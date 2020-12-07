Kız Kardeşim Projesi kapsamında kadın girişimci vatandaşlara 20 bin TL'den 40 bin TL'ye kadar hibe desteği

Kadın girişimcilerimize Kız Kardeşim Hibe Projesi adı altında destek verilmesi için yeni bir proje başlatıldı. Girişimcilere 40 bin TL’ye kadar hibe desteği başvuruları başladı.

Kız Kardeşim Projesi dahilinde kadın girişimcilere bütçelerini doğru yönetebilme, girişimcilik işinin içerdiği konular, kişisel ihtiyaçlar gibi konularda bir eğitim verilecek. Bunun haricinde bilgi teknolojileri olanaklarını kullanabilmeleri için online eğitimler verilecek. Verilen eğitimini tamamlayan kadın girişimciler 25 bin TL’den 40 bin TL’ye kadar hibe desteğinden faydalanabilecekler. Başvuru için birtakım şartlar belirlendi. Başvuruda bulunabilmek için öncelikle verilen online eğitimi tamamlamak gerekiyor. Verilen bu eğitim kadın girişimcilerin kendilerini geliştirmeleri ve sertifika almalarını sağlıyor. Bu eğitimlerden 15-55 yaş arasındaki tüm kadın girişimciler yararlanabiliyor.

Eğitimlerin bitmesinin ardından başarıyla tamamlayan kadınlar için hibe desteği başvuruları başladı. Verilecek hibeden yararlanmak için girişimciler dört aşamadan oluşan bir hibe programına başvuru yapacaklar. Başvuru yapan kadın girişimciler arasında birinci olan girişimciye özel olarak ‘jüri ödülü’ adı altında 40 bin TL hibe desteği verilecek. Katılanların arasından 29 girişimciye ise her birine 25 bin TL verilecek. Verilen bu iki ödülün toplamında “765 Bin TL’lik geliştirme hibesi” verilecek.

KIZ KARDEŞİM PROJESİ

Proje için başvurular ise son olarak 15 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

Kadınların bölgesel kalkınma da aktif olarak bulunmaları, onların bilgi ve becerilerinin geliştirilerek oldukları konumlarını güçlendirmeleri, kendilerini ekonomiye katkıda bulunarak daha iyi hissetmeleri adına başlatılmış bir projedir. 2018 yılında ortaya konulan bu proje TOBB, İTÜ, Habitat Deneği ve Coca Cola Türkiye işbirliğiyle yürütülmektedir. İki yıldır yürütülen Kız Kardeşim Projesi bu yılın sonuna kadar 81 ilde 50 bin kadına ulaşmayı hedefliyor.

Başvurular tamamlandıktan sonra online ön elemler gerçekleştirilecek. Ardından kazanan girişimci kadınlar Online Hibe Programı Kampı adı altında bir kampa katılarak eğitim alacaklar. Verilecek eğitimin ardından ise iş geliştirme hibeleri verilecek.