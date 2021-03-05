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Konut kredisi çıkmazsa ne yapmalıyım?

Ev almak isteyen ancak yeterli parası olmayan vatandaşlarımız konut kredisine başvurmaktadır. Bazı durumlarda konut kredisi çıkmamaktadır. Vatandaşlarımız konut kredisi çıkmıyorsa ne yapılması gerekir sorusunun yanıtlarını arıyor.

05 Mart 2021 Cuma 13:07
Konut kredisi çıkmazsa ne yapmalıyım?
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Her insanın hayali güzel bir evde oturmaktır. Her insan oturacağı evin kendisine ait olmasını ister. Ev almak isteyen ancak yeterli parası olmayan vatandaşlarımız konut kredisine başvurmaktadır. Bazı durumlarda konut kredisi çıkmamaktadır. Vatandaşlarımız konut kredisi çıkmıyorsa ne yapılması gerekir sorusunun yanıtlarını arıyor.

Öncelikle neden konut kredisi çıkmadığını araştırmanız gerekmektedir. Kredi notu, konut kredisi noktasında büyük önem kazanmaktadır. Ancak bazı bankalar konut kredisinin dışında farklı nedenlerden dolayı da kredi vermez. Bundan dolayı öncelikle sorunun kaynağına inerek nedenlerini araştırmanız gerekiyor.

Kredi raporu da kredi verilmemesinde önemlidir. Kredi notunuzun düşük olması, kredi raporunuzda olumsuz durumların bulunması kredi verilmemesine neden olur. Kredi notunu etkileyen birçok şey olabilir. Bundan dolayı bankayla aranızı iyi tutmanız gerekmektedir. Borçlarınızı zamanında ödediğiniz takdirde kredi notunuz yükselecektir.

Gelir belgesinin fazla olması kredi çıkma olasılığını artıracaktır. Önek verecek olursak, kira geliriniz varsa, eşinizin geliri, ailenizin geliri gibi gelirler belgeleyerek giderseniz daha kredi çıkma ihtimali artacaktır.

Dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli nokta ise sürekli olarak kredi başvurusunda bulunmamaktadır. Kredi çıkmadığı takdirde başka bankalardan sürekli olarak kredi başvurusunda bulunursanız ve size her seferinde kredi çıkmazsa maalesef kredi puanınız düşecektir. En kolay kredi veren bankaları liste yapın. Buna göre kredi başvurusunda bulunun. En fazla 3 bankaya gidin. İlk başvurunuzu yaptıktan sonra bekleyin. İlki sonuçlanmadan bir sonraki bankaya başvuruda bulunmayın. Aynı anda birkaç bankaya başvuruda bulunursanız bankalar bunu fark edecektir. Bu konuda bankalar temkinli yaklaşmaktadır. Bundan dolayı kredi çekme ihtimaliniz düşecektir.

Çok fazla görülmese de borç ve gelir arasındaki farklardan dolayı da kredi çıkmamaktadır. Eğer geliriniz ve borcunuz arasında büyük bir fark varsa o zaman kredi çekme şansınız azalacaktır. Çünkü banka bunu görecek ve ödemelerde güçlük çekeceğinizi düşünecektir. Eğer borcunuzun bir kısmını kapatırsanız banka bunu olumlu görecektir ve kredi verme ihtimali de artacaktır.

Aile üyelerinizin herhangi biriyle ortak kredi başvurusunda da bulunabilirsiniz. Ailenizden geliri olan biriyle anlaşarak kredi çıkma şansınız artacaktır. Banka bu durumu güvence olarak görecek. Gelirin fazla olması durumunda banka size kredi imkanını artıracaktır. Bankalar bu durumda en az riskle hareket ettiği için size makul düzeyde kredi verecektir. Bu yüzden gelir düzeyi yüksek birini götürmenizde fayda vardır.

Genel olarak konuk kredisi çıkmamasının ana sebepleri arasında kredi notunuzun düşüklüğü, kredi raporunuzdaki olumsuz nedenlerden biri ya da birkaçıdır. Bundan dolayı kredi çekmek istiyorsanız bankalarla aranızı iyi tutmalı, kredi notunuzu artırmaya yönelik adımlar atmanız gerekmektedir.



Son Güncelleme: 05.03.2021 13:07
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Anahtar Kelimeler:
Konut KredisiKonutKrediKredi NotuBanka
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