Köfteci Ramiz bayilik başvuru şartları nelerdir?

Son dönemde girişimciler kendilerine ait yeni bir marka ismi oluşturmak yerine mevcut markaların bayiliklerini yapmaya başladılar. Sebebi ise kendi markalarını oluşturarak o markayı tanıtmanın ve geliştirmenin uzun uğraşlara sebep olmasından kaynaklı olmaktadır. Ancak bilinen bir markanın bayisi olmak ise bunu gerektirmemektedir. Çeşitli birçok marka başka il ve ilçelerde kendi markalarına ait bayilikler vermektedir. Bayilik veren bir markayı önek vermek gerekirse köfte denince akla gelen isimlerden biri olan Köfteci Ramiz’dir. Peki Köfteci Ramiz adı altında bir restoran açmak isteyen bir girişimci neler yapmalıdır?

Türkiye’nin dört bir yanında bulunan Köfteci Ramiz markası diğer girişimcilere bayilik imkanı sunmaktadır. Şu an 100’ü aşkın bayisiyle bilinen Köfteci Ramiz bayi sayısını 200’lere çıkarmak istediği için girişimcilerin başvurması ve belirtilen şartlara uygun olması dahilinde girişimcilere bayilik imkanı sağlıyor.

Köfteci Ramiz başvuru şartları

Köfteci Ramiz markası adı altında bir işletme sahibi olmak isteyen girişimciler firmanın belirlediği şartlara uygun olmalıdır. Firmanın belirlediği şartlar ise şu şekildedir:

• Yüksek yatırım maliyetini karşılayabilecek nakde sahip olmak.

• Personel yönetimi konusunda tecrübeli olmak.

• Doğru şekilde konsept belirlemiş olmak.

• Firmanın istediği şekilde uygun yerde bir mağaza belirlemiş olmak.

• Mağaza ile ilgili gerekli görüşmeleri tamamlamış olmak.

• Yönetim anlayışına sahip olmak.

• Sektörde tecrübeli olmak.

• Köfteci Ramiz bayiliği için gerekli eğitimleri almış olmak.

• Yatırım yapabilecek durumda olmak.

• Restoran işini severek yapabilecek durumda olmak.

• İşin başında durabilecek konumda olmak.

• Belirli mesai saatlerine bağlı kalmadan işe uzun süre zaman ayırabilmek. • Belirli mesai saatlerine bağlı kalmadan işe uzun süre zaman ayırabilmek.

• Bayinin açılacağı bölgeye uygun farklı bir proje üretebilmek.

Yukarıda yer alan şartlara uyulması dahilinde firmadan bayilik başvurusu için randevu alınmaktadır.

Köfteci Ramiz Konseptleri

Köfteci Ramiz adına bir işletme sahibi olmak isteyen girişimcilerin işletme yeri açısından firmanın belirlediği konumlarda yer almalıdır. Köfteci Ramiz markasının bulunduğu konum olarak üç yer vardır. Bunlar; %80’i AVM’lerde olmak üzere Köfteci Ramiz AVM konsepti, geri kalan %20’lik kısmı ise cadde üstlerinde ve Karayolları üzerinde bulunan Köfteci Ramiz Cadde konsepti ve Köfteci Ramiz Karayolları konsepti şeklinde ayrılmaktadır. Her konsepte uygun olarak mekan içi değişiklikler ve özellikler bulunmaktadır.

Köfteci Ramiz bayiliği için başvuru nasıl yapılır?

Başvuru şartlarında belirtilen tüm şartlara uygun olan girişimciler, firmadan aldıkları randevunun ardından istenilen bilgiler hazır hale getirilir. Ardından randevunun yapılacağı gün birebir bu bilgiler anlatılır. Peki bayilik için istenilen bilgiler nelerdir?

• Kişisel bilgiler,

• Kişisel iletişim bilgileri,

• İş tecrübeleri (tüm iş yaşamı),

• Neden Köfteci Ramiz gibi soruların yanıtlanması,

• Bayilik alınacak bölge ve şehir bilgisi

şeklindeki bilgilerin ardından onaylanma veya reddedilme kararı beklenilir.

Köfteci Ramiz bayiliği için ne kadar ücret gereklidir?

Bayilik alabilmek için ayrıca firmalara para ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca başvuru şartlarına da uygun olunması kapsamında mekan, konsept gibi diğer durumlar için de ayrıca bir nakit ihtiyacı duyulmaktadır.

Köfteci Ramiz markasının bayilik ücreti m2 başına 2 bin TL – 3 bin TL olarak belirlenmiştir. Bayiliğin yer alacağı konsept düşünüldüğü zaman Köfteci Ramiz bayiliği için 250 bin TL – 500 bin TL arasında bir maliyete sahip olmak gerekmektedir.