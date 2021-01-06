Komiser yardımcısı maaşları 2021 ne kadar? Yeni başlayan komiser yardımcısı aylığı ne kadar?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde rütbeli olarak çalışmak isteyen bir kişi, komiser yardımcısı olarak göreve başlar. Zamanla kariyer basamaklarını çıkarak, daha üst bir unvana çıkabilir. Peki, nasıl komiser yardımcısı olunur? Komiser yardımcıları ne kadar maaş alıyor?

Nasıl komiser yardımcısı olunur?

Önceden komiser yardımcısı alımları, KPSS’den 70 puan alan ve üniversite mezunu olan kişiler arasından seçilerek yapılıyordu. Ancak son dönemde, dışardan komiser yardımcısı alımı son buldu. Artık komiser yardımcısı seçimi yapılırken, hali hazırda EGM içinde görev yapan, deneyimli polisler tercih ediliyor. Dışardan alımın kaldırılması ise binlerce kişiyi mutsuz etti. Komiser yardımcısı olmak isteyen kişiler, tekrar dışardan alımın başlamasını istiyorlar.

Çalışma saatleri

Komiser yardımcısı çalışma saatleri oldukça yoğundur. 7/24 hazır bulunması gereken komiser yardımcıları, her türlü olumsuz durumda görevlerinin başında olurlar. Bunun dışında komiser yardımcıları aylık ortalama olarak 250-300 saat çalışmaktadır. Vardiya ve nöbet sistemiyle çalışan komiser yardımcıları, bazı yerlerde 12 saat çalışıp 24 saat izin yapabilirler.

Ne kadar maaş alıyorlar?

EGM’de rütbeli olaran çalışan kişilerin maaşlarında birçok etmen bulunur. Hizmet yılı, görev tazminatı, terör tazminatı, fazla mesai gibi etmenler, çalışanın maaşını belirler. Ayrıca çocuk parası ve BES kesintisi de maaşlarda farklılıklar oluşturur. Tüm bunlar göz önüne alındığında, komiser yardımcılarının 2021 yılında alacağı maaşlar şu şekilde;

Mesleğe yeni başlayan, 8/1 derecesinde olan kişiler 6.750 TL aylık alırlar.

Meslekte 5 yıl deneyimi olan, 6/3 dereceye sahip kişiler, 6.800 TL civarında maaş alırlar.

Meslekte 10 yıldır çalışan kişiler, 4/2 derecesi olanlar, 7.000 TL civarında maaş alırlar.

15 yıl deneyimli, 2/1 derecesi olanlar, 7.300 TL civarında maaş alırlar.

20 yıldır meslekte olanlar, 1/3 derecesinde olurlar ve 7.500 TL civarında aylık alırlar.

25 yıldır komiser yardımcılığı yapan kişiler, 1/4derecesine sahip olurlar ve 8.000 TL’ye yakın maaş alırlar.