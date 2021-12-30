Kısa çalışma ödeneğinin hesaplara yatacağı tarih ne zaman?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman hesaplara yatacak? Koronavirüs nedeniyle verilmeye başlanan kısa çalışma ödeneklerinde 3 ay daha uzatılma kararı alınmıştı. Yakından takip edilen bu konuyla ilgili çoğu kişi, bu ödeneğin ne zaman yatırılacağını merak etmeye başladı.

Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmi Gazete’de yayınlanan karar kapsamında, kısa çalışma ödeneğinin 3 ay daha uzatıldığı herkesle paylaşılmıştı. Alınan bu karar sonrasında rahat bir nefes alan vatandaşlarımız bu ödeneklerin hesaplara ne zaman yatacağını merak etmeye başladı.

Bu ödeneğin uzatılmasıyla beraber bu ay dahil olunması üzere Mayıs ve Haziran aylarında ödemelerin yapılması düşünülüyor. Henüz ödemelerin yapılacağı tarih bilinmemektedir. Ancak bundan önceki yatırılan ödenekler ayın 5’inde yatırılıyordu. Yine bu tarihlerde ödemenin yapılması beklenmektedir.