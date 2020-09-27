Konut kredisi çekmek isteyenlere müjde! Bankaların faiz oranları için tıklayınız

Kredilere sunulan faiz oranlarının değişmesi ile oranlar yeniden değişti. Normalleşme süreçlerinin koronavirüs süreçleriyle başlaması, kredi paketleri için düşük faiz oranlarına son verdi. Kamu bankalarının vatandaşlar adına kullandıkları tüketici kredilerinin faiz oranları yeniden belirlendi. Aylık ve toplam kredi geri ödeme seçeneklerinde değişiklikler oldu ve 120 aylık kredi geri ödeme süresinde değişiklikler oldu. İşte Yapı Kredi, ING, TEB, Akbank, Ziraat Bankası ve Vakıf Bank'ın belirlediği yeni faiz oranları

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıflar Bankası tarafından başlatılan konut kredisi kampanyası sona erdi. Ancak kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar cari faiz oranının ne olduğunu bilmek istiyor. Bankaların güncellediği kredi miktarları 120 aylık kredi için oranlar belirlendi.

ICBC BANK TURKEY

Çekilecek olan miktar 100.000 TL

Çekilen miktara uygulanan faiz oranı 1.17

Her ay ödenilmesi gereken tutar 1555 TL

Toplamında verilecek olan tutar miktarı 188.070 TL

ALTERNATİFBANK

Çekilecek olan miktar 100.000 TL

Çekilen miktara uygulanan faiz oranı 1.20

Her ay ödenilmesi gereken tutar 1576 TL

Toplamında verilecek olan tutar miktarı 190.906 TL

HSBC

Çekilecek olan miktar 100.000 TL

Çekilen miktara uygulanan faiz oranı 1.55

Her ay ödenilmesi gereken tutar 1840 TL

Toplamında verilecek olan tutar miktarı 222.796 TL

GARANTİ BBVA

Çekilecek olan miktar 100.000 TL

Çekilen miktara uygulanan faiz oranı 1.31

Her ay ödenilmesi gereken tutar 1657 TL

Toplamında verilecek olan tutar miktarı 200.501 TL

AKBANK

Çekilecek olan miktar 100.000 TL

Çekilen miktara uygulanan faiz oranı 1.27

Her ay ödenilmesi gereken tutar 1628 TL

Toplamında verilecek olan tutar miktarı 197.038 TL

Çekilecek olan miktar 100.000 TL

Çekilen miktara uygulanan faiz oranı 1.34

Her ay ödenilmesi gereken tutar 1680 TL

Toplamında verilecek olan tutar miktarı 203.242 TL

TEB

QNB FİNANSBANK

Çekilecek olan miktar 100.000 TL

Çekilen miktara uygulanan faiz oranı 1.49

Her ay ödenilmesi gereken tutar 1794 TL

Toplamında verilecek olan tutar miktarı 216.880 TL

ING BANK

Çekilecek olan miktar 100.000 TL

Çekilen miktara uygulanan faiz oranı 1.24

Her ay ödenilmesi gereken tutar 1606 TL

Toplamında verilecek olan tutar miktarı 194.389 TL

YAPI KREDİ

Çekilecek olan miktar 100.000 TL

Çekilen miktara uygulanan faiz oranı 1.35

Her ay ödenilmesi gereken tutar 1687 TL

Toplamında verilecek olan tutar miktarı 204.158 TL

ZİRAAT BANKASI

Çekilecek olan miktar 100.000 TL

Çekilen miktara uygulanan faiz oranı 1.19

Her ay ödenilmesi gereken tutar 1569 TL

Toplamında verilecek olan tutar miktarı 189.677 TL

HALKBANK

Çekilecek olan miktar 100.000 TL

Çekilen miktara uygulanan faiz oranı 1.19

Her ay ödenilmesi gereken tutar 1569 TL

Toplamında verilecek olan tutar miktarı 188.344 TL

VAKIFBANK

Çekilecek olan miktar 100.000 TL

Çekilen miktara uygulanan faiz oranı 1.29

Her ay ödenilmesi gereken tutar 1642 TL

Toplamında verilecek olan tutar miktarı 197.645 TL

İŞ BANKASI