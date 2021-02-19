İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

Köfteci Ramiz bayilik başvuru şartları nelerdir?

Birçok firma girişimcilere bayilik imkanı tanımaktadır. Bu firmalardan biri ise 1928 yılından beri köfte denilince akla gelen Köfteci Ramiz'dir. Peki Köfteci Ramiz bayiliğine nasıl sahip olunur?

19 Şubat 2021 Cuma 01:29
Köfteci Ramiz bayilik başvuru şartları nelerdir?
Takip Et:
Son dönemde girişimciler kendilerine ait yeni bir marka ismi oluşturmak yerine mevcut markaların bayiliklerini yapmaya başladılar. Sebebi ise kendi markalarını oluşturarak o markayı tanıtmanın ve geliştirmenin uzun uğraşlara sebep olmasından kaynaklı olmaktadır. Ancak bilinen bir markanın bayisi olmak ise bunu gerektirmemektedir. Çeşitli birçok marka başka il ve ilçelerde kendi markalarına ait bayilikler vermektedir. Bayilik veren bir markayı önek vermek gerekirse köfte denince akla gelen isimlerden biri olan Köfteci Ramiz’dir. Peki Köfteci Ramiz adı altında bir restoran açmak isteyen bir girişimci neler yapmalıdır? 
 
Türkiye’nin dört bir yanında bulunan Köfteci Ramiz markası diğer girişimcilere bayilik imkanı sunmaktadır. Şu an 100’ü aşkın bayisiyle bilinen Köfteci Ramiz bayi sayısını 200’lere çıkarmak istediği için girişimcilerin başvurması ve belirtilen şartlara uygun olması dahilinde girişimcilere bayilik imkanı sağlıyor. 
 

Köfteci Ramiz başvuru şartları

Köfteci Ramiz markası adı altında bir işletme sahibi olmak isteyen girişimciler firmanın belirlediği şartlara uygun olmalıdır. Firmanın belirlediği şartlar ise şu şekildedir:
• Yüksek yatırım maliyetini karşılayabilecek nakde sahip olmak.
• Personel yönetimi konusunda tecrübeli olmak.
• Doğru şekilde konsept belirlemiş olmak.
• Firmanın istediği şekilde uygun yerde bir mağaza belirlemiş olmak.
• Mağaza ile ilgili gerekli görüşmeleri tamamlamış olmak.
• Yönetim anlayışına sahip olmak.
• Sektörde tecrübeli olmak.
• Köfteci Ramiz bayiliği için gerekli eğitimleri almış olmak.
• Yatırım yapabilecek durumda olmak.
• Restoran işini severek yapabilecek durumda olmak.
• İşin başında durabilecek konumda olmak.
• Belirli mesai saatlerine bağlı kalmadan işe uzun süre zaman ayırabilmek.
• Bayinin açılacağı bölgeye uygun farklı bir proje üretebilmek.
Yukarıda yer alan şartlara uyulması dahilinde firmadan bayilik başvurusu için randevu alınmaktadır. 
 

Köfteci Ramiz Konseptleri

Köfteci Ramiz adına bir işletme sahibi olmak isteyen girişimcilerin işletme yeri açısından firmanın belirlediği konumlarda yer almalıdır. Köfteci Ramiz markasının bulunduğu konum olarak üç yer vardır. Bunlar; %80’i AVM’lerde olmak üzere Köfteci Ramiz AVM konsepti, geri kalan %20’lik kısmı ise cadde üstlerinde ve Karayolları üzerinde bulunan Köfteci Ramiz Cadde konsepti ve Köfteci Ramiz Karayolları konsepti şeklinde ayrılmaktadır. Her konsepte uygun olarak mekan içi değişiklikler ve özellikler bulunmaktadır. 
 

Köfteci Ramiz bayiliği için başvuru nasıl yapılır?

Başvuru şartlarında belirtilen tüm şartlara uygun olan girişimciler, firmadan aldıkları randevunun ardından istenilen bilgiler hazır hale getirilir. Ardından randevunun yapılacağı gün birebir bu bilgiler anlatılır. Peki bayilik için istenilen bilgiler nelerdir?
• Kişisel bilgiler,
• Kişisel iletişim bilgileri,
• İş tecrübeleri (tüm iş yaşamı),
• Neden Köfteci Ramiz gibi soruların yanıtlanması,
• Bayilik alınacak bölge ve şehir bilgisi
şeklindeki bilgilerin ardından onaylanma veya reddedilme kararı beklenilir. 
 

Köfteci Ramiz bayiliği için ne kadar ücret gereklidir?

Bayilik alabilmek için ayrıca firmalara para ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca başvuru şartlarına da uygun olunması kapsamında mekan, konsept gibi diğer durumlar için de ayrıca bir nakit ihtiyacı duyulmaktadır. 
Köfteci Ramiz markasının bayilik ücreti m2 başına 2 bin TL – 3 bin TL olarak belirlenmiştir. Bayiliğin yer alacağı konsept düşünüldüğü zaman Köfteci Ramiz bayiliği için 250 bin TL – 500 bin TL arasında bir maliyete sahip olmak gerekmektedir. 


Son Güncelleme: 19.02.2021 01:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Köfteci RamizKöfteci Ramiz Bayilik ücreti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Engelli ÖTV indirimi şartları nelerdir? ÖTV indirimi hesaplama
Engelli ÖTV indirimi şartları nelerdir? ÖTV indirimi hesaplama
Yeni esnafa devletten tam destek! Esnaf hibe ve kredi desteği nasıl alınır?
Yeni esnafa devletten tam destek! Esnaf hibe ve kredi desteği nasıl alınır?
Garanti BBVA 100.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor
Garanti BBVA 100.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor
KOOP-DES Hibe desteği 2021 yılı içinde devam edecek!
KOOP-DES Hibe desteği 2021 yılı içinde devam edecek!
İş Bankası’ndan müşterilerine Yapılandırma fırsatı müjdesi!
İş Bankası’ndan müşterilerine Yapılandırma fırsatı müjdesi!
Kripto paralar G7'nin gündeminde
Kripto paralar G7'nin gündeminde

Popüler Haberler

Köfteci Ramiz bayilik başvuru şartları nelerdir?
Survivor 2021 31. bölüm fragmanı 19 Şubat 2021 Cuma
Kimler bordo bereli asker olabilir? 2021 Bordo bereli asker maaşları ne kadardır?
EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? 2021
Grip aşısı gripken yapılır mı? Grip aşısı gripten korur mu, ne kadar süre korur?
Finlandiya'da görülen Fin-796H virüsü mutasyonlu virüs nedir? Testlerde görülmüyor ve belli olmuyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova Behice ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Esra Dermancıoğlu diziden ayrıldı mı?
Perseverance Mars'a saat kaçta incecek? Perseverance Mars inişi nereden, nasıl izlenir? Mars görevinin amacı ne?
Konuşanlar Özlem kimdir? Hasan Can Kaya Konuşanlar Özlem hakkında bilgiler
19 Şubat 2021 Cuma bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, 19 Şubat 2021 tarihinde kimin maçı var?
Babil dizisi Sedat kimdir? Gerçek adı nedir? Barış Aksavaş hakkında bilgiler
Netflix Aşk 101 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Aşk 101 2. Sezon yayınlanacak mı?
2021 Survivor yarışmacıları kimler olacak?
Süresiz nafaka kalkacak mı? Yeni nafaka yasası ne zaman çıkacak? Süresiz ve ömür boyu nafaka kaldırılacak mı?
Survivor 2020 tanıtımı fragmanı yayınlandı!
TV 8 canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Hucurat Suresi kaçıncı sayfadadır, kaçıncı cüz? Hucurat sures cüz ve sayfası
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 19 Şubat 2021 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Kredi notum düşük nasıl kredi çekerim? İşte kredi notu düşüklere kredi veren bankalar 19 Şubat 2021 Cuma
Perseverance nedir, ne için kullanılıyor? NASA keşif aracı Perseverance özellikleri ne?
19 Şubat 2021 Cuma evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? Şubat 2021 evde bakım maaşı yatan iller sorgula

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.