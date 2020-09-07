İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına...

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanmalı?

2020 Yılında Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanmalı, kıdem tazminatı alınırken hangi özellikler bulunmalı, 2020 yılında kıdem tazminatı ne kadardır, yurt dışında ve askerlikte kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılacağı okuyanlar tarafından merak ediliyor.

07 Eylül 2020 Pazartesi 21:02
Kıdem tazminatı nasıl hesaplanmalı?
Takip Et:

Öncelikle Kıdem tazminatı net gelir üzerinden yapılır. Eğer yılın ilk günü 1 Ocak ile yılın son günü 31 Aralık arasında işten ayrılırsanız size verilecek olan net tazminatı hesaplayabilirsiniz. Net gelirinizin fazla olduğu taktirde kıdem tazminatı belirli bir tavan tutarını geçmemelidir.

Kıdem Tazminat Fonu 2020 İtibarı ile Ne Kadar:

Gündemden düşmeyen Kıdem Tazminatı Fonu 2019 ve 2023 yılları arasında eylem planında yer almakta ama henüz bir değişim gösterme söz konusu değildir. İlerleyen zamanlarda belki bir değişikliğe gidilebilir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır:

SGK kıdem tazminatı işten ayrılma tarihinde son net kazancınıza göre yapılır. Önek vermek gerekirse, 2950 Türk Lirasında net bir kazancınız var ise ve 1 yıl ve 1 yılın üzerinde çalışmışsanız net tazminat tutarınızda 2950 Türk Lirası olacaktır. Kıdem tazminatı alacaksanız basit bir hesaplama yöntemi ile ne kadar alacağınızı öğrenebilirsiniz. %7, 059 tutarında kesilecek olan damga vergisini çıkartırsanız net kıdem tazminat gelir vergisini bulursunuz. Alacak olacağınız kıdem tazminatından gelir vergisi kesilmez. Yani işlem, (Net ücret toplam)-(Net ücretin % 7, 059’ u) hesaplamasından çıkan sonuç sizin alacağınız net kıdem tazminatı göstermektedir. Önek vermek gerekirse:

*Bir yıl çalışma süresini doldurup işten ayrılan birinin, işi bıraktığı tarihte aldığı net geliri 2700 Türk Lirası, net yemek ücreti 400 Türk Lirası, yıllık ikramiyesi ise 3000 Türk lirasıdır yani, (3000 bölü 12)+400+2700 işlemi sonucunda 3350 Türk Lirasıdır. Yapılan % 7, 059 oranında ki damga vergisi kesintisini düşürecek olursak 3325 Türk Lirası bireyin alacağı tazminat tutarı olacaktır. İki yılı aşkın bir süre çalıştı ise(önek 26 ay), 3326 bölü 12 sonucu ile çalışılan 26 ay çarpılır ve sonuç 7200 Türk Lirası kişinin alacağı net tazminat parası olur. Öte yandan askerlik tazminatı ise aynı yöntemler ile yapılmakta ve askerlik yapan çalışan yıllık net ücretinin % 8, 27 ödenecek şekildedir. Yurt dışı kıdem tazminatları da aynı şekilde yapılmakta yalnız tavan tutarı göz önünde bulunmaktadır.

Kıdem Tazminatı Almak İçin Gerek Özellikler:

  


*Yapılan bir kusur olmadan ve kendi isteğinizle çıkmamak.

Eğer kendi isteğiniz ile işten çıktıysanız tazminat almak için bazı durumlar gerekmektedir:

*Askerlik sebebi ile işten ayrılmak zorunda kalma,

*Emeklilik veya malulen emeklilik gibi gerekli gerekçeler ile işten ayrılma,

*Sağlık Problemlerinden dolayı.



Son Güncelleme: 07.09.2020 21:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kıdem Tazminatı Nasıl HesaplanırKıdem Tazminatı NedirKıdem Tazminatı Alma şartlarıKıdem Tazminatında Son Durum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emeklilik fonlarına yatırım yapanlar kazanıyor
Emeklilik fonlarına yatırım yapanlar kazanıyor
Ziraat Bankası’nda Hangi Krediler Verilmektedir?
Ziraat Bankası’nda Hangi Krediler Verilmektedir?
Engelli işçiyi Çalıştırma koşulları nelerdir?
Engelli işçiyi Çalıştırma koşulları nelerdir?
Düzce'ye yeni mega proje! Yarım milyon yatırımla 3 bin kişi istihdam edilecek
Düzce'ye yeni mega proje! Yarım milyon yatırımla 3 bin kişi istihdam edilecek
Mobil ödeme nakite nasıl çevirilir?
Mobil ödeme nakite nasıl çevirilir?
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme

Popüler Haberler

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanmalı?
Kıdem tazminat fonu nedir? Kıdem tazminatı fonunda neler planlanmaktadır?
Çoçuk parası nasıl başvurulur? 2020 Çoçuk parası nasıl hesaplanır?
Formula 1 Türkiye yarışları hangi tarihlerde yapılacak? Formula 1 Türkiye İstanbul Park tarihleri
Kalıcı makyaj kaç gün dayanır, kalıcı makyajı kimler yapabilir?
Yabancılar için zorunlu sağlık sigortası nereden ve nasıl yapılır?
Bisiklet kredisi veren bankalar ve şartları 2020
7 Eylül 2020 Pazartesi Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 7 Eylül 2020 Pazartesi Dünya genelinde vaka sayısı
Beni Bırakma Firuze kimdir? Gerçek adı nedir? Hazal Eylül Çelik nereli, yaşı kaç?
Ayak bileği burkulması için ne yapılmalı? Ayak bileği burkulduğunda ne yapılmalı?
Çiftçi borçları nasıl ertelenecek? Borçların ertelenmesi için sebepler
Kronik yorgunluk nedir, neden olur? Kronik yorgunluk belirtileri ve tedavi yöntemleri
Çukur Evde 1. bölüm ile youtube'da yayınlandı! Binlerce soru yağdı
Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları Konusu Nedir, Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?
ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanır?
Bay Yanlış dizisine yeni gelen katılan oyuncular
Emekliye seyyanen zam verilecek mi? Eylül 2020 Emekliye seyyanen zam konusunda son gelişmeler ne?
Çukur yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Toki faizsiz konut kredisi nasıl alınır? Eylül 2020 Toki ev alma banka kredisi şartları
Galatasaray'a transfer olan Etebo kimdir? Oghenekaro Etebo kariyeri ve geçmişi
İkici el ve sıfır konut alma planları yapanlar için güncel konut kredisi faiz oranları 7 Eylül 2020 Pazartesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.