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Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonominin kötü etkilenmesi sonucunda kamu bankaları konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmişlerdi. Ancak son olarak konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber verildi! Kredi oranı 1,05 olarak belirlendi…

18 Ağustos 2020 Salı 05:18
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
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Koronavirüs salgınının ülke ekonomisini kötü etkilemesi sonrasında kamu bankaların ekonomiyi canlandırmak adına konut kredisi faiz oranlarında indirime gidilmişti. Konut kredisi faiz oranlarının %0,64’e kadar inmesi sonrasında oldukça fazla vatandaş bu kampanya kapsamında kredi çekmişti. Fakat ilerleyen dönemde faiz oranında artırıma gidilmiş ve %0,87 oranı kullanılmaya başlanmıştı. Son olarak faiz oranında tekrar artırıma gidildi ve krediler %1,05 olarak verilmeye başlandı.

Düşük Faizli Konut Kredisi Sonlandırıldı

Düşük faizli konut kredisi çekmek isteyen vatandaşlar için oldukça avantajlı bir kampanya olarak sunulan %0,64 faiz oranında değişiklik yapıldı. İlk olarak %0,87 oranına yükseltilen faiz oranı en son olarak 12 Ağustos gecesinde yapılan düzenleme ardından ise %1,05’e yükseltildi. Kredi çekmeyi planlayan vatandaşların planları bu artırım ile birlikte suya düşmüş oldu.

Diğer Bankaların da Yükseltmesi Bekleniyor


Ziraat Bankası’nın faiz oranlarını artırması sonrasında diğer kamu bankalarının ve özel bankaların da faiz oranlarında artırıma gidecekleri tahmin ediliyor. Diğer yandan Halkbank ve Vakıfbank üzerinden verilen konut kredileri için %1,05’den daha yüksek bir faiz oranı sunulacağı düşünülüyor.

Krediler Ne Kadar Tutarda Verilecek?

Ziraat Bankası tarafından yapılan güncellemeye bakıldığında %1,05 oranında sunulan faiz oranları İstanbul, Ankara ve İzmir’de 500.000, diğer şehirlerde ise 300.000 TL seviyesine kadar verilecek. Buna bağlı olarak bu tutarlara kadar konut kredisi çekilebilecek. Ayrıca konut kredisi çekmek isteyenler için %25 peşinat koşulu da konmaktadır. Ayrıca satın alınacak olan evler için ne kadar kredi verileceği bankalar tarafından görevlendirilen eksperler tarafından belirlenmektedir. Eksperin belirlediği tutarın üstündeki krediler için farkın alıcılar tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Konut kredileri çekilmeden önce müşterilerin aylık gelirlerinin yeterli seviyede olduğunu bankalara kanıtlamaları gerekmektedir. Buna bağlı olarak aylık taksit ödemelerinin alınan maaşların %60’ından çok olmaması göz önünde bulundurulmaktadır.

 



Son Güncelleme: 18.08.2020 05:18
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