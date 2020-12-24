Kira borcuna nasıl itiraz ediliyor? Kira borcuna itiraz dilekçesi 2020

Kirada evi olan ev sahipleri 2021 yılı için kira borcuna itiraz dilekçesinin nasıl yazıldığını merak etmektedir. Kirada evi olan ve bu eve ait kira borcu ödenmeyen kişiler kiracının kira sözleşmesini ihlal etmesi sebebi ile ihtarda bulunarak kiracıdan evi tahliye etmesi ve kira borcunun ödenmesi sağlanabilmektedir.

Dilekçe sonrasında evde oturan kiracının evi boşaltması ve kira ödemesi için 10 gün iş yerlerinde ise iş yerini tahliye etme için 30 gün süre verilmektedir. Bazı durumlarda ortaya çıkan, kiracının kirayı ödemiş olmasına rağmen kira borcu ihtarında kiracı, itiraz dilekçesi yazabilmektedir.

İşte 2021 yılı için kira borcu itiraz dilekçesi öneği..

Kira Borcu İtiraz Dilekçesi:

.. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

Dosya No:

İTİRAZ EDEN(BORÇLU) :

ADI SOYADI :

VEKİLİ :

ALACAKLI :

VEKİLİ:

ALACAK TUTARI :

KONU : Müvekkilime tarihinde tebliğ edilen ilamsız takibe ilişkin ödeme emrine yasal süresi içinde itirazımızdır.

İTİRAZ NEDENLERİ

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3. Kira borcunun numaralı banka hesabına ödenmesi nedeni ile kira borcu bulunmamaktadır. Takip de bu nedenle geçersizdir. Borca itiraz ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEM : Açıkladığımız sebeplerden dolayı müvekkil aleyhine yapılan icra takibinin durdurulmasını, takip giderleriyle ücreti vekaletin alacaklıya yükletilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Tarih

İtiraz Eden Borçlu Vekili