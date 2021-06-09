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Konut kredisi faiz oranları yükseldi mi? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 9 Haziran 2021 Çarşamba

Konut kredisi faiz oranları yükseldi mi? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları haberi gündeme geldiği günden bu yana ilk sıralarda kendisine yer edinirken, habere dair en yeni ayrıntıları 9 Haziran 2021 Çarşamba tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de hemen sıcak gelişmelere yer verdiğimiz haberi okuyabilirsiniz.

09 Haziran 2021 Çarşamba 22:55
Konut kredisi faiz oranları yükseldi mi? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 9 Haziran 2021 Çarşamba
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Konut kredileri faiz oranlar ve güncel vade 2021

Kamu bankalarının konut kredilerini faiz oranlarını düşürmesiyle birlikte inşaat sektöründe de gelişmeler başladı. İkinci el konutlarda yüzde 0,74 faiz oranı uygulanırken sıfır konutlarda ise yüzde 0,64 faiz oranı ve 180 ay vadelendirme imkânı sunuluyordu. İkinci el konutlarda faiz oranı değişimi nasıl? İkinci el konutların kredi faiz oranı ne oldu? İkinci el konut kredisi faiz oranını ve vadelendirilmesini güncelleyen kamu bankaları ise Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank oldu.

Sıfır konutların konut kredi faiz oranları ve vadelendirilmeleri değişmezken ikinci el konutlarda kredi faiz oranlarında ve vadelendirilmelerinde güncellemeler oldu.

Konut kredisi faiz oranları yükseldi mi?

İkinci el konutlarda faiz oranları yüzde 0.74 ten yüzde 0,79 a yükseliş gösterirken, vadeler ise 180 aydan 120 aya düşürüldüğü açıklandı. Bu durumda açıklanan bu faiz oranı ve vadelendirmeler ile toplamda aylık ödemelerimizin miktarı nasıl olacak?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

  • Tüketici kredisi: 1.51
  • Taşıt kredisi(kaskolu): 1.56
  • Konut kredisi: 1.37

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

  • İhtiyaç kredisi: 1.54
  • Taşıt kredisi: 1.54
  • Konut kredisi: 1.38

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

  • Taşıt kredisi 1.50
  • Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.54
  • SarıPanjur Konut Kredisi: 1.32

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

  • İhtiyaç kredisi: 1.65
  • Taşıt kredisi: 1.55
  • Ev kredisi: 1.45

AKBANK FAİZ ORANLARI:

  • Direkt kredi: 1.82
  • İhtiyaç kredisi: 1.81
  • Taşıt kredisi: 1.67
  • Konut kredisi: 1.39

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

  • İhtiyaç kredisi: 1.69
  • Konut kredisi: 1.46
  • Taşıt kredisi: 1.74

TEB FAİZ ORANLARI:

  • İhtiyaç kredisi: 1.52
  • Taşıt kredisi: 1.64
  • Konut kredisi: 1.75

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

  • İhtiyaç kredisi: 1.44
  • Standart konut kredisi: 1.74
  • Taşıt kredisi: 1.79

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

  • İhtiyaç kredisi: 2.33
  • Tüketici kredisi: 2.35
  • Taşıt kredisi: 1.74
  • Konut kredisi: %1,58

 


Son Güncelleme: 09.06.2021 22:55
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