Kıdem tazminatı nasıl hesaplanmalı?

Öncelikle Kıdem tazminatı net gelir üzerinden yapılır. Eğer yılın ilk günü 1 Ocak ile yılın son günü 31 Aralık arasında işten ayrılırsanız size verilecek olan net tazminatı hesaplayabilirsiniz. Net gelirinizin fazla olduğu taktirde kıdem tazminatı belirli bir tavan tutarını geçmemelidir.

Kıdem Tazminat Fonu 2020 İtibarı ile Ne Kadar:

Gündemden düşmeyen Kıdem Tazminatı Fonu 2019 ve 2023 yılları arasında eylem planında yer almakta ama henüz bir değişim gösterme söz konusu değildir. İlerleyen zamanlarda belki bir değişikliğe gidilebilir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır:

SGK kıdem tazminatı işten ayrılma tarihinde son net kazancınıza göre yapılır. Önek vermek gerekirse, 2950 Türk Lirasında net bir kazancınız var ise ve 1 yıl ve 1 yılın üzerinde çalışmışsanız net tazminat tutarınızda 2950 Türk Lirası olacaktır. Kıdem tazminatı alacaksanız basit bir hesaplama yöntemi ile ne kadar alacağınızı öğrenebilirsiniz. %7, 059 tutarında kesilecek olan damga vergisini çıkartırsanız net kıdem tazminat gelir vergisini bulursunuz. Alacak olacağınız kıdem tazminatından gelir vergisi kesilmez. Yani işlem, (Net ücret toplam)-(Net ücretin % 7, 059’ u) hesaplamasından çıkan sonuç sizin alacağınız net kıdem tazminatı göstermektedir. Önek vermek gerekirse:

*Bir yıl çalışma süresini doldurup işten ayrılan birinin, işi bıraktığı tarihte aldığı net geliri 2700 Türk Lirası, net yemek ücreti 400 Türk Lirası, yıllık ikramiyesi ise 3000 Türk lirasıdır yani, (3000 bölü 12)+400+2700 işlemi sonucunda 3350 Türk Lirasıdır. Yapılan % 7, 059 oranında ki damga vergisi kesintisini düşürecek olursak 3325 Türk Lirası bireyin alacağı tazminat tutarı olacaktır. İki yılı aşkın bir süre çalıştı ise(önek 26 ay), 3326 bölü 12 sonucu ile çalışılan 26 ay çarpılır ve sonuç 7200 Türk Lirası kişinin alacağı net tazminat parası olur. Öte yandan askerlik tazminatı ise aynı yöntemler ile yapılmakta ve askerlik yapan çalışan yıllık net ücretinin % 8, 27 ödenecek şekildedir. Yurt dışı kıdem tazminatları da aynı şekilde yapılmakta yalnız tavan tutarı göz önünde bulunmaktadır.

Kıdem Tazminatı Almak İçin Gerek Özellikler:

*Yapılan bir kusur olmadan ve kendi isteğinizle çıkmamak.

Eğer kendi isteğiniz ile işten çıktıysanız tazminat almak için bazı durumlar gerekmektedir:

*Askerlik sebebi ile işten ayrılmak zorunda kalma,

*Emeklilik veya malulen emeklilik gibi gerekli gerekçeler ile işten ayrılma,

*Sağlık Problemlerinden dolayı.