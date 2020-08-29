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Konut kredisi faiz oranları güncellendi! 6 banka faiz oranlarını değiştirdi

Ev sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren konut kredisi faiz oranları değişti. Korona virüs dönemi için indirilen konut kredisi faiz oranlarında yükseliş gözlemlendi.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 18:21
Konut kredisi faiz oranları güncellendi! 6 banka faiz oranlarını değiştirdi
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Korona virüs dönemi ile birlikte ekonomiyi canlandırmak adına bankalar tarafından faiz oranlarında düşüş yapılmıştı. Bu uygulama ile birlikte emlak sektöründe canlanma kendini belli etmeye başlamıştı. Son aylarda yapılan konut satışları ile birlikte birçok kişi ev sahibi oldu. Bu duruma en çok etki eden olay faiz oranlarında yapılan indirimlerdi. Kamu bankaları tarafından başlatılan faiz indirimlerine özel bankaların da dahil olması ile birlikte birçok kampanya vatandaşa sunuldu.

Haziran ayının başından itibaren normalleşme sürecine giren ülkemizde en çok hareketlilik yaşanılan sektör emlak sektörü oldu. Bu duruma etki eden faiz indirimleri sayesinde konut satışları iki kat arttı. Bu hareketliliğin ardından Merkez Bankası tarafından değiştirilen mevduat faiz oranları ile birlikte bankalardaki indirimli konut kredisi faiz oranlarında da değişiklik gözlemlenmeye başladı.

Konut kredisi faiz oranlarının yükseltmeye başlayan bankalar, yine de vatandaşlara uygun kredi imkanı sunmak için çeşitli kampanyalar üretiyor. Ev sahibi olmak isteyen kişiler artmaya başlayan kredi faizlerini araştırarak en uygun bankadan konut kredisi çekme hesapları yapıyor.

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı

180 ay vade seçeneği ile müşterilerine kredi imkanı sunan kamu bankası, bu kredi imkanını 1,09 faiz oranı ile veriyor. Ziraat Bankası’ndan kredi kullanacak kişiler 200.000 TL kredi çekmeleri halinde aylık 2.541 TL geri ödeme yapmak zorundalar.

Halkbank konut kredisi faiz oranı


Halkbank tarafından sunulan konut kredisi 120 ay vade seçeneği ile verilmektedir. 0,99 faiz oranı belirleyen banka, 200.000 TL kredi çeken bir kişiden 342.667 TL toplam ödeme almaktadır.

Vakıfbank konut kredisi faiz oranı

Vakıfbank yeni konut kredisi faiz oranlarını açıkladı. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre konut kredisi faiz oranı 1,09 olarak duyuruldu. Bu oran ile kredi 200.000 TL kredi çeken kişiler 457.380 TL geri ödeme gerçekleştirmektedir.

ING Bank konut kredisi faiz oranı

ING Bank müşterilerine konut kredisinde 120 ay vade seçeneği sunmaktadır. Konut kredisi faiz oranını 1,24 olarak açıklayan banka, 200.000 TL konut kredisi kullana kişilerden 385.441 TL geri ödeme talep etmektedir.

QNB konut kredisi faiz oranı

QNB Finansbank konut kredisi faiz oranını 1,49 olarak belirlemiştir. 180 ay vade seçeneği sunan banka, 200.000 TL kredi çeken kişilerden 547.656 TL geri ödeme talep etmektedir.

ICBC Turkey konut kredisi faiz oranı

ICBC Turkey bankası konut kredisi faiz oranını 0,99 olarak güncellemiştir. Müşterilerine konut kredisinde 120 ay vade seçeneği sunan banka, 200.000 TL kredi vermesi halinde 285.556 TL geri ödeme talep etmektedir.



Son Güncelleme: 29.08.2020 18:21
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