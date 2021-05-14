Konut kredisi alırken nelere dikkat etmeliyiz? Konut kredisi alırken hangi belgeler talep ediliyor?

Konut kredisinde hangi belgeler olmalıdır?

Ev almak isteyen kişilerin yardımına koşan konut kredisi için başvurular devam ediyor. Bankalar konut kredisi almak isteyen kişilere bazı belgeleri zorunlu olarak talep ediyor. Peki bu belgeler hangileri?

-Nüfus cüzdanı

-İkamet belgesi ya da fatura

-Tapu fotokopisi

-Gelir belgesi

-Maaş bordrosu

-Özel sektör çalışanları için maaş bordrosu ya da şirket imza sirküleri

- Emekliler için emekli aylık dökümü

- Şirket ortakları için güncel vergi levhası,bilanço,gelir tablosu,imza sirküleri ve oda kayıt belgesi

-Çiftçiler için çiftçilik belgesi ve arazi tapu fotokopileri

- Gayrimenkul kira geliri bulunanlar için tapu belgesi,ilgili kira kontratı

Konut kredisi şartları nelerdir?

Konut kredisi için başvuruda bulunacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Gelirin resmi kayıt altında olması, hane gelirinin konut kredisini karşılaması da zorunludur. Kişilerin hangi bankadan kredi çekmesi gerektiğini araştırması gerekmektedir. Çünkü her banka, kredi faiz oranı değiştiğinde geri ödemelerde faiz tutarlarınıda değiştirmektedir.