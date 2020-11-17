Konut Kredisi güncel faiz oranları 2020 Kasım

2020 Kasım Ayı Konut Kredileri Faizlerinin Oranları Arttı, Güncel Faiz Oranları Neler?

Türkiye’de 15 Kasım tarihinde alınmış olan kararla konut kredisi faiz oranları artış göstermektedir. Kamu bankaları ile özel bankalar tarafından yapılmış olan faiz artışlarının ardından pek çok kişi güncel konut kredisi faiz oranlarını merak etmektedir.

Konut Kredisi Faizleri Arttı

Türkiye Merkez Bankası aldığı karar ile kamu ve özel bankalar kendi konut kredi faiz oranlarında artışa gitmiştir. Ev sahibi olmaya çalışan ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankaların onlara sunduğu konut kredilerinde faiz artışıyla beraber yeni faiz oranlarının ne durumda olduğunu merak etmektedirler.

Bu süreçte yapılmış olan güncel faiz artışı ile beraber bankaların faiz artış oranları şu şekilde belirlenmiştir;

Akbank Konut Kredisi faiz oranı yüzde 1,30

ICBC Bank Yeni Evim Konut Kredisi faiz oranı yüzde 1,30

İş Bankası Hayat Sigortalı Ev Kredisi faiz oranı yüzde 1,35

Ziraat Bankası Konut Kredisi faiz oranı yüzde 1,25, yeni konutlar için yüzde 1,09

Halkbank Hesaplı Evim Konut Kredisi faiz oranı yüzde 1,25, yeni konutlar için 0,99

Vakıfbank Sarı Panjur Konut Kredisi faiz oranı yüzde 1,25, yeni konutlar için 0,99

QNB Finansbank Konut Kredisi faiz oranı yüzde 1,51

Odeabank Konut Kredisi faiz oranı yüzde 1,59

Burgan Bank Konut Kredisi faiz oranı yüzde 1,70

Şekerbank Konut Kredisi faiz oranı yüzde 1,79

HSBC Bank Konut Kredisi faiz oranı yüzde 1,90

ING Bank Konut Kredisi faiz oranı yüzde 1,39

Denizbank Konut Kredisi faiz oranı yüzde 1,43

Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi yüzde 1,43 olarak belirlendi.

Konut Kredisi Çekme İşlemi Nasıl Gerçekleştirilir?

Konut kredisiyle ev sahibi olmak için ilk önce kişinin gelir düzeyine bakılmaktadır. Krediyi çeken kişinin bankaya yapması gereken aylık ödemelerin kolaylıkla onu zorlanmadan ödeyebileceğini gösteren gelir belgesine sahip olması gereklidir. Krediyi çeken kişinin Konut kredisi için aylık taksitlerin ne kadar ödeneceğini gösteren gelir belgesini sağladıktan sonra kredi çekme durumu olumlu sonuçlanmaktadır. Genel olarak pek çok insanın peşin şekilde ödeme yapamayacağı göz önüne alındığında konut sahibi olma ihtimali düşüktür. Bundan dolayı ev sahibi olmak isteyen kişi konut kredisi başvurusu yapmak durumundadır. Konut kredisi için bankalar uygulamış oldukları faiz üzerinden hesaplama yaparak faiz ile beraber kişinin çekmiş olduğu kredi ödenecektir.

Konut Kredisi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Genel olarak bankalar yüzde 50 ile 80 aralığında olan konut tutarına kredi imkanı sağlamaktadırlar. Bundan dolayı konut almak için peşinat verilmesi gereklidir. Krediyi çekecek kişinin bankaya vermesi gereken peşinat yoksa gerekli olan konut bedeli sağlanmaz. Bu durum dolayı kişinin evi satın alması mümkün olmayacaktır. Eğer gerekli olan gelir durumu sağlanırsa da tapu öneği ile bankaya başvuru yapılabilir. Banka kendi görevlendirdiği Ekspertiz aracılığıyla satın alınacak olan evi inceler ve konutun gerçek bedelini hesaplayarak banka tarafından verilecek kredi tutarı saptanacaktır. Eksper incelediği konut için belirli bir ücret almaktadır. Bu Eksper ücreti çekilecek olan krediye yansıtılıp tahsil edilecektir.

Konut kredisi alabilmek için bankaya yapılacak başvuru esnasında belli başlı belgelerin sağlanması gerekmektedir. Konut kredisi için gerekli belgeler şunlardır: Başvuran kişinin nüfus cüzdanı, gelir belgesi, tapu öneği, yada kira geliri ibrazı gerekmektedir. Başvuran kişi maaşlı şekilde çalışmaktaysa E-Devlet’ten alınması gereken hizmet dökümü veya Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı belgesi, firma ve dükkan sahibi ise vergi levhası, yıl sonu mali verileri, ara dönem mali verileri başvuruya eklenmesi gereklidir.

Başvuran kişi aynı zamanda çalıştığı iş yeri tarafından ona verilmesi gereken iyi niyet mektubu ile ona kredi verilmesi durumunu etkili kılabilmektedir. Konut kredisi için istenilen şartlar sağlanması durumunda banka yapacağı incelemelerin ardından krediyi kullanmak mümkün olacaktır. Krediyi çeken kişi erken ödeme yapması durumunda %2 erken kapatma komisyonundan faydalanabilmektedir.