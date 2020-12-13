Konut kredi faizleri ne kadar? Kredi faizleri yükseldi mi? Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank kamu bankalarının konut kredisi faiz oranları

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla bankalar tarafından çeşitli kredi paketleri açıklanmıştı. Bu kredilerle yüzbinlerce vatandaş düşük faizli kredi kullanarak ev sahibi oldu. Ancak Merkez Bankasının geçtiğimiz kasım ayında yeni faiz kararı açıklamasından sonra bankaların kredi faiz oranları yükselişe geçti.

19 Kasım’da gerçekleşen toplantının ardından Merkez Bankası faiz oranını %10,25’ten %15’e yükseltmişti. Bu kapsamda 3 kamu bankasının yeni faiz oranları belli oldu. Kredi faiz oranları incelendiğinde bir önceki aya göre büyük bir yükseliş gözlemleniyor.

Ziraat Bankası

Konut kredisi faiz oranı: %1,65

Bankadan 100.000 TL tutarında 120 ay vadeli kredi kullanan vatandaşlar aylık 1.919 TL taksit ödeyecek. Toplam maliyet ise 231.721 TL.

Vakıfbank

Konut kredisi: %1,49

Vakıfbank'tan 100.000 TL tutarında 120 ay vadeli kredi kullanan vatandaşlar, aylık 1.794,14 TL taksit ödeyecek. Toplam maliyet ise 215.294,15 TL.

Halkbank

Konut kredisi: %1,67

Sıfır konut kredisi: %1,52

Halkbank'tan 100.000 TL tutarında 120 ay vadeli kredi kullanan vatandaşlar, aylık 1.935 TL taksit ödeyecek. Toplam maliyet ise 233.681 TL.