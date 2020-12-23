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Konut kredisi faiz oranları değişti! En uygun konut kredisini hangi banka veriyor?

En uygun faizli konut kredisi veren banka hangisi? Bankaların faiz oranları ne durumda? Hangi bankadan faizli kredi almak daha mantıklı? Konut kredisi faizleri düştü mü? Bankaların kredi faizlerinde son durum ne? İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?Vatandaşlar bankaların 2020 yılının son günlerinde güncel faiz oranlarını araştırıyorlar.

23 Aralık 2020 Çarşamba 15:00
Konut kredisi faiz oranları değişti! En uygun konut kredisini hangi banka veriyor?
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Konut Kredilerinin Faiz Oranlarında Değişiklik!

 Ev almak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren konut kredisi faizlerinde değişiklikler yaşandı. Herkes hangi bankanın ne kadar faizle konut kredisi verdiğini araştırıyor. 

2020 yılının son günlerine yaklaşılırken konut kredisi ile ilgili gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Kamu ve özel bankaların konut kredilerindeki faiz oranlarını yükseltmesinin ardından vatandaşlar en uygun faizli konut kredisi veren bankaları araştırıyorlar.

Bankaların Konut Kredisi Faiz Oranları!

GARANTİ BANKASI

  • İhtiyaç kredisi: % 1.49 faiz oranıyla verilmektedir.
  • Konut kredisi: %1.49 faiz oranıyla verilmektedir.
  • Taşıt kredisi: %1.64 faiz oranıyla verilmektedir.

ZİRAAT BANKASI

  • Tüketici kredisi: %1.69 faiz oranıyla verilmektedir.
  • Taşıt kredisi: %1.77 faiz oranıyla verilmektedir.
  • Konut kredisi: %1.65 faiz oranıyla verilmektedir.

QNB FİNANSBANK

  • İhtiyaç kredisi: %1.35 faiz oranıyla verilmektedir.
  • Konut kredisi: %1.76 faiz oranıyla verilmektedir.
  • Taşıt kredisi: %1.61 faiz oranıyla verilmektedir.

AKBANK

  • Direkt kredi: % 2.07 faiz oranıyla verilmektedir.
  • İhtiyaç kredisi: %1.98 faiz oranıyla verilmektedir.
  • Taşıt kredisi: %1.51 faiz oranıyla verilmektedir.
  • Konut kredisi: %1.41 faiz oranıyla verilmektedir.

VAKIFBANK

  • İhtiyaç kredisi: %1.99 faiz oranıyla verilmektedir.
  • Taşıt kredisi: %1.75 faiz oranıyla verilmektedir.
  • Sarıpanjur ev kredisi: %1.49 faiz oranıyla verilmektedir. 

DENİZBANK

  • Mortgage kredisi: % 1.52 faiz oranıyla verilmektedir.
  • Taşıt kredisi: %1.59 faiz oranıyla verilmektedir.
  • İhtiyaç kredisi: %2.14 faiz oranıyla verilmektedir.

İŞ BANKASI 

  • İhtiyaç kredisi: %1.50 faiz oranıyla verilmektedir.
  • Taşıt kredisi: %1.55 faiz oranıyla verilmektedir.
  • Konut kredisi: %1.40 faiz oranıyla verilmektedir.

YAPI KREDİ

  • İhtiyaç kredisi: %1.74 faiz oranıyla verilmektedir.
  • Konut kredisi: %1.51 faiz oranıyla verilmektedir.
  • Taşıt kredisi: %1.60 faiz oranıyla verilmektedir.


Son Güncelleme: 23.12.2020 15:00
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