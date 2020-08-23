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KKB kredi notu düşük olanlara anında kredi veren bankalar 23 Ağustos 2020 Pazar

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan KKB kredi notu düşük olanlara anında kredi veren bankalar ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 23 Ağustos 2020 Pazar gününde yayınlanan haberimizde KKB kredi notu düşük olanlara anında kredi veren bankalar hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

23 Ağustos 2020 Pazar 19:43
KKB kredi notu düşük olanlara anında kredi veren bankalar 23 Ağustos 2020 Pazar
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Kredi notu düşük ya da 0 olan kişilere de bazı bankalar kredi imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbankası ve Garanti Bankası tarafından verilen kredinin miktarı ise 50 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Düşük Kredi Notu Bulunan Kişilere Kredi Veren Bankalar

Ziraat Bankası


Ziraat Bankası kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlıyor. 18 yaşından büyük olan ve aydır aynı yerde çalışıyor olan kişilere verilen kredi en çok 50.000 TL’ye kadar veriliyor. Başvurular için intenet şubelerinden ve şubelerden yapılabilmektedir.

Vakıfbank

Vakıfbankası da kredi notu düşük olan kişilere kredi vermektedir. 60 ay vade ile verilen kredinin şartları ise on iki aylık sigorta, kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yapılabilinmektedir.

Garanti BBVA

Garanti BBVA, kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlamaktadır. Başvurular esnasında kimlik  belgesi ve gelir belgesi gerekmektedir. 50.000 TL’ye kadar verilen kredi için üç aydır sigortanız da olması şartı aranmaktadır.



Son Güncelleme: 23.08.2020 19:43
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