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Kira borcuna nasıl itiraz ediliyor? Kira borcuna itiraz dilekçesi 2020

Kirada evi bulunan ev sahipleri kiracıları kirasını ödemediği taktirde ihtarda bulunarak kiracının 10 ila 30 olarak değişen günlerde kiranın ödenmesini sağlayabilmektedir. Kirayı ödemiş olmasına rağmen ihtar gelen kiracılar ise kira borcu itiraz dilekçesi yazmalıdır.

24 Aralık 2020 Perşembe 00:22
Kira borcuna nasıl itiraz ediliyor? Kira borcuna itiraz dilekçesi 2020
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Kirada evi olan ev sahipleri 2021 yılı için kira borcuna itiraz dilekçesinin nasıl yazıldığını merak etmektedir. Kirada evi olan ve bu eve ait kira borcu ödenmeyen kişiler kiracının kira sözleşmesini ihlal etmesi sebebi ile ihtarda bulunarak kiracıdan evi tahliye etmesi ve kira borcunun ödenmesi sağlanabilmektedir.

Dilekçe sonrasında evde oturan kiracının evi boşaltması ve kira ödemesi için 10 gün iş yerlerinde ise iş yerini tahliye etme için 30 gün süre verilmektedir. Bazı durumlarda ortaya çıkan, kiracının kirayı ödemiş olmasına rağmen kira borcu ihtarında kiracı, itiraz dilekçesi yazabilmektedir.

İşte 2021 yılı için kira borcu itiraz dilekçesi öneği..

Kira Borcu İtiraz Dilekçesi:

.. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Dosya No:

 

İTİRAZ EDEN(BORÇLU) :

 

ADI SOYADI  :

 

VEKİLİ :

 

ALACAKLI :

 

VEKİLİ:

 

ALACAK TUTARI    : 

 

KONU       : Müvekkilime  tarihinde tebliğ edilen ilamsız   takibe ilişkin ödeme emrine yasal süresi içinde itirazımızdır.

 

İTİRAZ NEDENLERİ              

1.

2.

 

3. Kira borcunun  numaralı banka hesabına ödenmesi nedeni ile kira borcu bulunmamaktadır. Takip de bu nedenle geçersizdir. Borca itiraz ediyoruz.

 

SONUÇ VE İSTEM : Açıkladığımız sebeplerden dolayı müvekkil aleyhine yapılan  icra takibinin durdurulmasını, takip giderleriyle ücreti vekaletin alacaklıya yükletilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Tarih

 

İtiraz Eden Borçlu Vekili



Son Güncelleme: 24.12.2020 00:22
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Anahtar Kelimeler:
KiraborcuItirazDilekçe
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