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Kira yardımı için e-devletten başvuru nasıl yapılır? 2020 yılı 960 TL kira yardımı şartları

18 Ağustos 2020 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Kira yardımı için e-devletten başvuru nasıl yapılır? yılı 960 TL kira yardımı şartları konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Kira yardımı için e-devletten başvuru nasıl yapılır? yılı 960 TL kira yardımı şartları ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 18 Ağustos 2020 Salı tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

18 Ağustos 2020 Salı 18:29
Kira yardımı için e-devletten başvuru nasıl yapılır? 2020 yılı 960 TL kira yardımı şartları
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Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Koronavirüs pandemisi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere pek çok yardım yapmaktadır. Bakanlığın yaptığı yardımlardan bir tanesi de kira desteğidir. Bu destek kirasını ödemekte zorlanan ve Koronavirüs salgını nedeniyle çalışamayan kişilere verilmektedir. Bakanlık tarafından verilen kira yardımı 960 TL olarak belirlenmiştir.

Kira yardımları pandemi sürecinin yanı sıra kentsel dönüşüm kapsamında evleri olan kişilere de verilmektedir.

Hangi Kurumlar Kira Yardımı Yapmaktadır?

Bakanlık veya devlet kurumlarının yanında özel vakıf ve denekler tarafından ekonomik olarak zor durumda olan kişilere kira desteği verilmektedir. Kira yardımı veren kurumlar aşağıdaki gibidir:

- Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

- Belediyeler

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


- Sivil toplum kuruluşları

- Özel vakıf ve denekler

Nasıl Kira Yardımı Başvurusu Yapılır?

Kira yardımları için başvurular e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Sisteme giriş yapan kişiler “Hak sahipleri ailelere kira yardımı yapılması” yazan bölümden başvurularını tamamlayabilir. Bu ekrandan kişiler hakkında gereken yerlerin doldurulması gerekmektedir. Ekrandaki formun doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması çok önemlidir. Başvuruların ardından kurum tarafından inceleme yapılır ve onay verilen kişiler kira yardımı alabilir.

Kira Yardımı İçin Hangi Evraklar Gerekir?

- Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi

- İkametgah adresi

- Gelir durumunu gösteren belge

- Fakirlik belgesi

 

 



Son Güncelleme: 18.08.2020 18:29
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