Kenevir yetiştiriciliği şartları nelerdir? Kenevir yetiştiricili ile nasıl para kazanılır?

Kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen vatandaşlar, intenet üzerinden bu konu ile ilgili birçok sorunun cevabını araştırıyor. Kenevir yetiştiriciliğinin nasıl yapılacağını, devletin desteğini, kenevir yetiştiriciliğinden nasıl para kazanılacağını merak eden vatandaşlar, bu soruların cevabını arıyor. İşte kenevir yetiştiriciliği ile ilgili tüm bilgiler.

Devlet desteği

Kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen vatandaşlara, devlet tarafından destek sunulmaktadır. Bağlı oldukları ilin Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuru yapan vatandaşlar, bu destekten yararlanabilir. Ancak bu destekten yararlanmak için belirli şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Öncelikle ekeceğiniz kenevirin tohumunun, en az uyuşturucu madde içeren tohum olması gerekiyor. Bunun dışında ise gerekli evrakları sağlayan vatandaşlar, devlet desteğinden yararlanabiliyor. Bir dekar tarla/arazi için 700 TL destek veren devlet, kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen vatandaşlara maddi konuda yardımını veriyor. Yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşların ise başvuru esnasında şu evraklarını yanında bulundurması gerekiyor:

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

İkamet ettiğini gösteren yerleşim yeri belgesi,

Kenevir tarlasına ait keşif raporu,

Sicil kayıt,

ÇKS belgesi.

Bu evraklarla birlikte Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuru yapan vatandaşlar, başvurularının olumlu sonuçlanması halinde devlet tarafından verilen desteği alabilirler.

Endüstriyel kenevir yetiştiriciliği

Kenevir yetiştiriciliği yapmak için öncelikle yetiştireceğiniz kenevirin lifi rami, keten benzeri bir lif olmalıdır. Bu liflerin hep geleneksel ürünlerde hem de tekstil sektöründe kullanılıyor olması, endüstriyel kenevir yetiştiriciliğinin en önemli noktası. Aynı zamanda dayanıklı olmalarından dolayı araba parçalarında ve inşaat malzemelerinde de kullanılan lifler, ekonomik olarak iyi bir getiri getirmektedir.

Kenevir liflerinin birçok sektörde kullanılması, ekonomik olarak kenevir yetiştiriciliği yapan kişiyi oldukça rahatlatmaktadır. İşte o sektörler:

Kozmetik

Gıda

Kağıt

İlaç

Yapı Malzemeleri

Tekstil

Petrol ve Petrokimya

Birçok farklı sektörde kullanılmasından dolayı oldukça önemli olan kenevir, ekonomik anlamda da bir hayli getiri yapan bir üründür.

Kenevir yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen vatandaşlar, keneviri ekecekleri toprağı ve iklimi iyi bilmelidir. Özellikle toprağın özelliğine hakim olmaları gerekir. İklim olarak ülkemizin birçok yeri kenevir yetiştiriciliği yapmak için uygundur. Kenevir tohumunu ekmek için yapmanız gereken en önemli olay ise toprağın nemli olmasıdır. Nemli bir toprağa kenevir ektiğinizde olumlu sonuç alma ihtimaliniz oldukça yüksektir. PH değeri 7 ile 7.5 arasında olan topraklarda kenevir yetiştiriciliği yapmak uygundur.

Kenevir yetiştiriciliğinden ne kadar kazanç elde edilir?

Diğer bitkilere göre kenevir yetiştirmek oldukça kolay ve ucuzdur. Aynı zamanda bir önceki sene ektiğiniz tohumları bir sonraki sene ekmeniz de mümkündür. Bu da ekonomik olarak sizi rahatlatacak bir olaydır. Kenevir yetiştiriciliğinden dönüm/dekar başına 700 TL civarı kar edersiniz, bu da iyi bir ekonomik getiridir.

Kenevir yetiştiriciliği karlı mıdır?

Kenevir yetiştiriciliğinde tohum dışında sadece sulama ve elektiriğe harcama yaparsınız. Onun dışında oldukça maliyetsiz olan kenevir yetiştiriciliği, yetiştiricilik yapan kişiyi ekonomik olarak zor duruma sokmaz. Kenevir lifinin hemen hemen her sektörde kullanılıyor olması, keneviri satmakta zorluk yaşamayacağınız anlamına gelir. Ayrıca kenevirin diğer bitkilere göre daha erken büyümesinden dolayı daha erken sonuç alacağınız ve ekonomik olarak sıkıntı çekmeyeceğiniz anlamına gelir.

Kenevir ekimi serbest olan şehirler

Kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen vatandaşlar, her şehirde bu yetiştiriciliği yapamıyor. Kenevirin uyuşturucuda kullanılmaması için devlet kontrolünde olması, kenevir yetiştiriciliği için belirli şehirlerin olmasını da yanında getiriyor. İşte kenevir ekimi serbest olan 19 şehir:

Kastamonu

Amasya

Kayseri

Malatya

Yozgat

Uşak

Rize

Çorum

Bartın

Kütahya

Ordu

Tokat

Samsun

Burdur

Zonguldak

Karabük

Antalya

İzmir

Sinop

Yukarıda bulunan şehirlerde ikamet ediyorsanız ve belirlenen şartları yerine getiriyorsanız, kenevir yetiştiriciliği yapmak için Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuru yapabilirsiniz.