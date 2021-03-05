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Konut İçin Kredi Alabilmenin Şartları

Herkesim insanın hayalidir yeni bir yuva kurmak için ev almak. Bazen de yıllardır kira da sürünen vatandaşlar için bir çıkış yoludur yeni ve satın almak. Fakat ne yazık ki artık her önüne gelenin alabileceği kolay bir mesele değil ev almak. Bazı şartlar ve olanaklar sunulmalı ev satın almak için peki bu durumlar nelerdir

05 Mart 2021 Cuma 00:09
Konut İçin Kredi Alabilmenin Şartları
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Evlerin fiyatlar malum ortada hal böyleyken vatandaşlar için bankalar uygun konut kredileri sunmakta. Bankalar bu imkânlarda düşük faizle vade ödeme fırsatı tanımlıyor. Fakat bunlar için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor, temel şartlardan biri kişi almak istediği evin tahsilatını bankaya tekrar ödeyebilmesinin mümkünlüğüdür.

Hangi Evlere Kredi Verilmez?

Konut için kişiye verilecek banka kredisinden önce en önemli faktörlerden olan satın alınmak istenilen evin şu an ki durumudur. Bu şartın durumları şunlardır,

Kar irtifakını gözden geçirip tapusu olmayan ve henüz tamamlanmamış evler için banka kredisi çekilememekte. Yani bu durumu açıklayacak olursak kat irtifakı; ev sahiplerinin bodrum katı inşa edilen binanın arsa üzerine inşa edilecek olan konutlardaki paylarını gösteren, temel tapu türlerinden biri olarak tanımlanıyor. Kat irtifaklı tapu ile daire sahiplerinin aralarında yapmış oldukları anlaşma resmi bir sıfat kazandırmış oluyor.

Fakat şöyle bir uyarıya da yer vermek mümkün. Satın alınacak evin kat irtifak tapusunun olması, bununla birlikte konut kredisi çekecek kişinin başka bir evi ipotek olarak gösterebilmesi halinde tüm bankalar; kişiye konut kredisi veriyorlar.

Ne yazık ki bazı durumlarda ev daha proje halindeyken satın almak isteniliyor. Daha yapılmamış olan evlere bankalar kredi vermiyor. Bu durumun sebebi ise iskân ve kat mülkiyetinin tamamlanmamış olmasıdır.

Kat mülkiyeti tapusu;  kişinin binanın diğer bağımsız bölümlerinde de mülkiyet hakkına sahip olduğu anlamına geliyor.

Taşrada bulunan insanların en çok tercih ettiği müstakil ev kredisi almak bu durumlarda bankalar evin yaşı konumu ve değeri değerlendirildikten sonra kredi şansı tanıyorlar. Evin eski olması sonun değil burada bakılan arsa değişi yüksekse kesinlikle kredi çıkma olasılığı elbette ki yüksek.

Genel anlamda bazen evler yapılan projeye uygun olamayabiliyor. Bu nedenle bina belediyenin onay verdiği şekilde uygun olamazsa kişi ev için kredi çekemez.

Projeye uygun olmadan inşa edilen evler; ilerleyen süreçte belediye tarafından yıkılabildiğinden bankalar, bu tarz evler için konut kredisi vermiyorlar. Evin bu duruma uygunluğu ekspertiz tarafından kontrol edilip yön çiziliyor.

Bir başka olumsuz durum ise elinizde bulunan tapu ile ev inşaat bilgilerinin ev ile uyumsuzluğu durumunda bankalar kredi vermiyor.

Konut kredileri için bankalar ev şartınınım, 20 yaşının altı olarak gösteriyon. Yani bir ev en fazla 19 yıllık ise banka krediyi onaylayacak.

Kimlere Konut Kredisi Verilmez

Bazen evin uygunluğu tamamlanmasın şartlara uymasına rağmen konut kredileri onaylanmaz bu durumlarda kişinin üzerindeki sorunlara yönlendirilir. Öneğin; kişi ipotek ya da teminat olarak gösterdiği evin de birtakım koşulları karşılamalı.

İlk sorunlardan biri Hisse tapulu konut sahipleri bu durumdan bankalar hoşlanmıyor. Çünkü evin satışa çıkarılması halinde diğer hissedarların bu duruma itiraz edebilecek olmalarından kaynaklanıyor.

Bankalar, ipotekli konut sahiplerine de kredi vermeye istemiyorlar. Çünkü borcunu ödemeyen kişi olduğu ev satışa çıktığından ve ipotekli konutlarda birden fazla kişi söz sahibi olduğundan bankalar; bu tip konutları teminat olarak kabul etmiyorlar.



Son Güncelleme: 05.03.2021 00:09
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Anahtar Kelimeler:
KonutEvBankaKrediMevduatEv Sahibi
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