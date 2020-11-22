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Kira gelir vergisi nasıl hesaplanır? Kira gelir vergisi ödemesi nasıl yapılır?

Kira geliri alanlar, mevcut yasaya göre 2021 yılında kira gelir vergisinin nasıl hesaplanacağını bilmek istiyor. Kira gelir vergisi neye dayanarak hesaplanır? Kira gelir vergisi ödemesi nereden yapılmaktadır? Mülk sahibi olan kişiler mülklerine kiralarken nelere dikkat etmelidirler?

22 Kasım 2020 Pazar 10:27
Kira gelir vergisi nasıl hesaplanır? Kira gelir vergisi ödemesi nasıl yapılır?
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Kira Gelir Vergisi Nedir?

Tanım olarak kira gelir vergisi, ev, işyeri veya bu mülkleri başkalarına kiralayan araziye sahip kişilerin elde ettikleri kira gelirleri üzerinden alınan bir vergidir. Maliye Bakanlığı yılda bir veya iki kez tahsilat yapar. Ancak, gelir vergisi genel tebliği kapsamında her yıl yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Bu bakımdan mal sahipleri kira gelir vergisi hesaplamasına dikkat etmelidir. Kira gelir vergisi ödeyen kişi, mülkün sahibi olan kişi olarak tanımlanır. Ancak kira gelirinin vergiye dahil edilebilmesi için kira gelirinin belli bir miktarın üzerinde olması gerekmektedir. Yani kira geliri, kişinin takvimde kazandığı toplam geliri ifade eder.

Yukarıdaki tutar, konutların kiralanması ile elde edilen toplam kira gelirinin her yıl 4000 TL'yi aşması halinde geçerlidir. Kiralanan ev, işyeri veya arsa sahibi bu miktardan daha düşük bir yıllık kira alırsa, kira gelir vergisi ödemesine gerek yoktur. Ancak kira geliri mülkün yapısına göre değişiklik göstermektedir. İşletme sahiplerinin yıllık kira gelirlerinin 27.000 Türk Lirasını aşması durumunda kira gelirini ödemekle yükümlüdürler.

Kira Geliri Vergisi Nasıl Hesaplanır?


Kira gelir vergisi hesaplanırken farklı faktörler dikkate alınır. Buna göre;

  • Gelir yılı,
  • Gelir kaynakları,
  • Gider türü,
  • Toplam hesaplanan konut kirası,
  • Kira dışında vergiye tabi gelir,
  • Kiracı dışında gelir beyanı,
  • Makbuzlu yapılmış bağışlar,
  • Devredilmiş zarar tutarı gibi durumlar baz alınarak hesaplanmaktadır.

Ödenecek kira gelir vergisi tutarında farklılıklar bulunmaktadır. Söz konusu evin yapısı düşünüldüğünde evin büyüklüğüne ve kira yapısına bağlı olarak farklı durumlar ortaya çıkacaktır. Kira gelir vergisi hesaplanırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Kira gelir vergisi hesaplanırken, resmi kira miktarının düşük olduğunu göstermemek ve dolayısıyla vergiden kaçınmak için binanın mevcut durumu ve bölgedeki diğer konutların kira bedelleri de dikkate alınmalıdır.

Bu nedenle, hesaplama anında mülk hakkında ayrıntılı bilgi vardır. Kira gelir vergisi oranı her yıl değişebilir. Değişiklikle birlikte, vergi oranı da farklı bir yüzde oranına sahip. Farklı vergi oranları olabilir, mesela 22.000 Türk Lirası maksimum kira %15 ve sonraki fiyat artışları %20, %27, %35 ve %40'tır.

Kira Gelir Vergisi Beyannamesi Nedir?

Kira gelir vergisi beyannamesi verilmeden vergi işlemleri yapılamaz. Bu nedenle kira gelir vergisinin ödenebilmesi için öncelikle beyanname eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Beyanname ile ilgili gerekli detayları tamamladıktan sonra, vergi dairesine başvurarak kira gelir vergisini ödenir. Aynı zamanda İntenet Vergi Dairesi üzerinden yapılan başvurular kapsamında online beyanname formu doldurularak ödeme işlemleri kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. Kira gelir vergisi tek seferde ödeneceği için intenet üzerinden taksit imkânı da bulunmaktadır. Vergiler her yıl Mart ve Nisan aylarında ödenir. Bu tarihlerde ödeme yapılması gerekiyorsa ilgili tarihte ödeme yapılmazsa faiz tahsil edilecektir.



Son Güncelleme: 22.11.2020 10:27
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