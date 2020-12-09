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Konut hesabı ile 5 yıl para biriktiren ilk evini aldığında 31 bin 149 lira hibe desteği alabilecek

Konut hesabı uygulamasında 2021 yılında hibe desteği ne kadar? Konut hesabı uygulaması kapsamında önümüzdeki yıl hem aylık ödeme miktarı hem de devlet katkısı artacaktır. Konut desteğinde Ocak ayında yürürlüğe girecek yeni tutarlar merak edilmiştir. Aylık ödemede alt sınır ve üst sınır miktarları güncellenmiştir.

09 Aralık 2020 Çarşamba 16:12
Konut hesabı ile 5 yıl para biriktiren ilk evini aldığında 31 bin 149 lira hibe desteği alabilecek
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Konut hesabında devlet katkısı 31.000 TL’ ye yükseldi!

2021 senesinde konut hesabı uygulamasında aylık ödeme miktarı ve devlet katkısı artmaktadır. 5 yıl birikim yapan ilk evini aldığı zaman 31.149 TL hibe desteği alabilir.

Banka hesabı açarak 3-5 sene düzenli bir şekilde birikim yapan kişilere, ilk evini aldıkları zaman hibe desteği verilmektedir. 26 Ağustos 2016 tarihinde başlamış olan konut hesabı uygulamasında tutarlar yeni sene itibariyle tekrar değerleme oranında artacak. Sonuç olarak tutarlar % 9.11 olacaktır.

Konut desteği kapsamında Ocak ayında geçerliliğe girecek miktarlar:

Hesaba aylık ödenen miktar alt sınırı 475,82 – 519, 16 TL arasında, üst sınır ise 4.758,7 – 5.191,53 TL arasında olacaktır.

Katılımcı, hesap açılış tarihinde en az 57.96 TL 93 kuruş yatırım yapabiliyordu. Önümüzdeki sene hesap açan kişiler tek sefer 62.298 TL 35 kuruş para yatırımı yapabilir.

Devlet katkısı tavanı 28.548 TL’ den 31.149 TL ‘ ye yükselecektir. 5 sene ve daha fazla sürede 155.745 TL birikim yapan kişiler, ev almak istedikleri zaman 31.149 TL katkı alabileceklerdir.



Son Güncelleme: 09.12.2020 16:12
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Anahtar Kelimeler:
Konut HesabıHibe Desteği
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