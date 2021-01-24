Kırmızı kalem yemek ne anlama gelir? Kırmızı kalem yiyenlere kredi veren bankalar hangileridir?

Günümüzde birçok kişi bankalardan kredi almak için başvuruda bulunuyor. Buna göre her bankanın farklı kredi çeşitleri ve kredi koşulları olabiliyor. Bu koşullardan en çok dikkate edilen kredi notudur.

Yani kredi notu düşük olanlara, bankalar kredi vermek istemez ve reddedilir. Kredi notu yüksek olan kişiye yüksek kredi alma şansları artar. Bankalar daha önce sorun yaşadığı kişilere kırmızı kalem çeker, böylece kişinin kredi alması neredeyse sıfırlanır.

Bankalardan kırmızı kalem yemek ne anlama gelir?

Bankalar, müşterilerinin yapacağı geri ödemelerde mağdur olmamak için müşterilerini not kapsamına alır. Kişi bankaya olan borçlarını ya da aidatlarını düzenli olarak öder ise bankalardaki notu yükselir. Yalnızca kredisini ya da kredi kartı borçlarını vadesinde ödemeyenler için kredi notu düşürme işlemi ve ardından da kırmızı kalem çekme işlemi yapılır.

Kırmızı kalem çekme işlemi hemen gerçekleşmez. Banka borçlu kişiye 90 gün süre verilir. Bu 90 gün içinde müşteriler, aylık ödemelerini faiziyle birlikte ödedikleri zaman yalnızca kredi notunda düşürülür. Ama borçlarını erteleyen veya hiç ödemeyenlere kırmızı kalem ile fişleme işlemi gerçekleştirilir.

Verilen 90 gün sürede müşteriler borçlarını ödemezlerse bir haftalık ek bir süre verilir. Bu bir haftalık sürede yine borç ödemezse bu durumda yasal yaptırımlar uygulanmaya başlanır. Yasal süreçte kişiden hem borç tutarı alınır hem de oluşan faiz tutarı alınır. Bankalar yalnız borçlarını almaklada kalmaz, kişiye kırmızı kalem de çeker.

Kırmızı kalem yiyen müşterilere, herhangi bir bankadan kredi çekme ve kredi kartı alma şansı çok zorlaşır. Özellikle kırmızı kalem yiyen kişilerde, 5 sene boyunca hiçbir bankacılık işlemi yapamaz. Dolayısıyla kırmızı kalem yiyen kişiler 5 yıl süresince kredi kartı alamaz veya kredi çekme işlemi yapamazlar.

Kırmızı kalem yiyen kişilere kredi veren bankalar hangileri?

Herhangi bir bankadan kırmızı kalem yiyen kişiler, banka tarafından icraya verilerek bir takım yasal takip sürecine girerler. Bu durum kişilerin bankacılık sicillerinin bozulacağı anlamına gelir ama kredi alamayacakları anlamına gelmez. Kırmızı kalem yiyen kişilere kredi veren bazı banklar bulunmaktadır.

Kredi çekmek için başvuruda bulunan kişilerin ilk önce kredi notuna bakılır. Ardından düşük kredi notu olan kişilerin başvuruları reddedilebilir. Aynı zamanda kredi notunu yükseltmek için yapılması gereken bazı yöntemlerle kredi notu düşük kişilere fırsat sunulmaktadır. Diğer taraftan 2020 senesinde yaşanan, salgın hastalık sebebiyle birçok banka sicili bozuk kişilere kredi vermişti. Sicili bozuk olan kişilere kredi veren bankalarsa birçok kampanyalar düzenliyor. Kırmızı kalem yiyen kişiler kredi veren bankalar şöyle;

-Aktifbank Ne Kolay Kredi kampanyasıyla kırmızı kalem yiyen kişilere kredi vermiştir.

-Fibabanka kredisiyle sicili bozuk olan kişilere dahil kredi imkanı sunmuştur.

-Odeabank kredi verme koşullarında kırmızı kaleme bakmayı eklememiştir.

-Denizbank koronavirüs nedeniyle vatandaşlara destek olmak amacıyla kredi notuna bakmaksızın kredi imkanı vermiştir.

-Burganbank

-Akbank sicili bozuk kişilere belirli miktarlarda kredi vermiştir.

-Garanti BBVA borcunu ödemekte zorluk yaşayanlara kredi vermektedir.

-Ziraat Bankası 2020 senesinde çok fazla ilgi gören bu kampanya ile sicili bozuk kişilere kolayca kredi çekme işlemi gerçekleştirmiştir.

Kırmızı kalem yiyen kişiler için kredi kampanyaları nelerdir?

Kırmızı kalem yiyen kişiler eski senelerde kredi alma istekleri reddedilse de artık bazı bankalar, sicili bozuk kişiler ve kırmızı kalem yiyen kişiler için birçok kredi kampanyaları yapmaktadır. Bu kampanyalar şöyledir;

-Aktifbank

Aktifbank kredi başvurusu; N Kolay Kredi kampanyası sunan Aktifbank krediyi hemen onaylanacaktır. Bankanın intenet sitesine girerek, krediler hakkında daha detaylı bilgiler edinebilirsiniz. Ayrıca başvurular için de yine aktif bank sitesini ziyaret etmeniz gerekmektedir. N kolay kredi için belirlenen vade miktarı 36 aylık taksite bölünür. İstenilen faiz oranıysa yüzde 2, 30 olarak belirlendi. Aktifbank ülkemizde şubesi olmayan bankalardandır. Bu sebeple başvuruları dijital ortamda yapılmaktadır. Şube işlemleri içinse PTT şubelerini kullanılmakta. Bu bankadan yapacağınız, kredi başvurunuz onayladığında adresinize bir ziyaret düzenlenecek. Sonrasında çıkan kredi tutarını PTT şubelerinden alabileceksiniz.

-Halkbank

Halkbank kırmızı kalem yiyenler için ve bankada sicili bozuk kişiler için kredi imkanı vermektedir. Birçok kişi bu krediler ile finansman desteğini banka tarafından sağlayabilir. Halkbank üzerinden borç transferleride yapabilmektedir. Buradan diğer bütün bankalarda bulunan borçlarınızı bir araya gelerek, tekrar bir kredi yapılandırması da yapabilmektedir.

-Denizbank

Resmi gazetede yayımlanan yazıya göre Denizbank’dan kredi alacak kişilerin siciline bakılmayacak. Aynı zamanda denizbank diğer bankalardaki tüm borçlarınızı kendi bünyesinde toplayarak tek bir ödeme yapmanızı sağlıyor. Denizbank’ın müşterilerine verdiği kredi imkanıysa 36 aylık taksit şeklinde olarak ödenmekte olup, yüzde 2,12 faizli olacaktır.

-Burganbank

Kefilsiz, belgesiz olarak kredi almak isteyen kişilerin ilk durağı olan Burganbank, ayrıca sicili bozuk kişilerede kredi sunmaktadır. Başvuruları hızlıca onaylayan Burganbank, dijital ortamdan işlemleri gerçekleştirmektedir. Bankanın intenet şubelerine giriş yapıp, hızlı ve kolay bir şekilde kredinizi alabilirsiniz. Ev kredisi, tatil kredisi ve çeşitli ihtiyaç kredileri için kredi imkanı vermektedir. Kredi için 36 aylık taksit seçeneği bulunmaktadır. Tüm bunlara ek olarak diğer bankalarda borçlarınız mevcut ise tüm borçlarınızı Burganbankta toplayarak, yeniden yapılandırabilir. Bu bankanın borç transferi hizmetleride bulunmaktadır.

-Odeobank

Odeobak çok köklü bir banka olduğu için daha kolay şekilde kredi imkanları vermektedir. Eğer bankalardan kırmızı kalem yediyseniz ve siciliniz kötü durumda ise bu bankadan kredi çekebilirsiniz. Üstelik Odeobank kendi müşterileri için ‘’nakit hazır kredi’’ kampanyasıyla herhangi bir şart, belge veya kefil aramadan 60 aylık vade imkanları ile 10.000 TL’ye kadar kredi vermektedir. Başvuru için bankanın resmi intenet sitesinden yapabilirsiniz.

-Ziraat Bankası

Ziraat Bankası sicili bozuk kişilere salgın zamanında birçok kişiye kredi vermiştir. Bu kredi miktarı 3.000TL, 5.000TL, 7.500TL ve 10.000TL olarak belirlenmiştir. Yalnız Ziraat Bankası’nın bu kampanyasının süresi bitmiştir. Ziraat bankasının bu kredisi için yoğun başvuru olduğundan birçok kişi de bu krediden yararlanamamıştır.

Bazı koşullara uyan kişilerin bankanın şubelerine giderek, şahsen kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvurunuz ilgili kişilerce değerlendirmeye alındıktan sonra sizlere yanıtı en kısa sürede verilecektir.

Kara listede olanlara kredi veren bankalar hangisidir?

Sicili bozuk olan kişilerin bütün bilgileri diğer bankalarla paylaşır. Şöyle ki bankaya borcu olupda ödemeyen kişiler fişlenir. Bu durumda da birçok banka kara listede olan kişilere kredi vermez. Dolayısıyla kara listede olanlara kredi imkanı tanıyan bankalar hep araştırılmaktadır.

Kara listedeki kişiler için bir takım farklı yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler şunlardır;

-Kredi çekecek olan kişinin en az 2 kefil bulması gerekiyor,

-İpotek yöntemiyle kredi çekebilirler. Yani kredi çekmek isteyen kişiler, ev, arsa ya da araban gibi mal varlıklarını ipotek ettirerek, kredi çekebilir.

-Blokeli kredi, yani bankadan çekmiş olduğunuz kredinin bir miktarı bankada kalır. Buna blokeli kredi ismi verilmektedir. Bu sayede kara listede olan kişiler de kredi alabilme imkanı bulur.

Verdiğimiz bu yöntemlerden kendinize uygun olanı seçerek kredi çekebilirsiniz. Aynı zamanda bu yöntemler ile bankadaki bozuk sicilinizi ve düşük kredi notunu yükseltebilirsiniz.