim, ne olacak?
İhtiyaç kredisi başvurum neden kabul olmadı? İhtiyaç kredisi hakkında sıkça sorulan sorular ve cevapları
İhtiyaç kredisi başvurum neden kabul olmadı? İhtiyaç kredisi hakkında sıkça sorulan sorular ve cevapları
Kenevir yetiştiriciliği şartları nelerdir? Kenevir yetiştiricili ile nasıl para kazanılır?
Kenevir yetiştiriciliği şartları nelerdir? Kenevir yetiştiricili ile nasıl para kazanılır?
Kangal köpek yetiştiriciliği nasıl yapılır? Kangal köpek çiftliği yaparak para kazanma
Kangal köpek yetiştiriciliği nasıl yapılır? Kangal köpek çiftliği yaparak para kazanma
Mantar yetiştiriciliği yapmak için ne kadar sermaye gerekir? Mantar yetiştiriciliği para kazandırıyor mu?
Mantar yetiştiriciliği yapmak için ne kadar sermaye gerekir? Mantar yetiştiriciliği para kazandırıyor mu?
Besicilik para kazandırır mı? Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği nasıl yapılır? Büyükbaş hayvan besiciliği yaparak para kazanma yolları
Besicilik para kazandırır mı? Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği nasıl yapılır? Büyükbaş hayvan besiciliği yaparak para kazanma yolları

Popüler Haberler

Doya Doya Moda ALL STAR 25 Mart Perşembe günü kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda 9. bölüm puan durumu
Konut kredisi güncel kredi faiz oranları 25 Mart 2021 Perşembe
Gelinim Mutfakta 25 Mart Perşembe günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Gelinim Mutfakta 669. bölüm puan durumu
Hidrokarbon nedir? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
PTT kargo gönderi süresi nasıl hesaplanır? 2021
Cevizli baklava nasıl yapılır? 2021 Evde nefis cevizli baklava yapılış tarifi
İnstagram 5xx server error hatası çözümü
25 Mart 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var? hangi maç hangi kanalda? Tv'de canlı futbol yayınları
Tamamlayıcı emeklilik nasıl olacak? kıdem tazminatı fonu ve tamamlayıcı emeklilik ile ilgili son gelişmeler
Çoçuk parası kaç ayda bir veriliyor? 2021 Çoçuk okul parası nereden alınır?
Seyhan Şaşko kimdir? Ersin Düzen'le evlenen Seyhan Şaşko kaç yaşında, nereli?
İbo Show 17. bölüm izle - 13 Mart Cumartesi İbo Show 17. son bölüm Star TV canlı izle
Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli hakkında bilgiler
Kuruluş Osman dizisindeki Abdurrahman Alp karakteri kimdir? Celal Al nereli, yaşı kaç?
SAT komandosu görevleri nelerdir, nasıl olunur? SAT komandosu olma fiziksel şartları
Ayak bileği burkulması kaç gün sürer? Ayak bileği burkulması nasıl tedavi edilir?
Devletten karşılıksız işsizlik maaşı ödemesi! İşsizlik maaşı nasıl alınır? Karşılıksız 1300 TL maaş ödemesi
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcıları 2021 yılında ne kadar maaş alıyor? Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevleri nelerdir?
Bankaların altın hesabı açma şartları nelerdir? Mart 2021 Altın hesabı kar getirir mi?
Halkbank 6 ay ertelemeli Sosyal Hayatı Destek kredisi kampanyası limitleri ve faiz oranları
Green card başvuruları ücretli mi yapılıyor? Green card başvurusu ne zaman? 2022

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.