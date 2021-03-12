Konut kredisi başvurusu için gereken belgeler neler? Konut kredisi nasıl alınır, şartlar neler?

Konut kredisi başvuruları nasıl yapılır?

Ev alacak vatandaşlar ilk olarak konut kredilerini araştırmaktadır. Kredi başvurusunda bulunmak için bazı şartları kabul etmeniz gerekmektedir. Kredi çekip ev satın almak isteyenlerin evin tapusunu olması bütün bankalarda aranan bir şarttır. Kredi çekecek olan kişinin kredi notunun yüksek olması da gerekmektedir. Bunların yanı sıra düzenli bir maaşın olması, temiz sicil kaydına sahip olunması aranan kriterlerdendir.

Konut kredisi için gerekli belgeler

*Nüfus cüzdanı fotokopisi

*Son 2 aya ait güncel maaş bordrosu

*Gelir belgesi

*Emekliler için maaş cüzdanı fotokopisi

*Serbest meslek sahipleri için son vergi levhasının fotokopisi

*Kira geliri var ise tapu ve kira kontra fotokopisi

* Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin işlem tarihinden önceki 3 ay içinde ve müşterinin ismine düzenlenmiş bir fatura aslı veya 3 ay içerisinde alınmış ikametgâh belgesi

*Satın alınacak evin tapusunun fotokopisi

Konut kredi nasıl alınır?

Konut kredi almak isteyenler banka şubesine giderek başvuru yapabilirler. İlk olarak bankada başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Kimlik numaranız ile sicil kaydınıza, kredi notunuza bakılır. Kişi konut kredisi çekmek için şartlara uygun ise konut kredi ekspertiz ücreti talep edilir. Ücretin ödenmesi ile eksper raporu çıkartılır. Konut değerlendirilir. Bu değerden sonra %80 oranında kredi kullanılabilir. Geriye %20 miktarı ise peşinat olarak konut kredisi alacak kişiden alınır. 1-2 iş gününde onaylanabilir.

