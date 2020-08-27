Konut değerinin tamamına ev kredisi veren bankalar ve kredi şartları 2020

Ev kredisi çekmek isteyen vatandaşlara evin tüm parasını kredi olarak insanlara sunmak çoğu banka için imkansız gözükmektedir. Fakat ön ödemesiz Mortgage kredisi verebiliyor olan bazı bankalar satın almak istenilen evin tüm parasını vatandaşa sağlayabilmektedir. Ama vatandaşlar eğer evin değerini tamamen kredi olarak çekmek istiyorsa bunun için bir gayrimenkul ipoteğine sahip olmalıdırlar. Bazı bankalarda ise durum şöyle, hem var olan gayrimenkul tapusunu hem de satın alınacak olan evin tapusunu ipotek olarak almaktadırlar. Ayrıca bankalar bir başka hakka daha sahip. Kefil isteme hakkı. Ön ödemesiz konut kredisinde dosya ve diğer masraflar, standart ev kredisine göre daha çok olabilmektedir.

Ev değerinin %100’üne kredi veren bankalar;

Yapı Kredi Bankası

DENİZBANK

QNB Finansbank

Garanti BBVA

Akbank

Ev değerinin tamamına Mortgage kredisi veren Garanti BBVA bu krediyi vatandaşa sağlayabilen bankalar arasında yerini almış durumdadır. Fakat bunun için vatandaşların ev kredisi ile sahip olunacak evi ipotek ettirmelidir. Garanti BBVA için alınacak olan konutu ipotek olarak göstermek yetmektedir ve Garanti BBVA yetkilileri bu durumda vatandaştan kefil istememektedir. Fakat eğer bankanın ihtiyacı olan bir durumsa bankaların vatandaştan kefil talep etme hakları da mevcuttur. Bu evrede hem vatandaşın yeni alacağı eve ekspertiz gönderilmektedir. Hem de eğer varsa eski evine ekspertiz gönderiliyor. Sırf bu nedenlerden dolayı bu iki ekspertizin ödemeleri yapılmaktadır. Kredi çekmek için başvuran vatandaşlara 240 ay gibi bir vade süresi tanınmaktadır. Bu süre de toplamda 20 yıla tekabül ediyor. Verilen kredilere belli bir oranda faiz oranı da ekleniyor. Garanti BBVA’nın temel ilkelerinden biri ise uzun sürede düşük faiz oranlı kredi teklif etmektir.

QNB Finansbank; ön ödemesiz olarak satın alınacak olan evin değerinin tamamını vatandaşlara kredi olarak teklif eden bankalardan birisidir. QNB Finansbank’tan kredi çeken vatandaşlara 180 ay vadeli şekilde ödeme kolaylığı sunulmaktadır. 180 ay toplamda 15 seneye tekabül etmektedir. Yani QNB Finansbank’tan kredi çekip ev almak isteyen bir vatandaş bu evin kredisini 15 yılda geri ödemekte özgür oluyor. QNB Finansbank’ın diğer artılarından birisi de uygulanan faiz oranının asla değişmemesidir. 5 yıla kadar olan vade seçenekleri adına %1.60 aydan 10 yıla kadar olan vade seçeneklerinde de faiz oranı %0.99’a düşmektedir. Türk Lirası cinsinden alınan bu kredilerde krediyi çekmek isteyen vatandaşlardan bir ön ödeme de istenmiyor. Satın alınacak ya da zaten sahip olunan evler için ise yine 2 farklı ekspertiz görevlendiriliyor. Eğer satın alınacak olan ev mesken tipiyse de insanlar krediye başvurabilme hakkına sahiptirler. Ayrıca yine Garanti BBVA’daki gibi QNB Finansbank’'ta da eğer varsa hem sahip olunan evin hem de satın alınacak olan evin tapusu bankaya ipotek ettirilmek durumundadır.

Alınacak olan evin tapu belgesinin bir kopyası, Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgesi, yakın tarihli bir fatura ve gelir belgesi ile birlikte kredi başvurusu yapabilmek mümkündür. Bu şekilde kredi çekmek için talepte bulunduğunuz takdirde kredi başvurunuz için toplamda 3 iş günü içerisinde bir ekspertiz ile banka tarafından harekete geçiliyor. Vatandaşın satın almak istediği evin tüm parasını kredi olarak vatandaşa sunabilen bankalardan biri olan QNB Finansbank toplamda verilecek kredi miktarını öğrendikten hemen sonra krediyi çeken birey için bir ödeme planı hazırlamaktadır. Kredi çekmek için başvuru yapan vatandaşlar da kendi gelirlerine, bütçelerine göre QNB Finansban’ın ödeme planını şekillendirmeye çalışabilir. Hem banka hem de krediyi çeken vatandaş tarafından zorunlu olan belgeler imzalandıktan hemen sonra da ipotek tesis süreci sona ermektedir. Ve vatandaş satın alacağı yeni evi satın almakta artık özgür hale gelmektedir.

Akbank ön ödemesiz Mortgage Kredisi nasıl detaylara sahiptir?

Konut almak isteyen ve aynı zamanda ön ödeme yapmak istemeyen vatandaşlar için Akbank, vatandaş tarafından satın alınmak istenen evin bütçesinin tamamını kredi olarak sunabilen bankalar arasına adını yazdırmış durumdadır. Akbank isteyen vatandaşlara peşinatsız olarak Mortgage kredisi sunabiliyor. Fakat Akbank’da bu kredi için diğer bankalar gibi en az bir adet ipoteğe ihtiyaç duyuyor. Akbank’ın 20 yıl vadeye kadar ödeme kolaylığı sağlaması üzerine vatandaşlar sanki kira ödüyormuş gibi ev sahibi olabilmektedirler.

Yapı Kredi Bankası sahip olunmak istenen evin tüm ücretini kredi olarak veriyor mu?

Garanti BBVA, QNB Finansbank ve Akbank gibi Yapı Kredi Bankası’da ev için kredi vermektedir. Fakat, Yapı Kredi Bankası’nda kredi seçenekleri yukarıda bahsedilenlerden biraz daha farklı. Ev için kredi çekmek isteyen vatandaşların evin %20 ücretini bankaya ön ödeme olarak yapması gerekmekte. Kalan %80 oranındaki parayı da Yapı Kredi Bankası kredi olarak vatandaşa sağlamaktadır.