Konut kredisi banka faiz oranları haftayı nasıl kapattı?

Pandemi nedeniyle bahçeli evlere karşı bir artış oluşması söz konusu oldu. Bu durumda baktığımızda ev fiyatlarının artış gösterdiği bir dönemi yaşamaktayız. Ev fiyatları artarda bankaların kullanıcıların sunduğu konut kredilerinin faizleri artmaz mı? ev alacak olan için bir araştırma yapıp bu hafta konut kredisinde bankalar faiz oranlarını ne oranda vermiş bunun cevabını derledik. İşte detaylar.

Halkbank konut kredisinin faiz miktarı

Vakıfbank SarıPanjur konut kredisinin faiz miktarı

Ziraat Bankası konut kredisinin faiz miktarı

Halkbank konut kredisinin faiz miktarı:

Garanti BBVA konut kredisinin faiz miktarı:

Akbank konut kredisinin faiz miktarı

İş Bankası konut kredisinin faiz miktarı:

QNB Finansbank konut kredisinin faiz miktarı:

ING Bank konut kredisinin faiz miktarı:

Denizbank konut kredisinin faiz miktarı:

Yapı Kredi bankası konut kredisinin faiz miktarı

TEB bankası konut kredisinin faiz miktarı :

: Yüzde 1.38: Yüzde 1.32: Yüzde 1.37Yüzde 1.38Yüzde 1.50: Yüzde 1.39Yüzde 1.45Yüzde 1.74Yüzde 1.59Yüzde 1.79: Yüzde 1.50Yüzde 2.00