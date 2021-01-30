Kenevir yetiştiriciliği nasıl yapılır, izin almak için nereye başvurulur?

Kenevir Yetiştiriciliği Yapmak İçin Gerekli İzin Nereden Alınır? Kenevir Yetiştirme İzni Başvurusu Nereye Yapılır?

Tarım Ve Orman Bakanlığı’nın vermiş olduğu karar doğrultusunda Türkiye’de tam 19 ilde kenevir üretimi yapılmasına izin verilmiştir. Kenevir yetiştiriciliği için olanak sağlayan iller Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Belirlenen illerin dışında üretim yapılması kesinlikle yasaktır.

Herkes kenevir yetiştiriciliği konusu hakkında araştırma yapmaktadır. Endüstriyel ve sanayi keneviri yetiştiriciliği, kenevir üretiminin nasıl yapıldığı, satışının ne şekilde kimlere yapıldığı, yetiştiricilik yapan kişinin bu işten kârının olup olmadığı herkes tarafından merakla araştırılıyor.

Kenevir Yetiştiriciliği Yapmak İçin Yasal İzin Başvurusu Nasıl Alınır?

Kenevir bitkisi boyu 3,5 metreye kadar uzayan bir bitkidir. Üretimi yapılan bu bitki ilk olarak Orta Asya’da üretilmeye başlanmıştır. Kenevir bitkisinin sapında bulunan liflerden çuval, halat gibi ürenler için kaba örgüler meydana getirilebilir. Fakat kenevir bitkisi ülkeler arasında uyuşturucu bir madde olarak bilinmektedir. Bundan dolayı bu bitkiye halk arasında günah bitkisi denilmektedir. Yetiştiricilik bu sebepten dolayı yasaklanmıştır.

Belirli zaman sonra bu kenevir bitkisinin faydaları araştırılarak belirli ülkelerde yasal olarak yetiştirilmesine izin verilmiştir. Oldukça önemli bir bitki olan kenevir bilindiği üzere her yerde üretimi yapılamıyor. Bazı yerlerde tamamiyle yasak olmasına rağmen bazı illerde ise kısıtlı şartlarla yetiştirilmektedir.

Kenevir bitkisinin faydaları ise;

Yetiştirici bir dönümlük alana kenevir ekmesi durumunda dört dönüm ağacın üreteceği kadar kağıt dönüşümü sağlamaktadır. Kenevir 8 defa kağıt dönüşümü sağlarken normal ağaç sadece 3 defa kağıt dönüşümü sağlamaktadır.

Normal şartlarda yetiştirilen bir ağaç 20 ila 50 yıl arasında gelişimini tamamlarken kenevir sadece 4 ayda yetişmektedir.

Kenevir Yetiştiricisi bir dönüm alana kenevir ekmesi durumunda 25 ila 30 dönümlük orman alanı kadar oksijen üretmektedir.

Kenevir ile beslenmesini karşılayan hayvanlar herhangi bir hormon takviyesi almasına gerek duymayacaktır.

Bütün plastik ürünler kenevir bitkisinde üretilebilmektedir. Çünkü kenevir bitkisinden yapılan plastiklerin doğaya karışması oldukça basittir.

Kenevir bitkisi kozmetik ürünlerin yapımında kullanılmaktadır. Kenevir bitkisiyle üretilen ürünler suya herhangi bir kirlilik veya zarar vermeyeceğinden dolayı doğaya da herhangi bir zararı olmayacaktır.

Kenevir bitkisiyle, bina yalıtım malzemeleri ve giyim sektöründe kullanılması mantıklıdır. Bu bitkiyle esnek inşaat malzemeleri ve dayanıklı kıyafetler üretilebilir.

Kenevir bitkisiyle araba gövdeleri yapılarak daha dayanıklı ve uzun ömürlü parçalar üretilebilir.

Kenevir bitkisi, kanser tedavisinde ve AIDS gibi hastalıkların tedavilerinde kullanılmaktadır. Radyasyon ve kemoterapi etkisini düşürmek için ve kalp, mide, sara, astım, uykusuzluk, romatizma, omurga hastalıkları ve psikolojik rahatsızlıklar gibi en az 250 hastalık için kullanılmaktadır.

Kenevir bitkisinin kökü toprağın derinliklerinde filizlendiği için topraktaki verimliliği yüksektir.

Kenevir bitkisi diğer bitkilere nazaran daha ucuz maliyetle üretilmektedir. Dünyanın her yerinde yetişen bu bitki çok az suya gereksinim duymaktadır. Kendisini böceklerden koruyabildiğinden dolayı tarım ilacına gerek duymamaktadır.

Kenevir Türleri Neler?

Kenevir bitkisi erkek ve dişi olmak üzere iki çeşittedir. Yetiştiricilik yapan kişinin ilk tohum alımında bu bitkinin dişi veya erkek olduğunu anlaması pek mümkün değildir. Kenevir tohumu ekimi yapıldıktan sonra bu tohumların %30 ve %35 arasında erkek, %65 ve %70 oranında dişi çıkmaktadır. Kenevir bitkisinin Almanya’da üretim izni verilen tam 51 çeşidi bulunmaktadır. Fakat bu fazla çeşitlilik ülkemizde bulunmamaktadır. Ekimi yapıldığı zaman dikkat edilmesi gereken husus esrar maddesi bulundurmadan yetiştiriciliğini yapabilmektir.

Endüstriyel Kenevir Üretimi Nasıl Yapılıyor?

Dünyada çok fazla öneme sahip olan kenevir bir çok ülkede üretimi yasak bir bitkidir. Uyuşturucu madde olarak bilinen bu bitki ülkemizde belirli illerde devlet tarafından belirli şartlarda üretimi sağlanmaktadır.

Avrup’da pek çok ülkede Endüstriyel Kenevir özelliği olmayan türlerin lif ve tohum amacı ile ekiminin yapılmasına izin verilmemektedir. Endüstriyel kenevirden pek çok alanda fayda sağlanmaktadır.

Kenevir bitkisi vücudun ihtiyacı olan kozmetik ürünler olan sabun, losyon ve benzer ürünlerin yapımında kullanılmaktadır.

Biyo-bozunur plastik maddelerin yapımında kullanılmaktadır.

Hayvanların beslenmeleri için gerekli olan yemlerde ve atıklarda kullanılmaktadır.

Boya, cila, ahşap mastik, yağlayıcılar gibi yağlarda kullanılmaktadır.

Güçlü, katmanlı levhalar, esnek betonlar gibi inşaat malzemelerinin yapımında kullanılmaktadır.

İlaç yapımında kullanılmaktadır.

Kağıt yapımında kullanılmaktadır.

İnsan besinlerinde, insanların gereksinim duyduğu yağ asitleri ve esansiyel amino asitlerin karşılanmasında kullanılır.

Odun kömürü, biyodizel ve etanol gibi yakıtlarda da kullanılmaktadır.

İnsan gereksinimi olan giyim içinde endüstriyel kenevir kullanılmaktadır.

Kenevir bitkisi aşağıdaki ürünlerin yapımında kullanılmaktadır;

Kenevir Üretimi Yapılması İçin İzin Verilen İller Hangileri?

Herkes hangi illerde kenevir üretiminin yapıldığını araştırıyor. Kenevir üretimi yapılan iller;

Bartın

Kastamonu

Burdur

Amasya

Kayseri

Malatya

Kütahya

Ordu

Tokat

Samsun

Zonguldak

Karabük

Çorum

Antalya

İzmir

Sinop

Yozgat

Uşak

Rize

Kenevir Yetiştiriciliği İçin Gerekli Şartlar Neler?

Herkes kenevir yetiştiriciliği yapmak için gereken şartların neler olduğunu araştırıyor. Ü

Kenevir üretimi için başvuru yapacak kişinin önceden uyuşturucu üretimi, dağıtımı veya bu işin ticaretini yapma veya kullanma suçlarından hüküm giymemiş olması gereklidir. İzinsiz ekim yapmadığını kanıtlayan bir taahhütname vermesi gereklidir.

Kenevir yetiştiriciliği için hazırlanan yönetmelikte; tohum, sap, lif gibi amaçlar ile başvuruların maksimum bir üretim dönemi, bilimsel araştırma yapmak amacı ile gerçekleştirilen başvurularda ise projenin uygulanacağı süre göz önünde bulundurularak maksimum 3 yıl geçerli olan bir izin verilmektedir.

Kenevir üretiminin yapılmasına izin verilen il veya ilçe müdürlükleri yetkilendirdiği kişilerce ekim döneminden hasat dönemine kadar en az ayda bir kontrolü ve denetimi yapılmaktadır.

Kenevir Satışı Ve Kâr Marjı Nasıl?

Dünya çapında endüstriyel kenevir üretimi yapılmaktadır. Uzmanlar tarafından belirtilen endüstriyel kenevir çeşitleri esrar içermemektedir.

Kenevir yetiştiricileri bu üretim yapma işinden oldukça kâr marjı elde etmektedirler. Fakat bu işe başlamadan önce gereken bilgileri öğrenmek önemlidir. Kenevir üreticiliği hakkında gerekli bilgilere sahip olunmadan bu işe girilirse zorluk yaşanabilir.

Kenevir satışı yapılan yerler ise; tıbbi alanlar, eczaneler ve ağır hastalığa sahip kişilere doktor tarafından reçete karşılığında verilebilmektedir.

Bunun yanı sıra giyim üzerine üretim yapan yerlerde de kenevir kullanımı yapılmaktadır. İlk pantolonun da kenevirden yapıldığı biliniyor. Bu sebepten dolayı bu yerlere kenevir satışı yapmak mümkündür.

Kozmetik sektöründe de kenevir kullanıldığından dolayı bu üreticilere de yetiştirilen kenevir satışı yapılabilmektedir.

Kenevir yetiştiriciliği Türkiye genelinde tam 19 ilde yapılmaktadır. Bu yetiştiricilikler devlet izniyle yapılıyor.