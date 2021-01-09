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Kolay adres tanımlama nedir? IBAN ile para gönderme tarihe mi karışıyor?

Teknolojinin hayatımıza kattığı en önemli kolaylıklardan biri de nerede olursak olalım tek tıkla para göndermek oldu. Para gönderirken tek sıkıntı yaşadığımız konu olan IBAN numarası devride kapanıyor. İşte detaylar.

09 Ocak 2021 Cumartesi 21:29
Kolay adres tanımlama nedir? IBAN ile para gönderme tarihe mi karışıyor?
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Teknoloji sayesinde para gönderme ve alma işlemlerini mobil cihazlarımızdan saniyeler içerisinde gerçekleştiriyoruz. Bu işlemi yaparken yaşadığımız tek sorun IBAN numaralarını akılda tutup giriş yapmak oluyor. Bu sorundan kurtulduğumuzu söylemek mümkün. Artık İBAN ile para gönderme devri kapanıyor. Yeni devir ise Kolay Adres Tanımlama. Konu ile alakalı detaylar haberimizin içinde yer alıyor.

Kolay Adres Tanımlama

Kolay adres tanımlama sayesinde artık insanlar IBAN veya hesap numarasına gerek duymadan para transfer işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu proje Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile ortak yürütülüyor.

Kolay adres tanımlama sisteminde kişiye özel olarak, T.C kimlik numarası, e-posta adresi, pasaport numarası, cep telefon numarası bilgileri aracılığı ile bilgiler yüklenir. Bilgiler kişiye ait özel bilgiler olduğu için para transferi direk kişiye ulaşır. Ülkemiz dışında dünyanın çoğu ülkesinde bu sistem işlemektedir. Mesela Avustralya’da cep telefonu numarası bilgisi ile para transferi gerçekleştirilir.

Bu sistem her bankanın kendi istekleri doğrultusunda isimlendirilmiştir. Merkez Bankası bu uygulamayı FAST uygulaması olarak adlandırıyor. Diğer bankalarda da çeşitli isimler verilmektedir. KOLAS, KOLAS Adres gibi.

İş Bankası kolay adres tanımlama yolları:

Bireysel müşteriler için;

İşCep aracılığı ile para aktarma => Kolay Adres,

İntenet şubesi aracılığı ile para aktarmada => Kolay adres

Ticari müşteriler için;

İşCep ticari aracılığı ile para aktarmada => Kolay adres,

Ticari intenet şubesi aracılığı ile para aktarma => Kolay adres,

Yukarıdaki aşamaları yaparak kolay adres tanımlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

https://www.isbank.com.tr/kolay-adres bağlantı aracılığı ile detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Vakıfbank kolay adres tanımlama yolları:

Vakıfbank’ın Mobil Bankacılığı uygulaması aracılığı ile sisteme giriş yaptıktan sonra Para Gönderme seçeneği ile Kolay Adres İşlemleri aşamalarını takip ederek ya da Vakıfbank şubelerinden başvuru yaparak kişisel bilgilerinizi istediğiniz hesabınıza tanımlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Beş farklı Kolay Adres tanımı yapma şansınız var. İsteğiniz doğrultusunda birden fazla kolay adres bilgisi tanımlayabilirsiniz.

https://www.vakifbank.com.tr/kolay-adres-sistemi.aspx?pageID=3961 adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Yapı Kredi Bankası kolay adres tanımlama yolları

Yapı Kredi Bankası’nın mobil uygulaması olan Yapı Kredi Mobile giriş yaparak Hesaplarım seçeneğinden Kolay Adres Tanımı ve Listeleme aşamalarını gerçekleştirerek yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra Bireysel İntenet Şubesi’ne giriş yaparak Hesaplarım kısmından Kolay Adreslerim seçeneği ile kişisel bilgilerinizi kaydederek istediğiniz hesabınıza Kolay Adresi tanımlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

https://www.yapikredi.com.tr/bireysel-bankacilik/odemeler-ve-hizmetler/kolay-adresleme-sistemi adresinden detaylı bilgi alabiliirsiniz.

 

Garanti BBVA kolay adres tanımlama yolları

Garanti BBVA mobil hesabına girerek Hesap ve Kart kısmını açmalısınız. Ardından hesaplar kısmına dokunarak Vadesiz Hesap detaylarından adres tanımlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

https://www.garantibbva.com.tr/fast-para-transfer-sistemi detaylı bilgi için adresi kullanabilirsiniz.

 

QNB Finansbank kolay adres tanımlama yolları

Cep şubesi ya da intenet şubesi aracılığı ile “hesaplar” seçeneğini kullanarak Kolay Adres Ekleme kısmına girmelisiniz. Ardından buradan hesaplarınızı yönetebilirsiniz. Bunun yanı sıra şubeden ya da çağrı merkezinden işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

https://www.qnbfinansbank.com/kolayadres detaylı bilgi için adresi kullanabilirsiniz.

 

Ziraat Bankası kolay adres tanımlama yolları

Ziraat Mobil uygulamasından ya da intenet bankacılığından Para Transferi seçeneği ile Kolay Adreslerime girerek tanımlamayı yapabilirsiniz. Kolay Adreslerim kısmından istediğiniz değişiklikleri gerçekleştirebilirsiniz.

https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bankamiz/basin-odasi/ziraatten-yenilikler/kolay-adres-ile-ibansiz-para-transferi adresi ile detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Kuveyt Türk kolay adres tanımlama yolları

İşleminizi mobil uygulama ya da intenet bankacılığı aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

https://www.kuveytturk.com.tr/bireysel/odemeler-ve-hizmetler/diger-hizmetler/kolay-adresleme detaylı bilgi için adresi kullanabilirsiniz.

 

Albaraka kolay adres tanımlama yolları

İntenet bankacılığına giriş yaparak Hesap kısmından kolay adrese girerek tanımlamayı gerçekleştirebilirsiniz. Eğer giriş şifrenizi unuttuysanız yeni şifre için Şifremi Unuttum seçeneği ile şifre alabilir üye olmak için Yeni Üyelik kısmına tıklayabilirsiniz.

https://www.albaraka.com.tr/kolay-adres.aspx adres aracılığı ile detaylı bilgi alabilirsiniz.

TEB Bankası kolay adres tanımlama yolları

CEPTETEB mobil uygulaması aracılığı ile Ayarlar kısmından Kolay Adres Menüsüne girerek tanımlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

https://www.cepteteb.com.tr/kolayadres detaylı bilgi için adresi ziyaret edebilirsiniz.

 

Denizbank kolay adres tanımlama yolları

MobilDeniz uygulaması üzerinden Hesap/Kart işlemleri seçeneği ile kolay adres işlemlerine giriş yapıp ya da DenizBank ATM’leri aracılığı ile Hesap İşlemler kısmından Kolay Adres İşlemlerine girerek tanımlama yapabilirsiniz.

Bunun yanı sıra şubeden veya iletişim merkezlerinden de yapabilirsiniz.

https://www.denizbank.com/acikdeniz/kolay-adres-tanimlama-sistemi.aspx detaylı bilgi için ziyaret edebilirsiniz.

 

Halkbank kolay adres tanımlama yolları

Halkbank mobil uygulama aracılığı ile Para Transferi seçeneğinden Kolay Adres İşlem aşamalarını takip ederek tanımlama yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra Halkbank’ın intenet şubesine giriş yaparak Para Transferi kısmından Kolay İşlemlere oradan da Kolay Adres Tanımlama seçeneği ile işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

https://www.halkbank.com.tr/tr/dijital-bankacilik/intenet-bankaciligi/islem-listesi/kolay-adres-sistemi.html detaylı bilgi için ziyaret edebilirsiniz.

 

Sıkça Sorulan Sorular

1) Hangi bilgilerimi “Kolay Adres” olarak tanımlayabilirim?

Cep telefonu numaranızı, T.C. kimlik numaranızı, e-posta adresinizi, vergi kimlik numaranızı, pasaport numaranızı, yabancı kimlik numaranızı “Kolay Adres” kısmına ekleyebilirsiniz.

2) Hesaplarıma ne zaman “Kolay Adres” tanımlayabilirim?

2 Kasım 2020 tarihinden itibaren belirtilen bilgiler “Kolay Adres” olarak tanımlayabilirsiniz.

3) “Kolay Adres” tanımlamaları ne zamandan itibaren kullanılmaya başlanılacaktır?

2 Kasım 2020 tarihi itibari ile yapılacak olan tanımlamalar, 8 Ocak 2021 tarihinden itibaren para transferlerinde kullanılabilecektir.

4) Bir müşteri en fazla kaç tane “Kolay Adres”e sahip olabilir?

Maksimum 5 adet “Kolay Adres”e sahip olabilirsiniz.

5) “Kolay Adres” olarak kullanabileceğim bilgilerden bir tanesine kaç tane hesap bağlayabilirim?

“Kolay Adres” olarak kullanılabilecek bilgilerden her birine sadece bir hesap (IBAN) bağlayabilirsiniz.

6) Yabancı hesap numaralarına “Kolay Adres Tanımı” yapılabilir mi?

Evet yapılabilir ancak sadece Bankamızda bulunan hesaplar arasındaki havale işlemleri için geçerlidir.

7) “Kolay Adres” olarak tanımlayacağım cep telefonu numarası için bütün mobil hat numaraları kullanılabilir mi?

“Cep Telefonu Numarası – Kolay Adres Tanımı” için ilk aşamada sadece yerel mobil hat numaralarının kullanımına izin verilmektedir.

8) Öneğin e-posta adresimi bir hesabım için “Kolay Adres” olarak tanımladım, başka bir e-posta adresimi de başka bir hesabıma tanımlayabilir miyim?

Evet, tanımlayabilirsiniz.

9) “Kolay Adres Tanımlama” ile neler yapabilirim?

“Kolay Adres Tanımlama” sistemi ile “Kolay Adres Ekleme, Kolay Adres Güncelleme, Kolay Adres Silme, Kolay Adres Sorgulama, Alıcı Sorgulama” işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

10) “Kolay Adres Tanımlama” işleminden işlem ücreti alınır mı?

İşlem ücreti alınmadan tanımlamaları gerçekleştirebilirsiniz. 

 



Son Güncelleme: 09.01.2021 21:29
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