Konut amortisman süresi nedir, nasıl hesaplanır?

Konut amortismanının nasıl hesaplanacağı merak edilmeye devam ediyor. Bilindiği üzere konut amortisman hesaplamaları ikamet edilen binanın kullanımına, yapım yılına göre hesaplanan yıpranma payıdır. Yıpranma olarak yıllık olarak hesaplanan bu veriler binaların gideri olarak düşürülmektedir.

Amortisman oranları nasıl belirlenir?

Amortisman hesaplamaları taşınmazlar gibi kıymetler üzerinden yapılmaktadır. İşletme hesap defterleri sayesinde hesaplanan emlak amortismanları yıllık amortisman değerlerine göre hesaplanmaktadır. Belirlenen oranlar işletme defterlerine kaydedilir.

Amortisman oranları, Vergi Kanunu’na göre hesaplanır ve en fazla %20’dir. %20’lik oran geçilmediği sürece hesaplama yapacak kişiler istedikleri oranı kullanabilirler. Amortisman ayırma işlemleri işletmede 1 yılda fazla süre ile kullanılan ve kullanım nedeni ile yıpranan, aşınan değerli ekipmanlardır. Demirbaşa kayıtlı olan ve kullanıma hazır olan ekipmanlar amortisman hesaplamalarına göre düşürülebilir.

Amortisman hesaplamaları nasıl yapılır?

Vergi Kanununa göre belirlenen ve Maliye Bakanlığı’na ödemesi yapılan amortisman hesaplamaları ücretleri yatırımın miktarı ve aylık kira gelirlerine bölünerek hesaplanmaktadır. İşletmenin taşınmazı olarak belirlenen ekipmanların amortisman hesaplamaları;

KDV harici 10.000 TL’ye mal olan bir demirbaşın kullanım süresi 5 yıl olarak belirlenirse amortisman hesabı,

Demirbaşın kullanım süresi 1’e bölünerek 2 ile çarpılır. Bu oran amortisman oranıdır.

Demirbaş maliyetinden hesaplanan oran amortisman olarak otaya çıkmaktadır.

Önek vermek gerekirse;

1/5=0,2

Amortisman oranı x 2

0,2×2=0,4 yani %4

10,000 x %4: 4000 TL

Amortisman süresi hesaplama nasıl yapılır?

Amortisman oranı= 1/ Kullanım ömrü

Emlak konusunda yapılmak istenen amortisman hesaplamaları için önemli olan nokta amortisman süresini hesaplamaktır. Amortisman zamanını hesaplamak için ise mülkün o anki değeri, aylık kira gelirine bölünerek bulunabilir.

Ortaya çıkan sonuç ay hesabıdır. Önek vermek gerekirse 500 bin TL’ye alınan bir gayrimenkulün 2 bin 500 TL’lik aylık kira geliri olduğu düşünülürse;

480000/2500=192 sonucu ile karşılaşılır. Burada ki 192 ayı ifade etmektedir. Bu hesap 16 yıla denk gelmektedir.

Ülkemizde amortisman süreleri ortalama 17- 18 yıl seviyelerindedir. 16 yıllık amortisman hesaplama sonuçları alınan mülkün doğru ve avantajlı olduğunu göstermektedir. Konutun fiyatı ise;

Lokasyon, konum, bölge

Büyüklük ve yapı özellikleri

Pozitif yönde gelişim

Kolay kiralanabilir potansiyel

Konularına göre artış gösterebilmektedir. Bu gibi koşullar nedeni ile değeri artan veya azalan konutlarda yapılan amortisman hesaplamaları sonucunda yatırımın doğru veya yanlış olduğunu anlayabilirsiniz. 17 – 18 yılın üzerine amortisman değeri çıkan konutlar yatırımcının araştırmalarını daha iyi yaparak daha doğru yatırımlar ile amortisman yıl miktarını azaltması gerektiği söylenebilir.