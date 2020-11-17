İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kabine toplantısında yüz yüze eğitim kararı çıktı! Uzaktan eğitim hangi tarihe kadar devam edecek ?
Kabine toplantısında yüz yüze eğitim...
Koronavirüse karşı tedbir kararları açıklandı! İşte yeni yasaklar
Son Dakika
Koronavirüse karşı tedbir kararları açıklandı!...
Avrupa'da Covid-19'dan sonra Vizon Virüsü paniği yaşanıyor!
Avrupa'da Covid-19'dan sonra Vizon Virüsü...
Hafta sonları sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında olacak? Okullarda yüz yüze eğitim bitti!
Son Dakika
Hafta sonları sokağa çıkma yasağı...

Konut Kredisi güncel faiz oranları 2020 Kasım

2020 yılının Kasım ayında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar konut kredisi çekme eğilimine girmiştir. Konut kredisi faiz oranları nelerdir? Hangi banka ne kadar faiz oranı uygulamaktadır?

17 Kasım 2020 Salı 22:36
Konut Kredisi güncel faiz oranları 2020 Kasım
Takip Et:

2020 Kasım Ayı Konut Kredileri Faizlerinin Oranları Arttı, Güncel Faiz Oranları Neler?

Türkiye’de 15 Kasım tarihinde alınmış olan kararla konut kredisi faiz oranları artış göstermektedir. Kamu bankaları ile özel bankalar tarafından yapılmış olan faiz artışlarının ardından pek çok kişi güncel konut kredisi faiz oranlarını merak etmektedir.

Konut Kredisi Faizleri Arttı

Türkiye Merkez Bankası aldığı karar ile kamu ve özel bankalar kendi konut kredi faiz oranlarında artışa gitmiştir. Ev sahibi olmaya çalışan ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankaların onlara sunduğu konut kredilerinde faiz artışıyla beraber yeni faiz oranlarının ne durumda olduğunu merak etmektedirler.

Bu süreçte yapılmış olan güncel faiz artışı ile beraber bankaların faiz artış oranları şu şekilde belirlenmiştir;

  • Akbank Konut Kredisi faiz oranı yüzde 1,30
  • ICBC Bank Yeni Evim Konut Kredisi faiz oranı yüzde 1,30
  • İş Bankası Hayat Sigortalı Ev Kredisi faiz oranı yüzde 1,35
  • Ziraat Bankası Konut Kredisi faiz oranı yüzde 1,25, yeni konutlar için yüzde 1,09
  • Halkbank Hesaplı Evim Konut Kredisi faiz oranı yüzde 1,25, yeni konutlar için 0,99
  • Vakıfbank Sarı Panjur Konut Kredisi faiz oranı yüzde 1,25, yeni konutlar için 0,99
  • QNB Finansbank Konut Kredisi faiz oranı yüzde 1,51
  • Odeabank Konut Kredisi faiz oranı yüzde 1,59
  • Burgan Bank Konut Kredisi faiz oranı yüzde 1,70
  • Şekerbank Konut Kredisi faiz oranı yüzde 1,79
  • HSBC Bank Konut Kredisi faiz oranı yüzde 1,90
  • ING Bank Konut Kredisi faiz oranı yüzde 1,39
  • Denizbank Konut Kredisi faiz oranı yüzde 1,43
  • Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi yüzde 1,43 olarak belirlendi.

Konut Kredisi Çekme İşlemi Nasıl Gerçekleştirilir?

Konut kredisiyle ev sahibi olmak için ilk önce kişinin gelir düzeyine bakılmaktadır. Krediyi çeken kişinin bankaya yapması gereken aylık ödemelerin kolaylıkla onu zorlanmadan ödeyebileceğini gösteren gelir belgesine sahip olması gereklidir. Krediyi çeken kişinin Konut kredisi için aylık taksitlerin ne kadar ödeneceğini gösteren gelir belgesini sağladıktan sonra kredi çekme durumu olumlu sonuçlanmaktadır. Genel olarak pek çok insanın peşin şekilde ödeme yapamayacağı göz önüne alındığında konut sahibi olma ihtimali düşüktür. Bundan dolayı ev sahibi olmak isteyen kişi konut kredisi başvurusu yapmak durumundadır. Konut kredisi için bankalar uygulamış oldukları faiz üzerinden hesaplama yaparak faiz ile beraber kişinin çekmiş olduğu kredi ödenecektir.


Genel olarak bankalar yüzde 50 ile 80 aralığında olan konut tutarına kredi imkanı sağlamaktadırlar. Bundan dolayı konut almak için peşinat verilmesi gereklidir. Krediyi çekecek kişinin bankaya vermesi gereken peşinat yoksa gerekli olan konut bedeli sağlanmaz. Bu durum dolayı kişinin evi satın alması mümkün olmayacaktır. Eğer gerekli olan gelir durumu sağlanırsa da tapu öneği ile bankaya başvuru yapılabilir. Banka kendi görevlendirdiği Ekspertiz aracılığıyla satın alınacak olan evi inceler ve konutun gerçek bedelini hesaplayarak banka tarafından verilecek kredi tutarı saptanacaktır. Eksper incelediği konut için belirli bir ücret almaktadır. Bu Eksper ücreti çekilecek olan krediye yansıtılıp tahsil edilecektir.

Konut Kredisi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Konut kredisi alabilmek için bankaya yapılacak başvuru esnasında belli başlı belgelerin sağlanması gerekmektedir. Konut kredisi için gerekli belgeler şunlardır: Başvuran kişinin nüfus cüzdanı, gelir belgesi, tapu öneği, yada kira geliri ibrazı gerekmektedir. Başvuran kişi maaşlı şekilde çalışmaktaysa E-Devlet’ten alınması gereken hizmet dökümü veya Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı belgesi, firma ve dükkan sahibi ise vergi levhası, yıl sonu mali verileri, ara dönem mali verileri başvuruya eklenmesi gereklidir.

Başvuran kişi aynı zamanda çalıştığı iş yeri tarafından ona verilmesi gereken iyi niyet mektubu ile ona kredi verilmesi durumunu etkili kılabilmektedir. Konut kredisi için istenilen şartlar sağlanması durumunda banka yapacağı incelemelerin ardından krediyi kullanmak mümkün olacaktır.  Krediyi çeken kişi erken ödeme yapması durumunda %2 erken kapatma komisyonundan faydalanabilmektedir.

 

 

 



Son Güncelleme: 17.11.2020 22:36
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bankaların çalışma saatleri değişiyor!
Bankaların çalışma saatleri değişiyor!
Taşeron işçilere yapılan 4. tediye ödemesinin ne zaman yapılacağı belirlendi
Taşeron işçilere yapılan 4. tediye ödemesinin ne zaman yapılacağı belirlendi
Anket doldurarak nasıl para kazanılır? Anket doldurarak para kazanabileceğiniz siteler hangisi?
Anket doldurarak nasıl para kazanılır? Anket doldurarak para kazanabileceğiniz siteler hangisi?
Garanti Bankası mobil internet şifresi nasıl alınmaktadır? Şifre değiştirme işlemi
Garanti Bankası mobil internet şifresi nasıl alınmaktadır? Şifre değiştirme işlemi
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!

Popüler Haberler

Türk vatandaşı Cibuti vizesi almak zorunda mıdır?
Konut Kredisi güncel faiz oranları 2020 Kasım
Yeni Bir Ev Programı neden final yaptı? Programın yeniden başlama ihtimali var mı?
KPSS Önlisans 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın hayatı
Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon çekimleri tamamlandı
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen geliyor! Exxen'in içeriğinde neler olacak?
BİM'e gelecek olan HP 16-A0000NT oyun bilgisayarı alınır mı? Bilgisayarın özellikleri ve yorumlar
BİM 20 Kasım Aktüel ürünler listesi!
Halkbank ve Ziraat Bankası konut kredisi kampanyaları güncellendi
Bir Aile Hikayesi Şakir Ölüyor Mu? Ali Seçkiner Alıcı Diziden Ayrılıyor mu?
Audi Cup 2019 turnuvası ne zaman başlayacak? Audi Cup Hangi takımlar arasında oynanacak?
Kefaret tanıtım fragmanı yayınlandı! | FOX Kefaret dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı
Mucize Doktor Ela neden yok? Diziden neden ayrıldı? Ela diziye geri dönecek mi?
Ziraat Bankası SMS ile kredi ve kredi kartı banka borcu nasıl ertelenir?
Aylık 40 TL ödeme yapın, 12 yıl erken emekli olun! SGK uzmanları açıkladı! İşte erken emeklilik için şartlar
10 Bin Adım ne zaman başlayacak? 10 Bin Adım oyuncu kadrosu
Denizbank'tan emeklilere borç transfer kredisi imkanı!
BİM Marketler 27 Kasım – 4 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
2020 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı! Kasım 2020 tarihinde yatırılacak destekler
Hepsi Benim başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.