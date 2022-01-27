Kimlikle gelir belgesiz 61.000 TL kredi imkanı! İşte gelir belgesiz 61.000 TL kredi başvuru şartları!

Enpara 61.000 TL kredi başvuru detayları

Garanti BBVA 61.000 TL kredi başvuru detayları

Enpara’dan 61.000 TL kredi başvurusu yapılabiliyor. Banka, QNB Finansbank’ın müşterilerine sunmuş olduğu bir banka olduğundan, bu bankadan kredinizi hızlıca alabiliyorsunuz. Enpara.com bankası dijital banka olduğundan dolaya müşterilerinden kredi için evrak istemeyerek anında kredi onayı veriyor. Enpara.com sitesinden ya da bankaya ait resmi intenet sitesinden başvurular online olarak yapılabiliyor.

En yakın Garanti BBVA şubesine gidip bankadan 36 ay vadeli kredi kullanılabiliyor. 61.000 TL kredi almak istiyorsanız, yalnızca kimliğiniz ile bankanın şubesine gidip anında onay alabilirsiniz. Kredisinin sonucu uygun olan müşteriler, sigorta durumları da uygun olursa onay alacaklar ve kredileri hesaplarına yatacaktır. Üç aylık aynı iş yerinde sigortanız bulunuyorsa, kredi başvurunuzu da bu şekilde yapabiliyorsunuz. Emekli olan müşteriler emekli maaşlarını Garanti BBVA şubelerine taşıdıkları zaman kredi onayı alacaklar.