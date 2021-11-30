Kızılay SUY Yardımı Başvurusu Hakkında Merak Edilenler

Ülkemizde yaşayan yeterli ekonomik şartlara sahip olamayan mülteciler için Kızılay Sosyal Uyum Yardımı yapılıyor. T.C. vatandaşı olmayan ve memleketinden başka ülkede yaşayan mülteciler, bu uyum yardımından faydalanabiliyorlar. Mültecilerin gerekli koşulları sağlaması halinde Kızılay tarafından temin edecekleri kart ile ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.

Sosyal uyum yardımından yararlanmak isteyen mültecilerin göç idaresine kayıtlı olmaları gerekiyor. Mültecilerin ayrıca T.C. kimlik numaralarının olması ve nüfus müdürlükleri kaydının bulunması gerekiyor. Kişi engelli durumda ise hastaneden engelli raporunun olması ve en az yüzde kırk engele sahip olması gerekiyor. En son işlem olarak da başvuru belgesini ve kimliğinizi alıp Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na götürülmesi gerekiyor.

Kızılay SUY'ndan faydalanabilmek için; Türkiye'de geçici olarak devlet koruması altında olmak veya İnsani İkamet İzni'ne sahip olmak gerikiyor. 6458 sayılı kanuna göre kamp dışı alanlarda ikamet edilme zorunluluğu gerekiyor. Mülteci durumunda bulunan kişinin Türkiye'de uluslararası koruma altında yaşamını sürdürüyor olması gerekiyor. Nüfus müdürlüğü kaydına sahip olması gerekiyor. Başvuruda bulanmak isteyen kişiler, 18 yaşından büyük olmaları gerekiyor. Kızılaydan yardım kartını alabilmek için mültecilerin bu koşulları sağlamaları gerekiyor.

Kızılay SUY ödemesi ise kişi başına 120 TL olarak belirtiliyor. Öneğin 4 kişilik bir aile 480 TL alabiliyor. Ayrıca aile olan mülteciler için 3 ayda bir olmak koşuluyla giysi, gıda ve iş gibi çeşitli ek yardımlar da alabiliyorlar.