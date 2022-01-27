Kimlikle gelir belgesiz 61.000 TL kredi imkanı! İşte gelir belgesiz 61.000 TL kredi başvuru şartları!

Enpara 61.000 TL kredi başvuru detayları
Garanti BBVA 61.000 TL kredi başvuru detayları
En yakın Garanti BBVA şubesine gidip bankadan 36 ay vadeli kredi kullanılabiliyor. 61.000 TL kredi almak istiyorsanız, yalnızca kimliğiniz ile bankanın şubesine gidip anında onay alabilirsiniz. Kredisinin sonucu uygun olan müşteriler, sigorta durumları da uygun olursa onay alacaklar ve kredileri hesaplarına yatacaktır. Üç aylık aynı iş yerinde sigortanız bulunuyorsa, kredi başvurunuzu da bu şekilde yapabiliyorsunuz. Emekli olan müşteriler emekli maaşlarını Garanti BBVA şubelerine taşıdıkları zaman kredi onayı alacaklar.
Son Güncelleme: 27.01.2022 15:56