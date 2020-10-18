Kefilsiz ve kolay kredi veren bankalar

Vatandaşlar, kefil ya da maaş bordrosu olmadan en kolay kredileri sunan bankalar arıyor. Kalıcı bir gelir kaynağı olduğunu kanıtlayamayan belgesiz, garantisiz ve maaş bordrosu olmadan en kolay kredileri sağlayan bankalar, vatandaşlardan her zaman büyük ilgi görüyor.

Ekim 2020 En Kolay Kredi Veren Bankalar

Hızlı bir şekilde kredi almak istiyorsanız ilk adım şubesiz bankacılık hizmetlerini kullanmaktır. Bu bankalar belge istemiyorlar ve diğer bankalara göre daha kolay kredi sağlayan bankalar arasında her zaman ilk sırada yer alıyorlar. TEB, bu bankalar arasında birinci sırada yer almaktadır. Aktif Bank’ın dijital bankacılık tesisi N Kolay ve QNB Finansbank’ın online bankacılık imkanı Enpara bunlar arasındadır.

Aktifbank N Kolay Kredi

Aktif Bank'ın online bankacılık hizmeti N Kolay ile şubeye gitmeden ve belge toplamadan ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Aktif Bank müşterisi olmasanız bile kolayca N Kolay'dan kredi alabilirsiniz.

Enpara Kolay Kredi

Enpara'da herhangi bir ücret ödemeden, sigorta yapmadan, şubeye gitmeden online kanallardan uygun faiz oranıyla kolayca kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. CEBTETEB tüketici kredileri çevrimiçi olarak kullanılabilir Bu imkanlar sayesinde şubeye gitmenize gerek kalmadan 1000 TL puanı hızlı ve kolay bir şekilde çekebilme imkanına sahipsiniz.