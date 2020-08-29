İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve...
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...

KKB kredi notu düşük olanlara anında kredi veren bankalar 29 Ağustos 2020 Cumartesi

KKB kredi notu düşük olanlara anında kredi veren bankalar haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 29 Ağustos 2020 Cumartesi tarihli haberimizde, haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 22:24
KKB kredi notu düşük olanlara anında kredi veren bankalar 29 Ağustos 2020 Cumartesi
Takip Et:

Kredi notu düşük ya da 0 olan kişilere de bazı bankalar kredi imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbankası ve Garanti Bankası tarafından verilen kredinin miktarı ise 50 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Düşük Kredi Notu Bulunan Kişilere Kredi Veren Bankalar

Ziraat Bankası


Ziraat Bankası kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlıyor. 18 yaşından büyük olan ve aydır aynı yerde çalışıyor olan kişilere verilen kredi en çok 50.000 TL’ye kadar veriliyor. Başvurular için intenet şubelerinden ve şubelerden yapılabilmektedir.

Vakıfbank

Vakıfbankası da kredi notu düşük olan kişilere kredi vermektedir. 60 ay vade ile verilen kredinin şartları ise on iki aylık sigorta, kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yapılabilinmektedir.

Garanti BBVA

Garanti BBVA, kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlamaktadır. Başvurular esnasında kimlik  belgesi ve gelir belgesi gerekmektedir. 50.000 TL’ye kadar verilen kredi için üç aydır sigortanız da olması şartı aranmaktadır.



Son Güncelleme: 29.08.2020 22:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!

Popüler Haberler

KKB kredi notu düşük olanlara anında kredi veren bankalar 29 Ağustos 2020 Cumartesi
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları, kutlama sözleri - Atatürk ve Bayraklı 30 Ağustos whatsapp ve twitter mesajları 2020
2020 Çoban İstihdam Desteklemesi ne zaman yapılacak? Destek şartları nelerdir?
1999 Yılı öncesi işe girişlilerin emeklilik avantajları nelerdir? 2020
Sicilim bozuk kredi çekemiyorum diyorsanız müjde! Kamu bankalarından sicili bozuklara kredi imkanı
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır?
Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek? Keanu Reeves tarafından açıklandı!
Menajerimi Ara dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Menajerimi Ara dizisi tutar mı?
2020 Bağkur borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mi?
Ziraat Bankası online kredi başvurusu nasıl yapılır? 2020
Andy Ruiz Jr- Anthony Joshua boks maçı saat kaçta, ne zaman yayınlanacak? Andy Ruiz Jr- Anthony Joshua boks maçı canlı yayın bilgileri
MasterChef yarışmacısı Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz hakkında bilgiler
Netflix Love 101 oyuncu kadrosunda kimler var? Dizinin konusu ne?
TV8 Türkiye Modelini Arıyor yarışması sunucusu ve jürisi kimlerden oluşuyor? Türkiye Modelini Arıyor yarışması ne zaman başlayacak?
Evi olmayan dar gelirli kalmayacak! Dar gelirli vatandaşlar için yeni sistem geliyor!
Emekliye 355 TL ek intibak zammı detayları
Kalıcı makyaj kaç gün dayanır, kalıcı makyajı kimler yapabilir?
Formula 1 Türkiye yarışları hangi tarihlerde yapılacak? Formula 1 Türkiye İstanbul Park tarihleri
Maria ile Mustafa ne zaman yayınlanacak? Maria ile Mustafa dizi konusu ve oyuncu kadrosu
39 Burda AVM, 10 günlük büyük indirim çadırı açılıyor
Tv8 Apartmanlar Yarışıyor Sunucusu Ümit Kantarcılar kaç yaşında, nereli

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.