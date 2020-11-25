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KKB kredi notu düşük olanlara anında kredi veren bankalar 25 Kasım 2020 Çarşamba

KKB kredi notu düşük olanlara anında kredi veren bankalar haberi ile ilgili çeşitli gelişmeler gündemde yer almaya devam ederken, yazar kadromuz haberin güncel ayrıntılarını kaleme almayı sürdürüyor. Siz de 25 Kasım 2020 Çarşamba gününde yayınladığımız haberimizden en yeni detayları öğrenebilirsiniz.

25 Kasım 2020 Çarşamba 23:54
KKB kredi notu düşük olanlara anında kredi veren bankalar 25 Kasım 2020 Çarşamba
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Kredi notu düşük ya da 0 olan kişilere de bazı bankalar kredi imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbankası ve Garanti Bankası tarafından verilen kredinin miktarı ise 50 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Düşük Kredi Notu Bulunan Kişilere Kredi Veren Bankalar

Ziraat Bankası


Ziraat Bankası kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlıyor. 18 yaşından büyük olan ve aydır aynı yerde çalışıyor olan kişilere verilen kredi en çok 50.000 TL’ye kadar veriliyor. Başvurular için intenet şubelerinden ve şubelerden yapılabilmektedir.

Vakıfbank

Vakıfbankası da kredi notu düşük olan kişilere kredi vermektedir. 60 ay vade ile verilen kredinin şartları ise on iki aylık sigorta, kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yapılabilinmektedir.

Garanti BBVA

Garanti BBVA, kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlamaktadır. Başvurular esnasında kimlik  belgesi ve gelir belgesi gerekmektedir. 50.000 TL’ye kadar verilen kredi için üç aydır sigortanız da olması şartı aranmaktadır.



Son Güncelleme: 25.11.2020 23:54
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