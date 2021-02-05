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Komagene Çiğköfte bayilik alma şartları nelerdir, nasıl alınır?

Önemli kuruluşlardan biri olan komagene markasından bayilik nasıl alınacağı,ücreti ve başvuru şartları hakkında bilgileri öğrenebilirsiniz.

05 Şubat 2021 Cuma 18:25
Komagene Çiğköfte bayilik alma şartları nelerdir, nasıl alınır?
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Ülkemizde en çok tüketilen ürünlerin başında Çiğköfte gelir.Son yıllarda büyük rağbet gören Çiğköfte sektörünün başında Komagene Çiğköfte markası gelir.İllerimizde binlerce bayilik veren bu marka Çiğköfte sevenlerin uğrak noktası olmuştur.En çok güven veren markalardan biridir.

İnsanlarımız  Komagene Çiğköfte bayiliği alınır hep merak etmişlerdir.

Komagene Çiğköfte bayiliği nasıl alınır?

İlk olarak bayi olmak isteyen kişi başvuru formunu doldurarak bayilik talep eder.Şirket yetkilileri talebi inceleyerek isteyen kişilere geri dönüş sağlarlar.

2.olarak franchise yöntemi ile bayi isteyen kişilerden ücret alınmayıp, istenilen bayinin durumu ve özelliklerine göre peşinat yatırılması istenir.

Komagene Çiğköfte başvuru şartları nedir?

-Ticari ve sicil kaydının bozuk olmamaısı

-Dükkanı açacağı yerin durumunun iyi olması

-İnsanların kalabalık ve kolay bulabileceği bir yerde olması

-Peşinat parasını hemen yatırabileceğini

-Bankacılık sicilinin düzgün olması

Bu şartları sağlayan girişimcilerin bayilik almasında herhangi bir sıkıntı çıkmamaktadır.Dükkanı açma aşamasında hiçbir ücret talep edilmez.

Başvuru ücreti ne kadar?

Şirketin belirlemiş olduğu bayilik açma başvuru ücreti 35.000 tl + KDV şeklindedir.Açılacak bayinin durumuna göre farklılık gösterebilir.

Komagene markasının bayilere sunduğu imkanlar?

-Çalıştırılacak personele 7 gün süre ile eğitim verilmesi

-Sebze,İçecek ve Çiğköfte sağlanması

-Sosyal medya aracılığıyla bayinin reklamı yapılması

-Kampanya afişlerinin hazırlanması

-Haftanın 2 ya da 3 günü ürün getirilmesi

-Paket servis hakkında bilgi sahibi edinilmesinin sağlanması

 



Son Güncelleme: 05.02.2021 18:25
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Anahtar Kelimeler:
KomageneÇiğKöfteBayilik
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