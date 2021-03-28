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Konut kredisi faiz oranları yükseldi mi? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 28 Mart 2021 Pazar

Konut kredisi faiz oranları yükseldi mi? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ile ilgili yeni ayrıntılar 28 Mart 2021 Pazar tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 28 Mart 2021 gününe ait Konut kredisi faiz oranları yükseldi mi? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

28 Mart 2021 Pazar 11:53
Konut kredisi faiz oranları yükseldi mi? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 28 Mart 2021 Pazar
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Konut kredileri faiz oranlar ve güncel vade 2021

Kamu bankalarının konut kredilerini faiz oranlarını düşürmesiyle birlikte inşaat sektöründe de gelişmeler başladı. İkinci el konutlarda yüzde 0,74 faiz oranı uygulanırken sıfır konutlarda ise yüzde 0,64 faiz oranı ve 180 ay vadelendirme imkânı sunuluyordu. İkinci el konutlarda faiz oranı değişimi nasıl? İkinci el konutların kredi faiz oranı ne oldu? İkinci el konut kredisi faiz oranını ve vadelendirilmesini güncelleyen kamu bankaları ise Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank oldu.

Sıfır konutların konut kredi faiz oranları ve vadelendirilmeleri değişmezken ikinci el konutlarda kredi faiz oranlarında ve vadelendirilmelerinde güncellemeler oldu.

Konut kredisi faiz oranları yükseldi mi?

İkinci el konutlarda faiz oranları yüzde 0.74 ten yüzde 0,79 a yükseliş gösterirken, vadeler ise 180 aydan 120 aya düşürüldüğü açıklandı. Bu durumda açıklanan bu faiz oranı ve vadelendirmeler ile toplamda aylık ödemelerimizin miktarı nasıl olacak?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

  • Tüketici kredisi: 1.64
  • Taşıt kredisi: 1.64
  • Konut kredisi: 1.47

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

  • İhtiyaç kredisi: 1.75
  • Taşıt kredisi: 1.75
  • Konut kredisi: 1.50

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

  • Taşıt kredisi 1.52
  • Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.59
  • SarıPanjur Konut Kredisi: 1.40

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

  • İhtiyaç kredisi: 1.50
  • Taşıt kredisi: 1.55
  • Ev kredisi: 1.40

AKBANK FAİZ ORANLARI:

  • Direkt kredi: 2.03
  • İhtiyaç kredisi: 1.96
  • Taşıt kredisi: 1.51(0km araç) 1.53 (2.el araç)
  • Konut kredisi: 1.39
  • Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

  • İhtiyaç kredisi: 1.49
  • Konut kredisi: 1.42
  • Taşıt kredisi: 1.64

TEB FAİZ ORANLARI:

  • İhtiyaç kredisi: 1.45
  • Taşıt kredisi: 1.49
  • Konut kredisi: 1.40

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

  • İhtiyaç kredisi: 1.41
  • Standart konut kredisi: 1.58
  • Taşıt kredisi: 1.61

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

  • İhtiyaç kredisi: 2.12
  • Tüketici kredisi: 2.17
  • Taşıt kredisi: 1.59
  • Konut kredisi: %1,58

 



Son Güncelleme: 28.03.2021 11:53
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