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Kia Ocak 2021 otomobil kampanyaları

Kia, yeni yılın Ocak ayı kampanyasıyla bazı otomobil modellerinde 100 bin Tl ‘ye yüzde 0,99 faiz fırsatıyla 24 aya kadar vade sunmakta. Ayrıca hafif ticari olan Bongo modeli için ise 12 ay boyunca 50 bin TL’ye yüzde 0 faiz imkânı tanıyor.

10 Ocak 2021 Pazar 19:10
Kia Ocak 2021 otomobil kampanyaları
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Kia, üstün sürüş deneyimiyle sevenlerinin beklediği yılın ilk ocak ayı kampanyasını açıkladı. Kia’nın C-SUV segmentindeki temsilcisi olan Sportage modeli için 100 bin TL’ye 24 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı sunuyor. Ve ünlü Stonic ve Picanto modellerindeyse 50 bin TL’ye 18 ay yüzde 0,89 faiz fırsatıyla Kia, dikkatleri üstüne çekiyor.

Yenilenen Ceed’in benzinli modeliyle 50 bin TL’ye 18 ay 0,99 faizle arabasını yenilemek isteyen müşterilerine karşısına çıkarıyor. Kia, bir başka dizel motorlu versiyonuyla da 100 bin TL’ye 24 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla çıkmaya hazırlanıyor.

Kia’nın geçtiğimiz yıl içerisinde Türkiye’ye getirdiği XCeed ile hibrit motorlu SUV modeli olan Niro da, Sportage’da olduğu gibi 100 bin TL’ye 24 ay yüzde 0,99 faiz imkânı sunuyor.

 



Son Güncelleme: 10.01.2021 19:10
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Anahtar Kelimeler:
Ocak2021ArabaKIAFırsatlarBongoOtomobil
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