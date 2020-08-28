Kentsel dönüşüm kira yardımı ödemesi ne zaman başlar?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı açıklama ile kiracılara umut oldu. Kiracılara uygun yollarla destek vereceklerini açıklayan Bakanlık, bu yardımı kentsel dönüşüm nedeniyle kiracılara verecek. 1150 TL’ye kadar varan destek kira ödemeleri, şehirlere göre değişiklik göstermektedir. Küçük şehirlerde 600 ile 715 TL arasında değişiklik gösteren destekler büyük şehirlerde 1150 TL’ye kadar çıkıyor. Yapılan açıklamaya göre 18 ay boyunca sürecek olan ödemeler bazı durumlarda değişiklik gösterebilmektedir. Bazı özel nedenlerin olması durumunda bu ödemeler 36 aya kadar vatandaşlara yapılmaktadır. Bu destekten yararlanmak isteyen kişiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı İl Müdürlüklerine, Belediyelere veya Sosyal Yardımlaşma Deneklerine başvurabilmektedir.

Kentsel dönüşümde kira yardımı ödemesi

2019 yılı itibariyle büyük şehirler için 1150 TL ödeme yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, diğer iller için bu ödemeleri 715 TL olarak belirlemişti. Bu sene için tutarlarda henüz değişiklik yapmayan bakanlığın, 2020 yılı itibariyle bu desteklerde artış yapması bekleniyor.

1150 TL’lik ödemeler Ankara, İzmir, İstanbul’da ikamet eden kişilere verilirken, onun dışında isteyen vatandaşlar 5.425 TL’lik tek seferlik ödeme hakkına da sahip oluyor.

Kira yardımı ödemesi ne zaman başlar?

Kira yardımı alacak kişilerin bu yardımı alabilmesi için tahliye veya yıkım kararı verilmesi şarttır. Tahliye veya yıkım kararı alan kişiler ilgili mercilere başvurarak kira destek ödemesinden yararlanabilir.