İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
Açığa satış kararı Borsa İstanbul'da bugün de devam edecek! Açığa satış ne anlama geliyor?
Açığa satış kararı Borsa İstanbul'da...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...

Kenevir yetiştiriciliği şartları nelerdir? Kenevir yetiştiricili ile nasıl para kazanılır?

Kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden bu konu ile ilgili araştırmalar yapıyor. Kenevir yetiştiriciliğinin şartlarını merak eden vatandaşlar, aynı zamanda kenevir yetiştiriciliğinden nasıl para kazanılacağını araştırıyor. Kenevir yetiştiriciliği şartları nelerdir? Kenevir yetiştiriciliği ile nasıl para kazanılır? İşte tüm detaylar...

25 Mart 2021 Perşembe 00:26
Kenevir yetiştiriciliği şartları nelerdir? Kenevir yetiştiricili ile nasıl para kazanılır?
Takip Et:

Kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen vatandaşlar, intenet üzerinden bu konu ile ilgili birçok sorunun cevabını araştırıyor. Kenevir yetiştiriciliğinin nasıl yapılacağını, devletin desteğini, kenevir yetiştiriciliğinden nasıl para kazanılacağını merak eden vatandaşlar, bu soruların cevabını arıyor. İşte kenevir yetiştiriciliği ile ilgili tüm bilgiler.

Devlet desteği

Kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen vatandaşlara, devlet tarafından destek sunulmaktadır. Bağlı oldukları ilin Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuru yapan vatandaşlar, bu destekten yararlanabilir. Ancak bu destekten yararlanmak için belirli şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Öncelikle ekeceğiniz kenevirin tohumunun, en az uyuşturucu madde içeren tohum olması gerekiyor. Bunun dışında ise gerekli evrakları sağlayan vatandaşlar, devlet desteğinden yararlanabiliyor. Bir dekar tarla/arazi için 700 TL destek veren devlet, kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen vatandaşlara maddi konuda yardımını veriyor. Yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşların ise başvuru esnasında şu evraklarını yanında bulundurması gerekiyor:

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

İkamet ettiğini gösteren yerleşim yeri belgesi,

Kenevir tarlasına ait keşif raporu,

Sicil kayıt,

ÇKS belgesi.

Bu evraklarla birlikte Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuru yapan vatandaşlar, başvurularının olumlu sonuçlanması halinde devlet tarafından verilen desteği alabilirler.

Endüstriyel kenevir yetiştiriciliği

Kenevir yetiştiriciliği yapmak için öncelikle yetiştireceğiniz kenevirin lifi rami, keten benzeri bir lif olmalıdır. Bu liflerin hep geleneksel ürünlerde hem de tekstil sektöründe kullanılıyor olması, endüstriyel kenevir yetiştiriciliğinin en önemli noktası. Aynı zamanda dayanıklı olmalarından dolayı araba parçalarında ve inşaat malzemelerinde de kullanılan lifler, ekonomik olarak iyi bir getiri getirmektedir.

Kenevir liflerinin birçok sektörde kullanılması, ekonomik olarak kenevir yetiştiriciliği yapan kişiyi oldukça rahatlatmaktadır. İşte o sektörler:

Kozmetik

Gıda

Kağıt

İlaç

Yapı Malzemeleri

Tekstil

Petrol ve Petrokimya

Birçok farklı sektörde kullanılmasından dolayı oldukça önemli olan kenevir, ekonomik anlamda da bir hayli getiri yapan bir üründür.

Kenevir yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen vatandaşlar, keneviri ekecekleri toprağı ve iklimi iyi bilmelidir. Özellikle toprağın özelliğine hakim olmaları gerekir. İklim olarak ülkemizin birçok yeri kenevir yetiştiriciliği yapmak için uygundur. Kenevir tohumunu ekmek için yapmanız gereken en önemli olay ise toprağın nemli olmasıdır. Nemli bir toprağa kenevir ektiğinizde olumlu sonuç alma ihtimaliniz oldukça yüksektir. PH değeri 7 ile 7.5 arasında olan topraklarda kenevir yetiştiriciliği yapmak uygundur.

Kenevir yetiştiriciliğinden ne kadar kazanç elde edilir?

Diğer bitkilere göre kenevir yetiştirmek oldukça kolay ve ucuzdur. Aynı zamanda bir önceki sene ektiğiniz tohumları bir sonraki sene ekmeniz de mümkündür. Bu da ekonomik olarak sizi rahatlatacak bir olaydır. Kenevir yetiştiriciliğinden dönüm/dekar başına 700 TL civarı kar edersiniz, bu da iyi bir ekonomik getiridir.

Kenevir yetiştiriciliği karlı mıdır?

Kenevir yetiştiriciliğinde tohum dışında sadece sulama ve elektiriğe harcama yaparsınız. Onun dışında oldukça maliyetsiz olan kenevir yetiştiriciliği, yetiştiricilik yapan kişiyi ekonomik olarak zor duruma sokmaz. Kenevir lifinin hemen hemen her sektörde kullanılıyor olması, keneviri satmakta zorluk yaşamayacağınız anlamına gelir. Ayrıca kenevirin diğer bitkilere göre daha erken büyümesinden dolayı daha erken sonuç alacağınız ve ekonomik olarak sıkıntı çekmeyeceğiniz anlamına gelir.

Kenevir ekimi serbest olan şehirler

Kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen vatandaşlar, her şehirde bu yetiştiriciliği yapamıyor. Kenevirin uyuşturucuda kullanılmaması için devlet kontrolünde olması, kenevir yetiştiriciliği için belirli şehirlerin olmasını da yanında getiriyor. İşte kenevir ekimi serbest olan 19 şehir:

Kastamonu

Amasya

Kayseri

Malatya

Yozgat

Uşak

Rize

Çorum

Bartın

Kütahya

Ordu

Tokat

Samsun

Burdur

Zonguldak

Karabük

Antalya

İzmir

Sinop

Yukarıda bulunan şehirlerde ikamet ediyorsanız ve belirlenen şartları yerine getiriyorsanız, kenevir yetiştiriciliği yapmak için Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuru yapabilirsiniz.



Son Güncelleme: 25.03.2021 00:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KenevirKenevir Yetiştiriciliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kangal köpek yetiştiriciliği nasıl yapılır? Kangal köpek çiftliği yaparak para kazanma
Kangal köpek yetiştiriciliği nasıl yapılır? Kangal köpek çiftliği yaparak para kazanma
Mantar yetiştiriciliği yapmak için ne kadar sermaye gerekir? Mantar yetiştiriciliği para kazandırıyor mu?
Mantar yetiştiriciliği yapmak için ne kadar sermaye gerekir? Mantar yetiştiriciliği para kazandırıyor mu?
Besicilik para kazandırır mı? Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği nasıl yapılır? Büyükbaş hayvan besiciliği yaparak para kazanma yolları
Besicilik para kazandırır mı? Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği nasıl yapılır? Büyükbaş hayvan besiciliği yaparak para kazanma yolları
Kahve dükkanı için bayilik veren firmalar ve bayilik şartları
Kahve dükkanı için bayilik veren firmalar ve bayilik şartları
Çiğ köfte dükkanı için bayilik veren firmalar ve bayilik şartları
Çiğ köfte dükkanı için bayilik veren firmalar ve bayilik şartları
KOSGEB yeni girişimci desteği ve KOSGEB girişimci destekleme şartları
KOSGEB yeni girişimci desteği ve KOSGEB girişimci destekleme şartları

Popüler Haberler

Kenevir yetiştiriciliği şartları nelerdir? Kenevir yetiştiricili ile nasıl para kazanılır?
25 Mart 2021 Perşembe spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? 25 Mart 2021 Perşembe maç takvimi
Altın ne kadar oldu? 25 Mart 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 25 Mart 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 25 Mart 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 25 Mart 2021 Perşembe indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 25 Mart 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
25 Mart 2021 Perşembe itibariyle hangi illerde evde bakım maaşları yattı? 2021 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 25 Mart 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 25 Mart 2021 Perşembe
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 25 Mart 2021 Perşembe
Karantinadayım Gıda Yardımı Nasıl Alırım? 14 gün karantinada ihtiyaçlarımı nasıl karşılarım?
İlk kez ev sahibi olacaklara ve evlenecek gençlere devlet katkısı ile 82 bin liraya varan hibe para desteği ödemesi
NFT Nedir? NFT nasıl alınır? Yüksek fiyata satılan NFT’ler
RedmiBook Air 13 fiyatı ve özellikleri
Sadakatsiz dizisi Mert kimdir? Erdem Vurdem'in hayatı!
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 25 Mart 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
İşsizlik maaşı yattı mı? Mart 2021 İşsizlik maaşı hesaplara ne zaman yatar?
Vakıfbank havale ve eft işlem ücretleri kaç tl? 2021
Kredi kartı limit arttırma ve güncelleme için işlemler nelerdir?
Özel hastanelerden alınan heyet raporu geçerli midir? Heyet raporu nereden, kaç günde alınır?
Devlet hastanelerinde fizik tedavi masrafları ne kadar? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.