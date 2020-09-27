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Konut kredisi çekmek isteyenlere müjde! Bankaların faiz oranları için tıklayınız

Kamu bankalarının vatandaşlara sağlamış olduğu tüketici kredilerinin faiz oranı yeniden belirlendi. Kredi fırsatının aylık ödemesi ve toplam ödemesi değişti, bu da 100.000 liralık bir kredi için 120 ay vade fırsatı sağlıyor. Yapı Kredi, ING, TEB, Akbank, Ziraat Bankası ve Vakıf Bank tarafından yeni belirlenen en son faiz oranı...

27 Eylül 2020 Pazar 16:05
Konut kredisi çekmek isteyenlere müjde! Bankaların faiz oranları için tıklayınız
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Kredilere sunulan faiz oranlarının değişmesi ile oranlar yeniden değişti. Normalleşme süreçlerinin koronavirüs süreçleriyle başlaması, kredi paketleri için düşük faiz oranlarına son verdi. Kamu bankalarının vatandaşlar adına kullandıkları tüketici kredilerinin faiz oranları yeniden belirlendi. Aylık ve toplam kredi geri ödeme seçeneklerinde değişiklikler oldu ve 120 aylık kredi geri ödeme süresinde değişiklikler oldu. İşte Yapı Kredi, ING, TEB, Akbank, Ziraat Bankası ve Vakıf Bank'ın belirlediği yeni faiz oranları

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıflar Bankası tarafından başlatılan konut kredisi kampanyası sona erdi. Ancak kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar cari faiz oranının ne olduğunu bilmek istiyor. Bankaların güncellediği kredi miktarları 120 aylık kredi için oranlar belirlendi.

ICBC BANK TURKEY

  • Çekilecek olan miktar 100.000 TL
  • Çekilen miktara uygulanan faiz oranı 1.17
  • Her ay ödenilmesi gereken tutar 1555 TL
  • Toplamında verilecek olan tutar miktarı 188.070 TL

ALTERNATİFBANK

  • Çekilecek olan miktar 100.000 TL
  • Çekilen miktara uygulanan faiz oranı 1.20
  • Her ay ödenilmesi gereken tutar 1576 TL
  • Toplamında verilecek olan tutar miktarı 190.906 TL

HSBC

  • Çekilecek olan miktar 100.000 TL
  • Çekilen miktara uygulanan faiz oranı 1.55
  • Her ay ödenilmesi gereken tutar 1840 TL
  • Toplamında verilecek olan tutar miktarı 222.796 TL

GARANTİ BBVA

  • Çekilecek olan miktar 100.000 TL
  • Çekilen miktara uygulanan faiz oranı 1.31
  • Her ay ödenilmesi gereken tutar 1657 TL
  • Toplamında verilecek olan tutar miktarı 200.501 TL

AKBANK

  • Çekilecek olan miktar 100.000 TL
  • Çekilen miktara uygulanan faiz oranı 1.27
  • Her ay ödenilmesi gereken tutar 1628 TL
  • Toplamında verilecek olan tutar miktarı 197.038 TL


TEB

  • Çekilecek olan miktar 100.000 TL
  • Çekilen miktara uygulanan faiz oranı 1.34
  • Her ay ödenilmesi gereken tutar 1680 TL
  • Toplamında verilecek olan tutar miktarı 203.242 TL

QNB FİNANSBANK

  • Çekilecek olan miktar 100.000 TL
  • Çekilen miktara uygulanan faiz oranı 1.49
  • Her ay ödenilmesi gereken tutar 1794 TL
  • Toplamında verilecek olan tutar miktarı 216.880 TL

ING BANK

  • Çekilecek olan miktar 100.000 TL
  • Çekilen miktara uygulanan faiz oranı 1.24
  • Her ay ödenilmesi gereken tutar 1606 TL
  • Toplamında verilecek olan tutar miktarı 194.389 TL

YAPI KREDİ

  • Çekilecek olan miktar 100.000 TL
  • Çekilen miktara uygulanan faiz oranı 1.35
  • Her ay ödenilmesi gereken tutar 1687 TL
  • Toplamında verilecek olan tutar miktarı 204.158 TL

ZİRAAT BANKASI

  • Çekilecek olan miktar 100.000 TL
  • Çekilen miktara uygulanan faiz oranı 1.19
  • Her ay ödenilmesi gereken tutar 1569 TL
  • Toplamında verilecek olan tutar miktarı 189.677 TL

HALKBANK

  • Çekilecek olan miktar 100.000 TL
  • Çekilen miktara uygulanan faiz oranı 1.19
  • Her ay ödenilmesi gereken tutar 1569 TL
  • Toplamında verilecek olan tutar miktarı 188.344 TL

VAKIFBANK

  • Çekilecek olan miktar 100.000 TL
  • Çekilen miktara uygulanan faiz oranı 1.29
  • Her ay ödenilmesi gereken tutar 1642 TL
  • Toplamında verilecek olan tutar miktarı 197.645 TL

İŞ BANKASI

  • Çekilecek olan miktar 100.000 TL
  • Çekilen miktara uygulanan faiz oranı 1.20
  • Her ay ödenilmesi gereken tutar 1576 TL
  • Toplamında verilecek olan tutar miktarı 191.014 TL


Son Güncelleme: 27.09.2020 16:05
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Anahtar Kelimeler:
FaizBankaKredi
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