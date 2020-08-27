Kıbrıs'ta çalışma şartları ve asgari ücret

Kıbrıs’ta asgari ücret tutarı Türkiye’ye kıyasla bir tık daha fazladır. Tüketim maliyeti de ülkeye gelen yatırımcı ve girişimcilerin fazla olmasından dolayı fazladır. Kıbrıs’ta her yıl “Asgari Ücret Saptama Komisyonu” tarafınca yılda bir kez olmak üzere hesap yapılmaktadır. Asgari ücret üzerine ise Kıbrıs’ta birden fazla yasa bulunmaktadır.

Kıbrıs’ta en son güncel asgari tutar ücreti 2.365 TL olarak belirlenmiştir. Kıbrıs’ta çalışan bir işçinin saatlik olarak 13,64 TL, günlük 109,15 TL, haftalık ise 545,77 TL maaş almaktadır.

Kıbrıs’ta mevsime göre de işçilerin çalışma düzenleri farklılık göstermektedir. Kışın 08.00’da iş başı yapan işçi 12.30’da mola vermekte, 13.00’da ise tekrar iş başı yapmaktadır. Mesai bitimi ise 16.15 olmaktadır. Haftada bir gün ise mesai bitiş saati 17.30 olmaktadır. 4 ay boyunca yaz, geriye kalan 8 ay boyunca ise kış mesai uygulanmaktadır.

Yaz aylarında ise işçi 07.30’da iş başı yapmış olmaktadır.14.00’da ise paydos saati olarak belirlenmiştir. Yaz ayları boyunca ise haftanın bir günü 7.30'dan12.30'a kadar çalışmakta ve 13.00’a kadar mola vermektedir. 17.00’da ise iş bitimi olarak uygulanmaktadır.

Kıbrıs’ta ev fiyatları ise konumuna göre farklılık göstermektedir. Bu fiyatlandırmalar 439 USD ile 233 USD aralarında gidip gelmektedir.

Market fiyatlarına bakacak olursak, 1 litrelik süt fiyatı 7,50 TL ile 9.50 TL arasında bulabilirsiniz. Ekmeği 5.60 TL’ye, 12’li yumurta 18 TL, 1 KG yerel peyniri ise 47 TL’ye kadar ücret verebilmektesiniz.

Kıbrıs’ta son yıllarda ki asgari ücret tutarları ise şu şekildedir: