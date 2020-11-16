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Kobi bankacılığında en iyi hizmeti sunan banka hangisidir? Kasım 2020

Geçtiğimiz günlerde araştırılmaya başlanan Kobi bankacılığında en iyi hizmeti sunan banka hangisidir? hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler 16 Kasım 2020 Pazartesi tarihli haberimizde yer alıyor. Kobi bankacılığında en iyi hizmeti sunan banka hangisidir? haberimizi okuyarak merak ettiğiniz tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

16 Kasım 2020 Pazartesi 23:08
Kobi bankacılığında en iyi hizmeti sunan banka hangisidir? Kasım 2020
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Ticari müşterilere en iyi KOBİ destek kredisi veren bankalar ve kredi şartları araştırılmaya başlandı. KOBİ ve esnafların giderlerinin karşılanabilmesi için en iyi KOBİ bankası merak ediliyor. Şirket hesaplarında ticari bankacılık hizmetlerini sağlayan en iyi bankalar araştırılmaya başlandı.

Esnaf için en iyi banka hangisidir?

KOBİ ve esnaflara en iyi şartlarla kredi sağlayan bankalar arasında Halkbank öne çıkmaktadır. Halkbank esnaf destek kredi kampanyaları yayınlarken, ESKK kefaletiyle olduğu gibi girişimci esnaflar için özel ve kobi bankacılık hizmetleriyle ticari faaliyetlerini sürdüren küçük esnaflara da destek paketleri sunuluyor. İş Bankası da esnaf hizmetleriyle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için olanaklar sağlıyor.

Limited şirket hesaplarındaki en iyi banka hangisidir?

KOBİ’lere en avantajlı kredi paketleri sağlayan bankalar şu şekildedir;

Halkbank https://www.halkbankkobi.com.tr/channels/KOBI-lere-Ozel/KOBI-Destek-Paketleri/244,

Vakıfbank https://www.vakifbank.com.tr/kobi-kredileri.aspx?pageID=135,

Yapı Kredi https://www.yapikredi.com.tr/kobi/,

İş Bankası https://www.isbank.com.tr/is-ticari/iste-kobi,

Akbank https://www.akbank.com/tr-tr/urunler/Sayfalar/kobi-destek-paketi.aspx,

TEB https://www.teb.com.tr/kobi-bankaciligi/,

Garanti BBVA https://www.garantibbva.com.tr/kobi adreslerinden destek paketlerinden yararlanabilirsiniz.

KOBİ bankacılığı nedir?

İmalat sektöründe yüzde 25’den daha fazlası büyük işletmelerin tekelinde olmayan ve 1’den 250’ye kadar işçi çalıştıran işletmeler KOBİ olarak tanımlanmaktadır. KOBİ’ler kısıtlı sermayeleri ve pazarlama olanaklarına karşın ayakta kalan, piyasaya mal ve hizmet üreten işletmelerdir. KOBİ, ülkedeki büyük işletmelere nazaran daha fazla değer üretebilen, ticari ve sinai hizmet işletmelerini kapsamaktadır.

KOBİ’ler için en iyi banka hangisidir?

KOBİ’lere yönelik hizmetlerin verildiği KOBİ bankacılık hizmetleri merak edilmeye başlandı. İşletmelerin desteklenebilmesi için devlet tarafından teşvikler sağlanmaktadır. KOBİ’lerin gelişiminin sağlanabilmesi için verilen desteklerin önemli bir çoğunluğu KOSGEB tarafından sağlanan faizsiz kredi desteği ve hibeler oluşturmaktadır. Söz konusu destekler Halkbank aracılığıyla işletme sahiplerinin hesaplarına aktarılmaktadır.

Halkbank KOBİ destek paketleri

İmalat Destek Paketi,     İhracat Destek Paketi

Makine İmalat Destek Paketi,     Şoför Esnafına Plaka Teminatlı Kredi,


Teknoloji, AR-GE, İnovasyon Destek Paketi,         Medikal Kredi Paketi,

KOBİ Turizm Sektörü Destek Paketi,        POS İş Yeri Paketi

Hizmet ve Ticaret Sektörü Destek Paketleri,        Franchising Destek Paketi

Savunma Sanayi Bölgeleri Destek Paketi,              Tarım Destek Paketi

Taahhüt Sektörü Destek Paketi, Lisanssız Elektrik Üretimini Destek Paketi

Denizbank KOBİ bankacılığı destek paketi

KOBİ’ler KOSGEB destekleri kapsamında 100 bin TL’ye kadar ilk yıl geri ödemesiz olmak üzere 36 ay vadeli faizsiz kredi desteğinden yararlanabiliyor. KOBİ’lere yüzde 7.5 faiz ve 12 ay vadeyle Nefes Kredisi finanse ediliyor. Geçtiğimiz yıl verilip 2020 yılında da verilmeye devam eden Nefes Kredisi aylık yüzde 0.62 faiz oranlarıyla kullandırılmaktadır.

Nefes kredisi güncel faiz oranı yüzde 7.5’tir. Kredi limiti 100.000 TL olarak belirlenmiş ve aylık faiz oranı yüzde 0.62 olarak finansman sağlanmaktadır. İlk yılı geri ödemesiz kredi 12 ay 4580 TL eşit taksit ödemesiyle finanse ediliyor.

Yapı Kredi KOBİ bankacılığı

 KOBİ ihtiyaçları için KOBİ kredileri sağlayan Yapı Kredi;

12 ay vadeli fuar sergi katılım destek kredisi,

24 ay vadeli ofis ekipman desteği,

36 vadeli nakit destek kredisi, kolay turizm, sezona hazırlık, Franchising, KOBİ Arge ve KOBİ arge yatırım kredisi,

48 ay vadeli taşıt kredisi,

60 ay vadeli makine donanım kredisi,

120 ay vadeli 2B arazi kredisi finanse etmektedir.

 



Son Güncelleme: 16.11.2020 23:08
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