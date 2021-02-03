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Konut kredisi çekerken hangi evraklar gereklidir?

Ev sahibi olmak isteyen kişilerden konut kredisi çekerken bazı evraklar istenmektedir. Konut kredisi çekerken gereken evrakları ve nasıl konut kredisi alınabileceğini yazımızdan öğrenebilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 02:25
Konut kredisi çekerken hangi evraklar gereklidir?
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Ev almak isteyen kişiler bankalardan konut kredisi çekmeye çalışıyor. Bankalardan konut kredisi çekecek kişilerin, krediye başvuruda bulunurken ne tür belgelerin lazım olduğunu araştırıyor. Ev sahibi olmayı düşünen kişilerden konut kredisine başvuru yaparken bazı belgeleri tamamlamaları gerekmektedir.

Konut kredisine başvuru yaparken istenen belgeler nelerdir?

Ev sahibi olmak için konut kredisine başvuru yapacak kişilerden istenen belgeler şunlardır; 

-Kimlik veya kimlik yerine geçerli olacak bir belge (pasaport, ehliyet)

-İkametgah belgesi

-Maaş bordrosu veya kendi iş yeri olanlar için vergi levhası

-Kat mülkiyeti veya irtifak tapusu

-Yapı kullanım izin belgesi veya inşaat ruhsatı kopyası

-Başvuru formu

Konut kredisi başvuru formunda kişilerden doldurması istenen bazı bilgiler gerekmektedir. Bu bilgiler şunlardır;

-Kimlik bilgileri

-Telefon

-Adres

-Meslek durumu

-Eğitim durumu

-Askerlik durumu

-Kiracı veya ev sahibi bilgisi

Konut kredisi alır iken bankalar müşterilerine birçok fırsatlar sunmaktadır. Alınacak konutun tutarının belli bir tutarına kadar karşılayan bu krediler de farklı vade seçenekleri ve ödeme planları bulunmaktadır.

Konutların hangileri krediye uygundur?

Konut kredisine uygun olacak evlerin özellikleri şunlardır;

-Kat mülkiyeti veya irtifakı alınan evler

-İskanlı evler

-İnşaatının %80’i tamamlanmış evler

-İpoteksiz evler

Bu kategorilerden birine uygun olan konutlar için kredi çekilebilmektedir. Bu ev kredilerinin faiz oranları birçok kişi için fazlasıyla önem arz ediyor. Yüksek tutarlar için kullanılan bu kredilerdeki az oranlı faiz farklılıkları büyük sonuçlar neden olabilmektedir. Faiz oranları genel olarak vade sayılarıyla doğru orantılıdır. Küçük oranda faizli kredi çekmek için vade sayısı en az seviyede tutulmalıdır.

Konut kredilerinin masraf tutarları nelerdir?

Bankalar, konut kredisi verirken kişiden belli tutarlarda masraf ücretleri alırlar. Bu masraflar şunlardır;

-Peşinat ücreti

-Hesap işletim ücreti

-Dosya masrafı

-Kişisel kaza sigortası masrafı

-Hayat sigortası masrafı

-Ekspertiz ücreti

-İpotek tahsis ve fekki bedeli

-Konut sigortası bedeli

-DASK ücreti

-Komisyon masrafları

Konut kredileri ev tutarının en fazla %80’i kadar çekilebilmektedir. Bu yüzden evin en az %20’lik tutarı peşin olarak ödenmektedir.

Konut kredileri zamanında ödenmelidir. Zamanını geçiren ödemenin cezası bulunduğu gibi bazı bankalar zamanından önce gelen ödemelerede ceza uygulayabilmektedir.

Konut kredilerinin masraf ücretleri nasıl hesaplanmaktadır?

Konut kredisinin masraf ücretleri bazı masrafların toplanması ile hesaplanmaktadır. Bu hesaplamaların bazıları şu şekildedir;

-Dosya masraf: Kredi tutarının en çok % 0.5’i kadar olabilmektedir.

-Ekspertiz ücret: Hizmeti sunan kişinin kararına göre değişebilmektedir.

-İpotek işlemi: Tapu kadastroda çıkan bu masraflar kredi imkanından yararlanan kişi tarafından ödenmektedir.

-Sigorta masrafı: Sigorta hizmeti veren kurum ve kuruluşlara göre farklılık göstermektedir.

Konut kredisini çeker iken ortaya çıkan masraflar için ortak bir tutarın söylenmesi mümkün olmamaktadır. Çünkü kredi masrafları kişiden kişiye farklılık göstermektedir.

Konut kredisi alınabilecek bankalar hangileridir?

Ülkemizde birçok banka vatandaşların ev sahibi olmak için konut kredileri veriyor. Bazı konut kredisi veren banklar ve verdikleri tutarlar şöyle;

-Garanti Bankası: 10.000TL-200.000TL

-ING Bank: 1.000TL-1.000.000TL

-Yapı ve Kredi Bankası: 1.000TL-1.000.000TL

-Akbank: 1.000TL-5.000.000TL

-Halk Bankası: 500Tl-2.000.000TL

-Türkiye İş Bankası: 1.000Tl-1.500.000TL

-Şekerbank: 1.000Tl-1.000.000TL

-Ziraat Bankası: 10.000TL-1.000.000TL

Vade seçenekleride on sene ile otuz sene arası değişen bu kredilerin tutarları bankalara göre değişebilmektedir. En güncel bilgiler için bankaların şubelerinden, müşteri hizmetlerinden veya intenet sitelerinden bilgi alınabilmektedir.

Konut kredilerini yapılandırmak için neler yapılmalı?

Ev kredilerini yapılandırma işlemleri şu durumlarda yapılabilmektedir;

-Faiz oranları düştüğünde kredininde faizini düşürebilmek için yapılandırma işlemi yapılabilmektedir.

-Ödemekte zorluk yaşandığında kredi ödeme yöntemi güncellenebilmektedir. Bu durumda yeni bir ödeme planı oluşturmak bankanın inisiyatifine bırakılmıştır.

-Borç transferi yöntemi ile bankaların bazıları farklı faiz oranları ile borçları üstlenebilmektedir. Bu durumda da krediyi yapılandırmak mümkün hale gelmektedir.

Konut kredisi yapılandırırken göz önünde bulundurulması gereken ilk konu toplam ödenecek olan paradır. Bazı yapılandırma biçimleri daha fazla para ödenmesine neden olabilmektedir. Böylesi bir durumda kalmamak için doğru bir kar-zarar hesabı yapmak gerekmektedir.



Son Güncelleme: 03.02.2021 02:25
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Anahtar Kelimeler:
Konut KredisiEvraklarZiraatHalkAkbankGaranti
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