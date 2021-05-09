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Konut kredisi banka faiz oranları haftayı nasıl kapattı?

Covid-19 un hayatımızda etkilemediği alan yok diye biliriz. Bir çok sektörde küreselleşmeyi sağlayıp artırırken. Yine birçok sektörde de bu durumu tam tersi haline getirerek iflas boyutlarına kadar ulaştırdı. Pandemi döneminde etkilenen bir şey daha vardı oda konut krediler. İncelediğimiz zaman gördüğümüzde bankaların tanıdığı konut kredi imkanlarında inişli çıkışlı bir hareketlilik gözler önüne serilmektedir. Bu yüzden ev almak isteyen vatandaşlar bütçesine uygun en karlı evi araştırma içerisindeler. Peki bu konut kredilerinde piyasada meydana gelen son durum nedir?Konut kredisi banka faiz oranları haftayı nasıl kapattı? İşte bu soru ve daha fazlası için detaylar haberimizde...

09 Mayıs 2021 Pazar 21:05
Konut kredisi banka faiz oranları haftayı nasıl kapattı?
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Pandemi nedeniyle bahçeli evlere karşı bir artış oluşması söz konusu oldu. Bu durumda baktığımızda ev fiyatlarının artış gösterdiği bir dönemi yaşamaktayız. Ev fiyatları artarda bankaların kullanıcıların sunduğu konut kredilerinin faizleri artmaz mı? ev alacak olan için bir araştırma yapıp bu hafta konut kredisinde bankalar faiz oranlarını ne oranda vermiş bunun cevabını derledik. İşte detaylar.

Halkbank konut kredisinin faiz miktarı

: Yüzde 1.38

Vakıfbank SarıPanjur konut kredisinin faiz miktarı

: Yüzde 1.32

Ziraat Bankası konut kredisinin faiz miktarı

: Yüzde 1.37

Halkbank konut kredisinin faiz miktarı:

Yüzde 1.38

Garanti BBVA konut kredisinin faiz miktarı:

 Yüzde 1.50

Akbank konut kredisinin faiz miktarı

: Yüzde 1.39

İş Bankası konut kredisinin faiz miktarı:

 Yüzde 1.45

QNB Finansbank konut kredisinin faiz miktarı:

 Yüzde 1.74

ING Bank konut kredisinin faiz miktarı:

 Yüzde 1.59

Denizbank konut kredisinin faiz miktarı:

 Yüzde 1.79

Yapı Kredi bankası konut kredisinin faiz miktarı

 : Yüzde 1.50

TEB bankası konut kredisinin faiz miktarı : 

Yüzde 2.00 




Son Güncelleme: 09.05.2021 21:05
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Anahtar Kelimeler:
Covid- 19PandemiKonutKredisiEvBankalarZiraatbankasıHalkbankasıKonut
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