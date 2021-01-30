İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol Başakşehir'de
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol...

Kenevir yetiştiriciliği nasıl yapılır, izin almak için nereye başvurulur?

Kenevir üretimi izni nereden alınır? Türkiye'de kenevir üretimi yapılan iller neresi? Kenevir nerelerde kullanılır? Endüstriyel kenevir hangi alanlarda kullanılıyor? Kenevir yetiştiriciliği yapmak için nereye başvurulur? Kenevir yetiştiriciliği kârlı mıdır? Kenevir nasıl yetiştirilir? Kaç yıl kenevir yetiştiriciliği yapılır? Vatandaşlar her alanda kullanılan kenevir bitkisinin yetiştiriciliğini yapmak için gereken şartların neler olduğunu merakla araştırıyor.

30 Ocak 2021 Cumartesi 09:16
Kenevir yetiştiriciliği nasıl yapılır, izin almak için nereye başvurulur?
Takip Et:

Kenevir Yetiştiriciliği Yapmak İçin Gerekli İzin Nereden Alınır? Kenevir Yetiştirme İzni Başvurusu Nereye Yapılır?

Tarım Ve Orman Bakanlığı’nın vermiş olduğu karar doğrultusunda Türkiye’de tam 19 ilde kenevir üretimi yapılmasına izin verilmiştir. Kenevir yetiştiriciliği için olanak sağlayan iller Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Belirlenen illerin dışında üretim yapılması kesinlikle yasaktır.

Herkes kenevir yetiştiriciliği konusu hakkında araştırma yapmaktadır. Endüstriyel ve sanayi keneviri yetiştiriciliği, kenevir üretiminin nasıl yapıldığı, satışının ne şekilde kimlere yapıldığı, yetiştiricilik yapan kişinin bu işten kârının olup olmadığı herkes tarafından merakla araştırılıyor.

Kenevir Yetiştiriciliği Yapmak İçin Yasal İzin Başvurusu Nasıl Alınır?

Kenevir bitkisi boyu 3,5 metreye kadar uzayan bir bitkidir. Üretimi yapılan bu bitki ilk olarak Orta Asya’da üretilmeye başlanmıştır. Kenevir bitkisinin sapında bulunan liflerden çuval, halat gibi ürenler için kaba örgüler meydana getirilebilir. Fakat kenevir bitkisi ülkeler arasında uyuşturucu bir madde olarak bilinmektedir. Bundan dolayı bu bitkiye halk arasında günah bitkisi denilmektedir. Yetiştiricilik bu sebepten dolayı yasaklanmıştır.

Belirli zaman sonra bu kenevir bitkisinin faydaları araştırılarak belirli ülkelerde yasal olarak yetiştirilmesine izin verilmiştir. Oldukça önemli bir bitki olan kenevir bilindiği üzere her yerde üretimi yapılamıyor. Bazı yerlerde tamamiyle yasak olmasına rağmen bazı illerde ise kısıtlı şartlarla yetiştirilmektedir.

Kenevir bitkisinin faydaları ise;

  • Yetiştirici bir dönümlük alana kenevir ekmesi durumunda dört dönüm ağacın üreteceği kadar kağıt dönüşümü sağlamaktadır. Kenevir 8 defa kağıt dönüşümü sağlarken normal ağaç sadece 3 defa kağıt dönüşümü sağlamaktadır.
  • Normal şartlarda yetiştirilen bir ağaç 20 ila 50 yıl arasında gelişimini tamamlarken kenevir sadece 4 ayda yetişmektedir.
  • Kenevir Yetiştiricisi bir dönüm alana kenevir ekmesi durumunda 25 ila 30 dönümlük orman alanı kadar oksijen üretmektedir.
  • Kenevir ile beslenmesini karşılayan hayvanlar herhangi bir hormon takviyesi almasına gerek duymayacaktır.
  • Bütün plastik ürünler kenevir bitkisinde üretilebilmektedir. Çünkü kenevir bitkisinden yapılan plastiklerin doğaya karışması oldukça basittir.
  • Kenevir bitkisi kozmetik ürünlerin yapımında kullanılmaktadır. Kenevir bitkisiyle üretilen ürünler suya herhangi bir kirlilik veya zarar vermeyeceğinden dolayı doğaya da herhangi bir zararı olmayacaktır.
  • Kenevir bitkisiyle, bina yalıtım malzemeleri ve giyim sektöründe kullanılması mantıklıdır. Bu bitkiyle esnek inşaat malzemeleri ve dayanıklı kıyafetler üretilebilir.   
  • Kenevir bitkisiyle araba gövdeleri yapılarak daha dayanıklı ve uzun ömürlü parçalar üretilebilir.
  • Kenevir bitkisi, kanser tedavisinde ve  AIDS gibi hastalıkların tedavilerinde kullanılmaktadır. Radyasyon ve kemoterapi etkisini düşürmek için ve kalp, mide, sara, astım, uykusuzluk, romatizma, omurga hastalıkları ve psikolojik rahatsızlıklar gibi en az 250 hastalık için kullanılmaktadır.
  • Kenevir bitkisinin kökü toprağın derinliklerinde filizlendiği için topraktaki verimliliği yüksektir.

Kenevir bitkisi diğer bitkilere nazaran daha ucuz maliyetle üretilmektedir. Dünyanın her yerinde yetişen bu bitki çok az suya gereksinim duymaktadır. Kendisini böceklerden koruyabildiğinden dolayı tarım ilacına gerek duymamaktadır.

Kenevir Türleri Neler?

Kenevir bitkisi erkek ve dişi olmak üzere iki çeşittedir. Yetiştiricilik yapan kişinin ilk tohum alımında bu bitkinin dişi veya erkek olduğunu anlaması pek mümkün değildir. Kenevir tohumu ekimi yapıldıktan sonra bu tohumların %30 ve %35 arasında erkek, %65 ve %70 oranında dişi çıkmaktadır. Kenevir bitkisinin Almanya’da üretim izni verilen tam 51 çeşidi bulunmaktadır.  Fakat bu fazla çeşitlilik ülkemizde bulunmamaktadır. Ekimi yapıldığı zaman dikkat edilmesi gereken husus esrar maddesi bulundurmadan yetiştiriciliğini yapabilmektir.

Endüstriyel Kenevir Üretimi Nasıl Yapılıyor?

Dünyada çok fazla öneme sahip olan kenevir bir çok ülkede üretimi yasak bir bitkidir. Uyuşturucu madde olarak bilinen bu bitki ülkemizde belirli illerde devlet tarafından belirli şartlarda üretimi sağlanmaktadır.

Avrup’da pek çok ülkede Endüstriyel Kenevir özelliği olmayan türlerin lif ve tohum amacı ile ekiminin yapılmasına izin verilmemektedir. Endüstriyel kenevirden pek çok alanda fayda sağlanmaktadır.

Kenevir bitkisi aşağıdaki ürünlerin yapımında kullanılmaktadır;

  • Kenevir bitkisi vücudun ihtiyacı olan kozmetik ürünler olan sabun, losyon ve benzer ürünlerin yapımında kullanılmaktadır.
  • Biyo-bozunur plastik maddelerin yapımında kullanılmaktadır.
  • Hayvanların beslenmeleri için gerekli olan yemlerde ve atıklarda kullanılmaktadır.
  • Boya, cila, ahşap mastik, yağlayıcılar gibi yağlarda kullanılmaktadır.
  • Güçlü, katmanlı levhalar, esnek betonlar gibi inşaat malzemelerinin yapımında kullanılmaktadır.
  • İlaç yapımında kullanılmaktadır.
  • Kağıt yapımında kullanılmaktadır.
  • İnsan besinlerinde, insanların gereksinim duyduğu yağ asitleri ve esansiyel amino asitlerin karşılanmasında kullanılır.
  • Odun kömürü, biyodizel ve etanol gibi yakıtlarda da kullanılmaktadır.
  • İnsan gereksinimi olan giyim içinde endüstriyel kenevir kullanılmaktadır.

Kenevir Üretimi Yapılması İçin İzin Verilen İller Hangileri?

Herkes hangi illerde kenevir üretiminin yapıldığını araştırıyor. Kenevir üretimi yapılan iller;

  • Bartın
  • Kastamonu
  • Burdur
  • Amasya
  • Kayseri
  • Malatya
  • Kütahya
  • Ordu
  • Tokat
  • Samsun
  • Zonguldak
  • Karabük
  • Çorum
  • Antalya
  • İzmir
  • Sinop
  • Yozgat
  • Uşak
  • Rize

Kenevir Yetiştiriciliği İçin Gerekli Şartlar Neler?

Herkes kenevir yetiştiriciliği yapmak için gereken şartların neler olduğunu araştırıyor. Ü

  • Kenevir üretimi için başvuru yapacak kişinin önceden uyuşturucu üretimi, dağıtımı veya bu işin ticaretini yapma veya kullanma suçlarından hüküm giymemiş olması gereklidir. İzinsiz ekim yapmadığını kanıtlayan bir taahhütname vermesi gereklidir.
  • Kenevir yetiştiriciliği için hazırlanan yönetmelikte; tohum, sap, lif gibi amaçlar ile başvuruların maksimum bir üretim dönemi, bilimsel araştırma yapmak amacı ile gerçekleştirilen başvurularda ise projenin uygulanacağı süre göz önünde bulundurularak maksimum 3 yıl geçerli olan bir izin verilmektedir.  
  • Kenevir üretiminin yapılmasına izin verilen il veya ilçe müdürlükleri yetkilendirdiği kişilerce ekim döneminden hasat dönemine kadar en az ayda bir kontrolü ve denetimi yapılmaktadır.

Kenevir Satışı Ve Kâr Marjı Nasıl?

Dünya çapında endüstriyel kenevir üretimi yapılmaktadır. Uzmanlar tarafından belirtilen endüstriyel kenevir çeşitleri esrar içermemektedir.

Kenevir yetiştiricileri bu üretim yapma işinden oldukça kâr marjı elde etmektedirler. Fakat bu işe başlamadan önce gereken bilgileri öğrenmek önemlidir. Kenevir üreticiliği hakkında gerekli bilgilere sahip olunmadan bu işe girilirse zorluk yaşanabilir.

Kenevir satışı yapılan yerler ise; tıbbi alanlar, eczaneler ve ağır hastalığa sahip kişilere doktor tarafından reçete karşılığında verilebilmektedir.

Bunun yanı sıra giyim üzerine üretim yapan yerlerde de kenevir kullanımı yapılmaktadır. İlk pantolonun da kenevirden yapıldığı biliniyor. Bu sebepten dolayı bu yerlere kenevir satışı yapmak mümkündür.

Kozmetik sektöründe de kenevir kullanıldığından dolayı bu üreticilere de yetiştirilen kenevir satışı yapılabilmektedir.

Kenevir yetiştiriciliği Türkiye genelinde tam 19 ilde yapılmaktadır. Bu yetiştiricilikler devlet izniyle yapılıyor.

 

 



Son Güncelleme: 30.01.2021 09:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kenevir YetiştiriciliğiEndüstriyel Kenevir YetiştiriciliğiKenevirEsrarTürkiyede Kenevir ÜretimiDevlet Destekli Kenevir Yetiştiriciliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Bankacılık işlemlerinde FAST sistemi kullanılmaya başlandı!
Bankacılık işlemlerinde FAST sistemi kullanılmaya başlandı!
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek

Popüler Haberler

Kenevir yetiştiriciliği nasıl yapılır, izin almak için nereye başvurulur?
Bankaların devlet destekli faizsiz kredi kampanyaları ve şartları 30 Ocak 2021 Cumartesi
Kenya asgari ücret ne kadar? 2021 Kenya yaşam şartları nasıl?
Makedonya güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021
2021 memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Yeni yıl memur maaş zam oranları
Özel hastaneler acil servis ücreti alınmayan durumlar nelerdir? 2021
Elektrik aboneliği başvurusu nasıl yapılır? 2021 Elektrik aboneliği için talep edilen belgeler
Part time çalışan işçinin kıdem tazminatı alma şartları nelerdir? 2021
Türk Telekom kime, nasıl şikayet edilir? Türk Telekom şikayet yolları
Ek 5 tarım sigortası güncel tutarları ne kadar? 2021 Ek 5 tarım sigortası hakkında detaylar
NeuraLink nedir? Beyin bilgisayar arayüzü tam olarak nedir? Elon Musk insan beynini neden bilgisayara bağlamak istiyor?
Yasak Elma Lila kimdir? Gerçek adı nedir? Buçe Buse Kahraman hakkında bilgiler
Kuruluş Osman Malhun Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Aslıhan Karalar hakkında bilgiler
Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar Temmuz aylarında ne kadar maaş ve ödeme alacak? Bayram öncesi çifte ödeme müjdesi!
Vişne reçelini lezzetli yapmanın püf noktaları nelerdir? Evde organik ve lezzetli vişne reçeli tarifi
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Ev hanımları için evde para kazanma yöntemleri 2021
Kim Milyoner Olmak İster başvuru formu ve whatsapp hattı
Cibuti nerededir? Cibuti vizesi ne zaman, kaç günde çıkar?
Anaokulları eğitimi zorunlu eğitim midir? 2021 Anaokulu eğitimi her çocuk almalı mı?
TÜVTÜRK araç muayene öncesinde hazırlanacak belgeler nelerdir? Ocak 2021 TÜVTÜRK araç muayene ücreti

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.