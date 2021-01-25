Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar

Bir çok bankaya kredi ödemeleriniz olduğu için ödeme yaparken karışıklık mı yaşıyorsunuz? İşte bu sorunun cevabı. Bankalar ihtiyaç kredisi, taşıt kredisive konut kredi borçlarınızı birleştirerek tek bir bankadan ödeme yaptırma şmkanı sunuyor.
Konut Kredi transferi nasıl yapılır?
Konut krediborçlarını yapılandıran bankalar, para aktrarımlarını başka bir bankaya ücretsiz eft ile kapatmaktadır. Mevcut borcun olduğu bankaya, transfer gerçekleştilren bankadan kapatırken bankaya bundan haber vermek gerekir.
Son Güncelleme: 25.01.2021 21:20