Kendi işinin sahibi olmak isteyenlere müjde!! iş sahibi olmak isteyenlere tam 200 bin TL kredi imkanı!!!

Esnaf Kefalet Kooperatifleri, bankadan kredi çekemeyen esnafların finansal kaynaklı olan ihtiyaçlarını karşılamalarında yardımcı olmak için kredi imkanı tanımaktadır. Fakat, bu kredi imkanından yararlanacak olan esnafların belli bazı şartları karşılıyor olmaları gerekiyor. Esnaf kefaletin dışında Halkbank ile Ziraat Bankası ve diğer bankalar da esnafa işyeri açmaları için kredi imkanı tanımaktadırlar. Peki esnaf kefalet kredisinin limiti nedir? Hangi bankalar esnafa kredi vermektedir? Esnaf kefalet kredisi kaç gün içinde çıkmaktadır? Sorularının yanıtlarını sizler için araştırdık ve haberimizde yer verdik. İşte detaylar..

Halkbank sıfır faiz oranlı esnaf kredisi nedir?

Ayrıca yeni girişimci kişilere özel olarak da Halkbank Esnaf sıfır faiz oranları olacak şekilde kredi imkanı sunuyor ve verilen kredinin içeriği bakımından da KOSGEB tarafından girişimci kişilere yönelik olarak uygulanmakta olan hibe ve faizsiz kredi kullanımı desteğinden de yararlanmakta olan kişiler hariç olmak üzere;

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayarak sertifika sahibi olan kişiler

Genç girişimci esnaf ile sanatkarlara özel olarak KOSGEB tarafından onaylanmış bir projesi olan kişiler

Kredi kullanımın söz konusu olduğu tarihten itibaren 30 yaşını geçmemiş olan kişiler ( 31 yaşından henüz gün almamış olan kişiler )

Yukarıda söz ettiğimiz bu şartları taşıyan girişimciler Halkbank şubelerine müracaat ettikleri takdirde bu konu ile ilgili olarak 100.000 TL ‘ye kadar % 100 faiz indirim oranı imkanı ile kredi kullanma hakkına sahip olabileceklerdir. Halkbank tarafından sunulmakta olan kredi kullanım imkanına sahip olan bu kişilerin kredi bakiyesi de 2021 yılına devreden krediler ve 2021 yılında kullanımı gerçekleştirilecek olan kredilere % 100 faiz indirim oranları uygulanacaktır ve aynı zamanda da bakiyesi 2021 yılına devreden Hazine faiz destekli kredi borcu olan kişiler de sıfır faiz oranlı kredi kullanım imkanlarından faydalanamayacaklardır.

Kaynak: 29 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete

Esnaf kefalet kredi başvuruları nasıl yapılmaktadır?

Girişimci kişilere yeni iş kurma faaliyetlerine Esnaf Kefalet, KOSGEB, Kalkınma Ajansları, Finans Kuruluşları ile Bankalar tarafından kredi ve destek imkanı sunulmaktadır. Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerince verilen 150.000 TL işletme destek kredileri 200.000 TL ‘ye çıkarılmıştır. Verilen bu kredilerde toplamda 5 yıllık bir vade imkanı tanınmaktadır.

İşyeri açmak için krediye ihtiyaç duyan esnaflar

Bayilik alarak herhangi bir sermaye olmadan işyeri açmak isteyen kişiler

Mevcut durumda ki işletmesini daha da büyütmek ya da yeni bir bayi açmak isteyen kişiler

Dükkan açabilmek için para birikimi yapanlar ve devletin desteklerine ihtiyaç duyan kişiler

Esnaf kefaletten 200.000 TL 60 ay vadesi olan işyeri açma kredisi alarak kendi işletmelerini açabilirler.

İlk öncelikle üyelik yaptırmak gerekiyor. İşyerinin açılışı yapıldıktan sonra da resmi olarak vergi levhası alınmalı ve esnaf kooperatif üyeliği yapılmalıdır. Başvuru işleminden sonra 6 aylık bir süre geçmesi gerekiyor ve bu 6 aylık süre geçtikten sonra da talep edilen miktarda ki kredi başvurusu yapılmaktadır. Kooperatif tarafından esnafa sağlanan işyeri açma kredisinde bulunan en önemli avantaj ise düşük faiz oranlarının olmasıdır. 5 yıl vadeli olan kredilerde ayda sadece % 0,41 faiz oranı ile dükkan açmak için kredi alan bir esnaf bu faiz oranını devlet bankaları da dahil olmak üzere başka hiçbir bankadan elde edemez. Bu yüzden de kefil şartı, evrak hazırlama işlemi, gayrimenkul teminat gösterme şeklinde ki prosedürlerin çok fazla olmasında dolayı dükkan açma kredisi çekebilmek için en uygun olan kurul Esnaf Kefalet Kooperatifleridir.

Esnaf kefalet tarafından 200.000 TL kredi çekmek için gerekli olan başvuru şartları ise şu şekilde sıralanmaktadır;

Vergi levhası olan sicile kayıtlı olan esnaf olmak

Başvurulan kooperatifin üyesi olmak ve 6 ay boyunca da aktif bir şekilde üye olmak

Başka herhangi bir kooperatife üyelik yaptırmamak

Başvuru tarihinden itibaren 5 yıl süreli olarak KOSGEB ‘de dahil olmak üzere hiçbir devlet kurumundan hibe desteği almamış olmak

Yazılı olarak başvuruda bulunmak gerekmektedir.

Kooperatiften kredi alamayan kişilere Akbank tam 30.000 TL kredi veriyor!

Başvuru sahibi olan esnaf, yeni esnaf olduğu için kooperatif tarafından belirlenmiş olan şartları yerine getiremiyorsa ve kefil ya da bir teminat sunamıyor ise ikinci bir altenatif olarak kendisine Akbank şubelerinden tam 30.000 TL ‘ye kadar varan maaş bordrosu olmayan, gelir belgesi gösterilmeyen kredi imkanından yararlanabilmektedir. Bu kredi imkanından yararlanmak için banka şubesine gitmek ya da herhangi bir evrak hazırlamak gerekmiyor. Yalnızca tek bir şart bulunmaktadır ve o şart da esnafın aktif durumda Akbank intenet bankacılığı yani Akbank Direkt olmasıdır. Bu uygulama sayesinde de yeni işyeri açan esnafa 30.000 TL ‘ye kadar varan işletmesine sermaye yardımı yapılmaktadır. siz de bu imkandan yararlanmak için hemen Akbank Direkt uygulamasını cep telefonunuza ya da akıllı cihazınıza yükleyin ve başvuru işlemlerinizi gecikmeden yapın.

KOSGEB işyeri açma belgesi nedir ve bu belge kimlere verilmektedir?

KOSGEB, hiç parası olmayan kişilere sıfırdan iş kurmaları için para yardımında bulunmuyor. Bu kurum yalnızca girişimci ruhlara destek olmaktadır. KOSGEB’in kefalet kooperatifi ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Cebinizde hiç paranız yok ise bütün sermayeyi KOSGEB tarafından alacağınızı düşünerek başvuru yapamazsınız. Dediğimiz gibi bu kurum yalnızca destek amaçlıdır.

İşyerinizi açtıktan sonra vergi levhanızı alırsınız.

Yaptığınız bütün harcamalarınızı proje dahilinde olacak şekilde faturalı bir şekilde yaparsınız.

Sonra bu faturalarda KOSGEB ‘e başvuru yaparsınız ve yapmış olduğunuz harcamaların bölgelere göre ortalama olarak % 60 oranını geri alırsınız.

Bu geri alma da, iş planında belirlenmiş olan ve gider kalemlerine uyan malzemeler için geçerli kılınmaktadır. Verilen destek parasının üst limiti ise 60.000 TL ‘dir.

Esnaf, kendi işini kurduktan sonra yine KOSGEB ‘İN 14 farklı proje programına başvuru yapabilmektedir. İlk önce e – kobi kayıt sayfası üzerinden kayıt işlemlerini yapar ve beyannamesini de güncel tutar. Sonrasında ise intenet üzerinden firmasına uygun olabilecek çeşitli birçok hibe programlarına başvuru işlemlerini başlatır.

İş kredisi desteğinde bulunan bankalar hangileridir?

Esnaf kefalet, KOSGEB ile Akbank haricinde aşağıda belirtmiş olduğumuz bankalar tarafından da bireysel olarak finans imkanları ile iş kurmak isteyen kişilere kredi imkanı tanınmaktadır. İşte o bankalar;

Odeabank

Burgan Bank

INGBank

Fibabanka

Qnb Finansbank

Citibank

Şekerbank

Halk Bank ( 3 ayrı kriter ile programda 0 faiz oranlı esnaf kredi desteği sağlamaktadır )

Kefalete ve KOSGEB ‘e şartlarınız uygun değil ise ve dükkanın ilk giderleri için de borç bulamıyorsanız eğer yukarıda belirtmiş olduğumuz bu banklardan herhangi bir tanesinin vermiş olduğu bireysel finansman imkanlarından bir tanesine başvurunuzu yapabilirsiniz ve ihtiyaç duyduğunuz kredinizi de anında çekebilirsiniz.