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Konut kredisi faizleri Nisan'ın ilk haftasında ne oldu? Nisan 2021 konut kredisi faiz oranlarında son durum

Gün geçtikçe artan faiz miktarlarından sonra gözler bankalara çevriliyor. Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu rakam üzerinde bankalarında ilerlediği görülüyor. Bu durumda konut kredilerinin faizlerindeki son durum nedir? Banka bazında faiz oranlarındaki değişiklikler nelerdir? İşte merak edilenler..

03 Nisan 2021 Cumartesi 15:17
Konut kredisi faizleri Nisan'ın ilk haftasında ne oldu? Nisan 2021 konut kredisi faiz oranlarında son durum
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Ev alma hayaliyle yatıp kalkanların gün gün araştırmış olduğu kredi tutarlarını sizler için veriyoruz. Faizlerin artış gösterdiği son zamanlarda Merkez Bankası'nında almış olduğu karar doğrultusunda faizler yeniden yükselişe geçti. Ev almak hayal gibi olsa da ev almak isteyenler yine de faiz durumlarındaki son gelişmeyi merakla bekliyor.

Peki, konut kredisinde en uygunu hangi banka bizde sizler için haberimizde derliyoruz. 

Pandeminin getirisiyle birlikte ekonomi oldukça kötüye giderken, halk bu durumda konut kredilerinin en olacağı yönünde araştırma yapıyor. Pandemi sürecini rahatlatmak amaçlı çeşitli kredi imkanları sunarken, ev alma hayali olanların takip ettiği tek şey bankarın faiz oranları oldu. 

Konut kredisi sayesinde kolayca ev sahibi olunabilirken, konut kredi faizleri bazıları için ev almaktan uzaklaştırıyor. Sizler için bankaların konut kredilerine göz attık. Güncel rakamlarla konut kredi faizleri haberimizde yer alıyor.

HALKBANK:

İhtiyaç Kredileri: Yüzde 1,51,

Taşıt Kredileri: Yüzde 1,54,

Konut Kredileri: Yüzde 1,38.

VAKIFBANK :

Taşıt kredisi: Yüzde 1.34,

İhtiyaç kredisi: Yüzde 1.49,

SarıPanjur Konut Kredisi: Yüzde 1,32.

ZİRAAT BANKASI :

Tüketici kredisi: Yüzde 1.54,

Taşıt kredisi (kaskolu): Yüzde 1.54,

Taşıt kredisi (kaskosuz): Yüzde 1.56,

Konut kredisi: Yüzde 1.37.

AKBANK :

İhtiyaç kredisi: Yüzde 1.90

Taşıt kredisi: Yüzde 1.43

Konut kredisi: Yüzde 1.41

 

 



Son Güncelleme: 03.04.2021 15:17
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Anahtar Kelimeler:
KrediKonut KredisiBankaFaiz
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