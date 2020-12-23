Konut kredisi faiz oranları değişti! En uygun konut kredisini hangi banka veriyor?

Konut Kredilerinin Faiz Oranlarında Değişiklik!

Ev almak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren konut kredisi faizlerinde değişiklikler yaşandı. Herkes hangi bankanın ne kadar faizle konut kredisi verdiğini araştırıyor.

2020 yılının son günlerine yaklaşılırken konut kredisi ile ilgili gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Kamu ve özel bankaların konut kredilerindeki faiz oranlarını yükseltmesinin ardından vatandaşlar en uygun faizli konut kredisi veren bankaları araştırıyorlar.

Bankaların Konut Kredisi Faiz Oranları!

GARANTİ BANKASI

İhtiyaç kredisi: % 1.49 faiz oranıyla verilmektedir.

Konut kredisi: %1.49 faiz oranıyla verilmektedir.

Taşıt kredisi: %1.64 faiz oranıyla verilmektedir.

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: %1.69 faiz oranıyla verilmektedir.

Taşıt kredisi: %1.77 faiz oranıyla verilmektedir.

Konut kredisi: %1.65 faiz oranıyla verilmektedir.

İhtiyaç kredisi: %1.35 faiz oranıyla verilmektedir.

Konut kredisi: %1.76 faiz oranıyla verilmektedir.

Taşıt kredisi: %1.61 faiz oranıyla verilmektedir.

QNB FİNANSBANK

AKBANK

Direkt kredi: % 2.07 faiz oranıyla verilmektedir.

İhtiyaç kredisi: %1.98 faiz oranıyla verilmektedir.

Taşıt kredisi: %1.51 faiz oranıyla verilmektedir.

Konut kredisi: %1.41 faiz oranıyla verilmektedir.

VAKIFBANK

İhtiyaç kredisi: %1.99 faiz oranıyla verilmektedir.

Taşıt kredisi: %1.75 faiz oranıyla verilmektedir.

Sarıpanjur ev kredisi: %1.49 faiz oranıyla verilmektedir.

DENİZBANK

Mortgage kredisi: % 1.52 faiz oranıyla verilmektedir.

Taşıt kredisi: %1.59 faiz oranıyla verilmektedir.

İhtiyaç kredisi: %2.14 faiz oranıyla verilmektedir.

İŞ BANKASI

İhtiyaç kredisi: %1.50 faiz oranıyla verilmektedir.

Taşıt kredisi: %1.55 faiz oranıyla verilmektedir.

Konut kredisi: %1.40 faiz oranıyla verilmektedir.

YAPI KREDİ