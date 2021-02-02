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Kentsel dönüşüm kredisi veren bankalar hangileri? 2021 yılı 16 banka ile protokol imzaladı

2021 yılında yapılacak kentsel dönüşümler ilgili gelişmeler açıklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol anlaşması imzalayan ve vatandaşlara kredi desteği sağlayacak 16 banka ile ilgili bilgi verilirken vatandaşlar kentsel dönüşüm kredisi veren bankaları araştırmaya başladı.

02 Şubat 2021 Salı 21:29
Kentsel dönüşüm kredisi veren bankalar hangileri? 2021 yılı 16 banka ile protokol imzaladı
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2021 yılında kentsel dönüşüme önem vereceğini belirten açıklamalar sonrasında kentsel dönüşüme hak kazanacak kişilerin alabileceği krediler ve hangi bankaların kredi verdiği merak edilmeye başlandı.

Kentsel dönüşüme girecek olan bölgelerde evi olan vatandaşlara verilecek olan krediler ile ilgili araştırmalar devam ederken 2021 yılında 16 banka kentsel dönüşüm kredisi vereceğini açıkladı.

Yapılan açıklamalarda 6306 sayılı kanun gereğince afet bölgesinde olan ve riskli yapılar olarak tescillenen bina ve bölgelerin yıkım ve yenileme çalışmaları 2021 yılında tüm hızıyla devam edecek. Oturduğu dairesi yıkılan vatandaşlara destek sağlanacağı açıklanırken destekler sonrasında talep eden kişilere kredi verileceği ve bu kredileri 16 bankanın sağlayacağı açıklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol anlaşması imzalayan 16 banka ise şu şekilde;

1- Akbank T.A.Ş.

2- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

3- Altenatif Bank A.Ş.

4- Denizbank A.Ş.

5- QNB Finansbank A.Ş.

6- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

7- Türkiye Halk Bankası A.Ş.

8- ING Bank A.Ş.

9- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

10- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

11- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

12- Türkiye İş Bankası A.Ş.

13- Şekerbank T.A.Ş.

14- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O

15- Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.

16- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

 



Son Güncelleme: 02.02.2021 21:29
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Anahtar Kelimeler:
2021Kentsel DönüşümKrediBanka
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